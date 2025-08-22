Свят

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Дясната консервативна опозиция в Полша се фокусира върху нов казус при атаките си срещу правителството на Доналд Туск

22 август 2025, 06:32
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Източник: БТА

Д ясната консервативна опозиция в Полша се фокусира върху нов казус при атаките си срещу правителството на Доналд Туск. Твърди се, че европейски фондове, предназначени за подпомагане на малкия и среден бизнес в ресторантьорството и хотелиерството след Ковид пандемията, са били пренасочени другаде. Политици от "Право и справедливост" (ПиС) обвиняват правителството в "гигантски скандал" от седмици. Сега и Европейската прокуратура започна разследване, съобщи Deutsche Welle.

Общо Полша има право на помощ от ЕС за възстановяване от пандемията на стойност до 59,8 млрд. евро. От сумата 25,3 млрд. евро (255,8 млрд. полски злоти) са безвъзмездни средства, а 34,5 млрд. евро - нисколихвени заеми. Обвиненията на опозицията засягат само част от общата сума. В момента се използват средства в размер на 1,2 млрд. злоти, като до момента са изплатени 110 млн. злоти.

Лодки, солариуми, суинг клубове - голям проблем за Туск

Но примерите, които се появиха първо в интернет, а скоро след това и в медиите, свързани с ПиС, разгневиха мнозина. Твърди се, че с парите на ЕС са били финансирани лодки, сауни, солариуми, ново фирмено обзавеждане, виртуални стрелбища, онлайн курсове по бридж и дори суинг клуб, от което са се възползвали и хора, свързани с лявоцентристкото коалиционно правителство на Доналд Туск. "Сега виждате какво правят с парите от фонда за възстановяване, които трябваше да бъдат предназначени за развитието на полската икономика", пише лидерът на ПиС Ярослав Качински в X.

Политиците от ПиС настояват за създаването на специална прокуратура, която да разследва случая. Депутатът Яцек Сасин дори е подал наказателна жалба - "основно срещу Туск", защото "той не може да се преструва, че няма нищо общо с това". Депутатът от ПиС Тобиаш Бохенски описва ситуацията като "най-голямата афера след демократичния преход през 1989 г.".

Обвиненията засегнаха сериозно Туск. По време на предизборната кампания преди две години той обеща да внесе в страната средствата от Фонда за възстановяване на ЕС, които бяха блокирани от Европейската комисия поради нарушения на върховенството на закона по време на управлението на ПиС . Туск успя да го направи, въпреки че неговото правителство досега не е успяло да възстанови напълно върховенството на закона.

Фондът за справяне с пандемията и полската икономика

Помощта за справяне с пандемията се превърна във водеща в програмата на коалиционното управление на Туск и беше в основата на икономическия успех на Полша през последната година и половина. "Скандалът съсипа имиджа на правителството на Туск", заключава седмичното полско списание Wprost: "Това, което трябваше да бъде неговата сила, се оказа бреме".

Туск реагира решително на обвиненията: "Няма да толерирам никакво разхищение на помощта за пандемията", заяви министър-председателят. Той подчерта, че първоначалните одити не са разкрили нито корупция, нито присвояване на средства. По-скоро става въпрос за "небрежност при използване на средствата", каза премиерът на Полша.

Последици, но какви?

Туск обяви и кадрови последици, но засега министърът на фондовете и регионалното развитие Катаржина Пелчинска-Налеч остава на поста си. Тя е част от ръководството на съуправляващата либерална партия Polska2050, без която коалицията на Туск не разполага с мнозинство в парламента. Твърди се, че тя е знаела за нередностите от месеци, но е искала случаят да остане "извън публичното пространство".

Туск коментира, че е "умерено удовлетворен" от обяснението на министърката - но че търпението му "все още не е изчерпано". Въпреки че е уволнявал министри при по-малко сериозни случаи, този път той се въздържа да я освободи.

Според Туск ПиС носят отговорност за аферата - предходното правителство е оставило много малко време на неговия кабинет да разпредели средствата към полските компании. За да се справи в срок, министерството е олекотило процеса, обясняват от правителството.

