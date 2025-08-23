Свят

Снимките на "Емили в Париж" спряха след смърт на снимачната площадка във Венеция

Помощник-режисьор е починал по време на заснемането на една от последните сцени

23 август 2025, 13:45
Източник: Getty Images

З аснемането на петия сезон на хитовата поредица на „Нетфликс“ „Емили в Париж“ беше преустановено след смъртта на помощник-режисьор във Венеция, само няколко дни преди края на снимките, съобщава ДПА. 

Помощник-режисьорът е 47-годишен италианец, който е колабирал на снимачната площадка в хотел във Венеция, потвърдиха в петък представители на градската администрация. Медиците не са успели да го реанимират и властите подозират, че е получил сърдечен удар. 

Все още не е ясно за колко време ще бъдат спрени снимките. Въпреки че действието на „Емили в Париж“ се развива във френската столица, някои епизоди от новия сезон се снимат в Италия, включително в Рим и Венеция.

Снимките във Венеция трябваше да продължат до понеделник, след като по-рано през май бяха заснети сцените в Рим. „Нетфликс“ обяви, че премиерата на петия сезон е насрочена за дните преди Коледа.

Според италиански медии, помощник-режисьорът е починал по време на заснемането на една от последните сцени в един от най-известните хотели в града – Danieli.

Според информациите, той е роден във Венеция и е работил в международната филмова индустрия в продължение на много години. Общинският съвет изрази съболезнования на семейството му.

Решението на сценаристите Емили да изостави Париж за сметка на Рим сериозно подразни френската столица и предизвика реакция от най-високо ниво – директно от Елисейския дворец. И това съвсем не е случайно – сериалът предизвика значителен ръст на туристите в града и допълнително го популяризира.

Източник: Васил Богданов/БТА    
