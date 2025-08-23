Свят

Русия и Украйна си размениха удари с дронове и тази нощ

Тринадесет безпилотни летателни апарата са поразили седем места в Донецка, Днепропетровска и Сумска област

23 август 2025, 12:16
Русия и Украйна си размениха удари с дронове и тази нощ
Източник: БТА

Р усия и Украйна си размениха удари с дронове за поредна нощ.

Украинските военновъздушни сили съобщиха днес, цитирани от Укринформ, че са неутрализирали 36 от 49-те дрона, изпратени от Русия от снощи.

Тринадесет безпилотни летателни апарата са поразили седем места в Донецка, Днепропетровска и Сумска област, се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".

Един дрон се е разбил на улица в Соломянски район в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран също от Укринформ.

Засега няма данни за щети. 

По-рано в Киев се чуха експлозии.

Министерството на отбраната на Руската федерация от своя страна съобщи за седем свалени през нощта украински дрона - четири над Ростовска област, два над Волгоградска и един над Краснодарския край, предаде ТАСС.

Над 30 влака в Ростовска област, която граничи с окупирани райони в украинските Луганска и Донецка област, се движат със закъснение заради щети, причинени при падането на безпилотни летателни апарати, обявиха от Руските железници.

Министерството на отбраната на Русия по-късно съобщи за девет свалени дрона над пограничната Брянска област.

Източник: БТА/Николай Станоев    
Русия Украйна Дронове Въздушни удари Киев Донецка област Ростовска област Щети Погранични области Война
Последвайте ни
12-годишно дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна

12-годишно дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна

Тръмп подкрепи предаването на материалите по делото за Епстайн на Конгреса

Тръмп подкрепи предаването на материалите по делото за Епстайн на Конгреса

Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени

Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени

Уволниха шефа на Агенцията за военно разузнаване на САЩ

Уволниха шефа на Агенцията за военно разузнаване на САЩ

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 най-дълголетни породи кучета

10 най-дълголетни породи кучета

dogsandcats.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 1 ден
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 1 ден
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 1 ден
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 1 ден

Виц на деня

Жена ми си купи книгата "Как да пестим пари". Сега не пуша, ходя на работа пеша и съм свалил 5 килограма.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Трагедия във ВВС на Украйна: Пилот загина при катастрофа с МиГ-29

Свят Преди 2 часа

Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват

<p>Геолози опитаха вода на 2,6 милиарда години</p>

Откриха вода на 2,6 млрд. години – най-старата на планетата

Любопитно Преди 3 часа

Екипът откри следи, които показват, че във водата някога е съществувал живот

.

Иран и Европа продължават преговорите за иранската ядрена програма

Свят Преди 5 часа

Иран ще се срещне следващата седмица с Великобритания, Франция и Германия за преговори по ядрената си програма

ЕС отпусна 4 млрд. евро помощ за Украйна

ЕС отпусна 4 млрд. евро помощ за Украйна

Свят Преди 5 часа

Това обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

Снимката е илюстративна

2,3 карата късмет: Жена сама откри диамант за годежния си пръстен

Любопитно Преди 5 часа

Диамантът е с размерите на грахово зърно

Кафето може да крие тайната за управление на диабета

Кафето може да крие тайната за управление на диабета

Любопитно Преди 5 часа

Това може да доведе до нови функционални хранителни съставки, насочени към диабет тип 2

Уилям Уолъс

23 август: Животът и смъртта на Уилям Уолъс – смелото сърце на Шотландия

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°

ж

Имен ден днес празнуват...

Любопитно Преди 5 часа

На 23 август Българската православна църква почита Свети Луп

Как чрез AI да запазим човешкото

Как чрез AI да запазим човешкото

Технологии Преди 6 часа

От нас зависи дали технологията ще ни обезличи или подобри

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Свят Преди 13 часа

Няколко души загинаха, много са ранени

Протести и полиция в Сърбия

Протести и полиция в Сърбия

Свят Преди 13 часа

Студенти заявиха, че ще разговарят с президента едва след като бъдат обявени избори

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 14 часа

Нови участници ще променят атмосферата сред оформилите се двойки

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

България Преди 14 часа

Определението подлежи на жалба и протест пред Великотърновския апелативен съд

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

България Преди 15 часа

Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

България Преди 15 часа

Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото този следобед

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Есента наближава! Ето как да подготвим тялото и духа си

Edna.bg

Красотата на остров Миконос - единственият пътеводител, който ще ви е нужен

Edna.bg

Даниел Фарке: Илия Груев е ключова фигура за Лийдс

Gong.bg

СНИМКИ: Сериозно обновление на стадион „Цар Самуил“ в Петрич

Gong.bg

Стилияна Николова стана световна вицешампионка в Рио де Жанейро

Nova.bg

Ток от електрически стълб е ударил дете във Варна

Nova.bg