Средствата са спрени до второ нареждане

Хотелиерите и ресторантьорите са особено засегнати от скандала. Пелчинска-Налеч засега спря разпределянето на субсидиите от фонда. Всички договори ще бъдат преразгледани. Ако бъдат открити несъответствия, някои средства може и да трябва да бъдат върнати. Министерството е подписало над 3000 отделни договора по тази програма.

Новият президент на Полша Карол Навроцки също се изказа по темата. "Когато чуят, че публични средства се изразходват за солариуми, сауни и платноходки, поляците имат право да се възмутят", заяви държавният глава пред телевизия Polsat. "Разбира се, сегашното правителство носи отговорност", подчерта той. Навроцки, който е от десния консервативен лагер, не крие, че целта му е да свали правителството на Туск - в идеалния случай преди парламентарните избори през 2027 г.

Източник: Deutsche Welle    
Европейски фондове Полша Доналд Туск Корупционен скандал Фонд за възстановяване на ЕС Пренасочване на средства Право и справедливост Хотелиерство и ресторантьорство Европейска прокуратура Злоупотреби с евросредства
Последвайте ни

По темата

Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър

Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

Убийството в Първомай: Обвиненият студент се изправя пред съда

Убийството в Първомай: Обвиненият студент се изправя пред съда

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Нови правила за обезщетения от 1 юли

Нови правила за обезщетения от 1 юли

pariteni.bg
Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 3 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 3 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 3 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 3 дни

Виц на деня

- Мамо, ние от къде сме произлезли? - От Адам и Ева. - Но татко каза от маймуните? - Това е неговата рода.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание

Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание

България Преди 29 минути

Какво предвиждат мерките за справяне с безводието

Лейди Гага показа годежния си пръстен на разходка с годеника си: Колко струва (СНИМКА)

Лейди Гага показа годежния си пръстен на разходка с годеника си: Колко струва (СНИМКА)

Любопитно Преди 1 час

Певицата представи приятеля си като свой годеник на Летните олимпийски игри

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Любопитно Преди 1 час

Когато загубата на тегло се забави и няма енергия за упражнения, всяка диета може да се усеща като борба

<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Технологии Преди 2 часа

Тя била излъгала за ефикасността на чатбота, който използва

Милиардер се бори за живот след инцидент с АТВ в Гърция

Милиардер се бори за живот след инцидент с АТВ в Гърция

Свят Преди 9 часа

В момента милиардерът е на командно дишане и е претърпял операция, която е продължила часове

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Свят Преди 10 часа

Той подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Свят Преди 10 часа

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и днес

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Свят Преди 11 часа

Военноморските сили на иранската редовна армия изстреляха ракети и дронове

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

България Преди 12 часа

Близки на жертвата искат справедливост

Задържаха митнически инспектор за подкуп

Задържаха митнически инспектор за подкуп

България Преди 12 часа

Той е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда

Създават Национален борд по водите

Създават Национален борд по водите

България Преди 13 часа

Министър Генов: За критично безводие не можем да говорим

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Свят Преди 14 часа

Шофьорът е признал без колебание, че току-що е използвал устройство за употреба на крек

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

България Преди 14 часа

По данни на полицията, момчето няма в себе си документи за самоличност, телефон и пари

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Свят Преди 14 часа

Имамоглу е считан като един от основните опоненти на президента Реджеп Тайип Ердоган

Сарафов прехвърли на НСлС разследването за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Сарафов прехвърли на НСлС разследването за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 14 часа

Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал

Всичко от днес

От мрежата

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

ТЕСТ: Колко добре познаваш българските забележителности?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 август, петък

Edna.bg

Иван Стоянов преди мача с ЦСКА: Силно се надявам да победим

Gong.bg

Алжирец пристига до дни в Левски, подписва за три години

Gong.bg

Снимки показват състоянието на коланите преди трагичния инцидент с дете в Несебър

Nova.bg

Полезно ли е пиенето на добавки с витамини или може да ни навреди

Nova.bg