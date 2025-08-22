Любопитно

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 август 2025, 06:30
22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар
Шарл дьо Гол   
Източник: GettyImages

Н а 22 август 1962 г. срещу президента на Франция Шарл дьо Гол е извършен един от най-известните опити за убийство в следвоенна Европа. Случаят е познат като „Атентатът в Пти-Кламар“ (по името на парижкото предградие, където става нападението).

В началото на 60-те години дьо Гол взема историческото решение да предостави независимост на Алжир след дълга и кървава война (1954–1962). Това предизвиква силно недоволство сред ОАС (Организация на тайната армия) – ултранационалистическа групировка от френски военни и колонисти, решени да запазят Алжир като част от Франция. Именно тази организация стои зад опита за покушение.

На 22 август дьо Гол и съпругата му пътуват с черен Citroën DS 19 от военната база в Вилкобле към Елисейския дворец. Край Пти-Кламар автомобилът попада в засада: около 12 души от ОАС откриват огън с автомати.

По колата са изстреляни над 140 куршума. Благодарение на здравата конструкция и уникалното окачване на Citroën DS, шофьорът успява да поддържа контрол, въпреки че гумите са простреляни, и колата напуска засадата. Никой не е убит.

  • Последици

Лидерът на групата – лейтенант-полковник Жан-Мари Бастьен-Тири – е арестуван, съден и екзекутиран през 1963 г. Той остава последният човек, екзекутиран чрез разстрел във Франция.

Атентатът засилва охраната и култовия образ на дьо Гол като „недосегаем“ лидер. Той сам казва след случая: „Куршумите минаха покрай главата ми, но съдбата не бе решила така“.

  • Интересен факт

Именно легендарното окачване на Citroën DS спасява президента. Автомобилът остава символ на инцидента и днес често се излага в музеи като „колата, която спаси Франция“.

Първа поява на чудовището от Лох Нес

Най-ранното известно свидетелство за съществуването на легендарното чудовище от Лох Нес („Неси“) идва от 565 г. Историята е описана в житието на св. Колумба, ирландски монах и християнски мисионер, който разпространявал вярата сред пиктите в днешна Шотландия.

Според хрониката, написана около век по-късно от св. Адамнан, Колумба се натъкнал на местни жители край река Нес, която се влива в едноименното езеро. Те погребвали човек, който – по думите им – бил нападнат и убит от „водно чудовище“.

Колумба наредил на свой ученик да преплува реката. Когато „чудовището“ се появило от водата и се устремило към плувеца, Колумба направил знака на кръста и заповядал на съществото „да не го докосва“. Според текста, то незабавно се оттеглило и повече не застрашило човека.

Историята е част от типичните за ранното средновековие хагиографии (жития на светци), където свръхестествените събития служат като доказателство за божествената сила на светеца. Възможно е да става дума за преувеличен разказ, вдъхновен от реална среща с голямо животно (например тюлен, сом или дори вълна в реката).

Прочутата снимка на чудовището от Лох Нес
Прочутата снимка на чудовището от Лох Нес Източник: GettyImages
  • Легендата днес

Именно този текст е смятан за първото „официално“ свидетелство за чудовище в Лох Нес. През вековете историята периодично се подновява, а през ХХ в. (особено след 1933 г.) легендата се превръща в световна сензация, привличаща туристи, изследователи и медии. „Неси“ е културен феномен и една от най-известните криптозоологични легенди в света.

  • Интересен факт

През 1934 г. излиза прочутата „снимка на хирурга“, която уж показва главата и шията на чудовището. Десетилетия по-късно става ясно, че е мистификация, но интересът към Лох Нес остава неугасващ.

Кражбата на „Викът“

На 22 август 2004 г. Осло се събужда с новината за един от най-дръзките обири в историята на изкуството. Двама маскирани мъже нахлуват посред бял ден в Музея Мунк в норвежката столица, заплашват посетители и служители с оръжие и свалят от стената прочутата картина „Викът“ (1893). Заедно с нея изчезва и друга прочута картина на Едвард Мунк – „Мадона“ (1894–1895). Нападението трае по-малко от минута, а престъпниците се измъкват с автомобил, управляван от трети съучастник.

Кражбата предизвиква истински потрес в Норвегия и по целия свят. Едвард Мунк е национална гордост, а „Викът“ – една от най-разпознаваемите картини в историята на изкуството. Музеят е временно затворен, а случаят се превръща в международна новина.

През 2006 г., след две години на упорито разследване, и двете картини са намерени от полицията. Те са открити в добро състояние, макар и с някои увреждания от грубо боравене. След специална реставрация отново заемат мястото си в музейните зали.

Между 2006 и 2007 г. няколко души са осъдени за участие в обира. Мотивът е предимно финансов – престъпниците се надявали да използват произведенията на Мунк като средство за изнудване или за намаляване на присъди по други престъпления.

