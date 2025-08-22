22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

Н а 22 август 1962 г. срещу президента на Франция Шарл дьо Гол е извършен един от най-известните опити за убийство в следвоенна Европа. Случаят е познат като „Атентатът в Пти-Кламар“ (по името на парижкото предградие, където става нападението).

В началото на 60-те години дьо Гол взема историческото решение да предостави независимост на Алжир след дълга и кървава война (1954–1962). Това предизвиква силно недоволство сред ОАС (Организация на тайната армия) – ултранационалистическа групировка от френски военни и колонисти, решени да запазят Алжир като част от Франция. Именно тази организация стои зад опита за покушение.

На 22 август дьо Гол и съпругата му пътуват с черен Citroën DS 19 от военната база в Вилкобле към Елисейския дворец. Край Пти-Кламар автомобилът попада в засада: около 12 души от ОАС откриват огън с автомати.

По колата са изстреляни над 140 куршума. Благодарение на здравата конструкция и уникалното окачване на Citroën DS, шофьорът успява да поддържа контрол, въпреки че гумите са простреляни, и колата напуска засадата. Никой не е убит.

In 1962, French President Charles de Gaulle narrowly escaped an assassination attempt when gunmen unleashed over 180 bullets at his car, miraculously missing him and his wife, who emerged unscathed. pic.twitter.com/ZaqNT9fnns — Historic Vids (@historyinmemes) July 4, 2025

Последици

Лидерът на групата – лейтенант-полковник Жан-Мари Бастьен-Тири – е арестуван, съден и екзекутиран през 1963 г. Той остава последният човек, екзекутиран чрез разстрел във Франция.

Атентатът засилва охраната и култовия образ на дьо Гол като „недосегаем“ лидер. Той сам казва след случая: „Куршумите минаха покрай главата ми, но съдбата не бе решила така“.

Интересен факт

Именно легендарното окачване на Citroën DS спасява президента. Автомобилът остава символ на инцидента и днес често се излага в музеи като „колата, която спаси Франция“.

Първа поява на чудовището от Лох Нес

Най-ранното известно свидетелство за съществуването на легендарното чудовище от Лох Нес („Неси“) идва от 565 г. Историята е описана в житието на св. Колумба, ирландски монах и християнски мисионер, който разпространявал вярата сред пиктите в днешна Шотландия.

Според хрониката, написана около век по-късно от св. Адамнан, Колумба се натъкнал на местни жители край река Нес, която се влива в едноименното езеро. Те погребвали човек, който – по думите им – бил нападнат и убит от „водно чудовище“.

Колумба наредил на свой ученик да преплува реката. Когато „чудовището“ се появило от водата и се устремило към плувеца, Колумба направил знака на кръста и заповядал на съществото „да не го докосва“. Според текста, то незабавно се оттеглило и повече не застрашило човека.

Историята е част от типичните за ранното средновековие хагиографии (жития на светци), където свръхестествените събития служат като доказателство за божествената сила на светеца. Възможно е да става дума за преувеличен разказ, вдъхновен от реална среща с голямо животно (например тюлен, сом или дори вълна в реката).

Прочутата снимка на чудовището от Лох Нес Източник: GettyImages

Легендата днес

Именно този текст е смятан за първото „официално“ свидетелство за чудовище в Лох Нес. През вековете историята периодично се подновява, а през ХХ в. (особено след 1933 г.) легендата се превръща в световна сензация, привличаща туристи, изследователи и медии. „Неси“ е културен феномен и една от най-известните криптозоологични легенди в света.

Интересен факт

През 1934 г. излиза прочутата „снимка на хирурга“, която уж показва главата и шията на чудовището. Десетилетия по-късно става ясно, че е мистификация, но интересът към Лох Нес остава неугасващ.

Кражбата на „Викът“

На 22 август 2004 г. Осло се събужда с новината за един от най-дръзките обири в историята на изкуството. Двама маскирани мъже нахлуват посред бял ден в Музея Мунк в норвежката столица, заплашват посетители и служители с оръжие и свалят от стената прочутата картина „Викът“ (1893). Заедно с нея изчезва и друга прочута картина на Едвард Мунк – „Мадона“ (1894–1895). Нападението трае по-малко от минута, а престъпниците се измъкват с автомобил, управляван от трети съучастник.

Кражбата предизвиква истински потрес в Норвегия и по целия свят. Едвард Мунк е национална гордост, а „Викът“ – една от най-разпознаваемите картини в историята на изкуството. Музеят е временно затворен, а случаят се превръща в международна новина.

What happened on August 22!



In 2004, versions of *The Scream* and *Madonna*, two paintings by Edvard Munch, are stolen at gunpoint from a museum in Oslo, Norway. The high-profile theft highlights issues of art security and recovery. pic.twitter.com/6OBSHUfA48 — Know Your History (@H54355Know) August 22, 2024

През 2006 г., след две години на упорито разследване, и двете картини са намерени от полицията. Те са открити в добро състояние, макар и с някои увреждания от грубо боравене. След специална реставрация отново заемат мястото си в музейните зали.

Между 2006 и 2007 г. няколко души са осъдени за участие в обира. Мотивът е предимно финансов – престъпниците се надявали да използват произведенията на Мунк като средство за изнудване или за намаляване на присъди по други престъпления.

Историята на „Викът“ включва и друга драматична кражба – още през 1994 г. версия на картината, изложена в Националната галерия в Осло, е открадната. Тогава тя е върната след няколко месеца.

След обира от 2004 г. охранителните системи в норвежките музеи са напълно обновени – с бронирани стъкла, модерни аларми и засилено видеонаблюдение, за да не се повтори подобен скандал.

Любопитни факти за „Викът“

Картината съществува в няколко версии – две с темперни бои (1893 и 1910) и две литографии.

Мунк описва вдъхновението си в свой дневник: докато се разхождал привечер край фиорд в Осло, почувствал „вик, преминаващ през природата“ – усещане за тревога, което по-късно претворил върху платното.

Експресивните цветове и деформираната фигура превръщат творбата в символ на екзистенциалния страх и модерната тревожност.

През 2012 г. една от версиите на „Викът“ е продадена на търг в Sotheby’s за над 120 милиона долара, което я прави една от най-скъпите картини в света.

Още събития на 22 август:

1864 г. – Дванадесет нации подписват първата Женевска конвенция – учредени са Червеният кръст и Червеният полумесец

Родени:

1862 г. – роден е френският композитор Клод Дебюси

1920 г. – роден е американският писател Рей Бредбъри („451 по Фаренхайт“, „Марсиански хроники“)

1995 г. – родена е британската певица Дуа Липа

Починали: