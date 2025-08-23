България

12-годишно дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна

Родителите на момчето твърдят, че инцидентът е станал на детската площадка пред блока, в който живеят

23 август 2025, 12:43
12-годишно дете е в болница след токов удар във Варна. Родителите на момчето твърдят, че инцидентът е станал на детската площадка пред блока, в който живеят, съобщи NOVA.

„Това е опит за убийство. Моето дете можеше да е умряло. Ние вчера можеше да правим погребение. Токът просто е излязъл и не е засегнал сърцето. Аз настоявам някой да намери някаква институция, която да осъществи ролята на контролен орган. Не знам каква е структурата, не знам каква е системата, но тази система не работи”, заяви Мария Иванова - майка на пострадалото дете.

„Всички стълбове или където може да има опасност, да се проверят. Най-малкото покрай детските площадки. В квартала всяко дете може да се опре в стълба”, коментира Иван Иванов, баща на пострадалото дете.

„След проверка първоначалните данни са, че няма някакви утечки. Впоследствие на следващия ден е направена още една проверка на около 50 стълба. Ние получихме и друга информация от управителя на фирмата след позвъняване от общината, че е установен стълб, който има утечка при разклащане. След това получихме още една информация, че не са констатирани такива проблеми. Затова ние от община Варна ще си направим наша проверка, която е независима, за да установим истината. Имало ли е такъв стълб, или е нямало такъв стълб”, заяви Илия Коев, зам.-кмет на община Варна. 

Източник: NOVA    