Историята на „Викът“ включва и друга драматична кражба – още през 1994 г. версия на картината, изложена в Националната галерия в Осло, е открадната. Тогава тя е върната след няколко месеца.

След обира от 2004 г. охранителните системи в норвежките музеи са напълно обновени – с бронирани стъкла, модерни аларми и засилено видеонаблюдение, за да не се повтори подобен скандал.

Любопитни факти за „Викът“

  • Картината съществува в няколко версии – две с темперни бои (1893 и 1910) и две литографии.
  • Мунк описва вдъхновението си в свой дневник: докато се разхождал привечер край фиорд в Осло, почувствал „вик, преминаващ през природата“ – усещане за тревога, което по-късно претворил върху платното.
  • Експресивните цветове и деформираната фигура превръщат творбата в символ на екзистенциалния страх и модерната тревожност.
  • През 2012 г. една от версиите на „Викът“ е продадена на търг в Sotheby’s за над 120 милиона долара, което я прави една от най-скъпите картини в света.

Още събития на 22 август:

  • 1864 г. – Дванадесет нации подписват първата Женевска конвенция – учредени са Червеният кръст и Червеният полумесец

Родени:

  • 1862 г. – роден е френският композитор Клод Дебюси
  • 1920 г. – роден е американският писател Рей Бредбъри („451 по Фаренхайт“, „Марсиански хроники“)
  • 1995 г. – родена е британската певица Дуа Липа

Починали:

  • 1485 г. – умира английският крал Ричард III
  • 2023 г. – умира италианският певец и композитор Тото Кутуньо

По темата

Редактор: Надежда Неменски
22 август покушение Шарл дьо Гол чудовище Лох Нес Едвард Мунк Викът кражба
Последвайте ни
Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър

Снимки показват състоянието на коланите преди инцидента с 8-годишното дете в Несебър

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

Убийството в Първомай: Обвиненият студент се изправя пред съда

Убийството в Първомай: Обвиненият студент се изправя пред съда

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Нови правила за обезщетения от 1 юли

Нови правила за обезщетения от 1 юли

pariteni.bg
Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 3 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 3 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 3 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 3 дни

Виц на деня

- Мамо, ние от къде сме произлезли? - От Адам и Ева. - Но татко каза от маймуните? - Това е неговата рода.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание

Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание

България Преди 29 минути

Какво предвиждат мерките за справяне с безводието

Прокуратурата протестира домашния арест на младежа, помел с АТВ петима в Слънчев бряг

Прокуратурата протестира домашния арест на младежа, помел с АТВ петима в Слънчев бряг

България Преди 55 минути

Най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние

САЩ затягат проверките на визите, притежавани от чужденци

САЩ затягат проверките на визите, притежавани от чужденци

Свят Преди 1 час

Това става на фона на засилването на репресивната имиграционна политика от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Любопитно Преди 1 час

Когато загубата на тегло се забави и няма енергия за упражнения, всяка диета може да се усеща като борба

<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Технологии Преди 2 часа

Тя била излъгала за ефикасността на чатбота, който използва

Милиардер се бори за живот след инцидент с АТВ в Гърция

Милиардер се бори за живот след инцидент с АТВ в Гърция

Свят Преди 9 часа

В момента милиардерът е на командно дишане и е претърпял операция, която е продължила часове

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Свят Преди 10 часа

Той подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Свят Преди 10 часа

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и днес

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Свят Преди 11 часа

Военноморските сили на иранската редовна армия изстреляха ракети и дронове

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

България Преди 12 часа

Близки на жертвата искат справедливост

Задържаха митнически инспектор за подкуп

Задържаха митнически инспектор за подкуп

България Преди 12 часа

Той е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда

Създават Национален борд по водите

Създават Национален борд по водите

България Преди 13 часа

Министър Генов: За критично безводие не можем да говорим

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Свят Преди 14 часа

Шофьорът е признал без колебание, че току-що е използвал устройство за употреба на крек

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

България Преди 14 часа

По данни на полицията, момчето няма в себе си документи за самоличност, телефон и пари

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Свят Преди 14 часа

Имамоглу е считан като един от основните опоненти на президента Реджеп Тайип Ердоган

Всичко от днес

От мрежата

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

ТЕСТ: Колко добре познаваш българските забележителности?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 август, петък

Edna.bg

Иван Стоянов преди мача с ЦСКА: Силно се надявам да победим

Gong.bg

Алжирец пристига до дни в Левски, подписва за три години

Gong.bg

Снимки показват състоянието на коланите преди трагичния инцидент с дете в Несебър

Nova.bg

Полезно ли е пиенето на добавки с витамини или може да ни навреди

Nova.bg