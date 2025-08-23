България

Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро

Тя изигра отлично своите съчетания, с изключение на самия край на композицията с обръч, като допусна грешка в последната секунда

23 август 2025, 19:54

С тилияна Николова стана световна вицешампионка в многобоя в художествената гимнастика. На 20-ия си рожден ден българската грация постигна най-големия успех в своята спортна кариера. Отлично представяне на първенството в Рио де Жанейро направи и Ева Брезалиева, която се класира на осмо място, съобщава NOVA.

Стилияна Николова показа своята класа и закономерно спечели сребърния медал. Тя изигра отлично своите съчетания, с изключение на самия край на композицията с обръч, като допусна грешка в последната секунда.

Във финала най-добрата ни гимнастичка отстъпи само пред олимпийската шампионка от Париж - Дария Варфоломеев. Родената в Русия представителка на Германия затвърди доминацията си и триумфира с втора поредна световна титла.

Италианката София Рафаели извоюва бронза, а на четвърта позиция остана абсолютната еврошампионка от тази година украинката Таисия Онофричук.

Ева Брезалиева направи силен многобой. Тя влезе с 14-а оценка сред 18-те финалистки и след блестяща игра се класира на осмо място.

България не беше печелила сребро в индивидуалния многобой на световни първенства от 2001 година, когато това постигна Симона Пейчева.

А за Стилияна Николова това е 4-и сребърен медал от Световни шампионати. В София през 2022 г. тя стана втора на обръч, бухалки и лента. Тогава беше и трета в многобоя.

В неделя звездата на нашия отбор ще има шанс да се бори за медали в четирите финала на уредите, а Брезалиева ще участва в битката за отличията на лента.

Днес в Рио ще се представи и националният ни ансамбъл, който ще се бори за абсолютната титла и за участие във финалите на отделните съчетания.

От класирането на ансамбъла ще зависи и дали България ще защити световната си отборна титла, която завоюва във Валенсия през 2023 година.

