Свят

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Според ООН, 514 000 души – близо една четвърт от палестинците в анклава – изпитват глад

22 август 2025, 15:20
Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не
Източник: БТА

Г лад е обхванал район в ивицата Газа и вероятно ще се разпространи през следващия месец, според глобалната система за наблюдение на глада – оценка, която ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в опустошения от война палестински анклав, предаде "Асошиейтед прес".

Според Интегрираната система на ООН за класификация на фазите на продоволствената сигурност, 514 000 души – близо една четвърт от палестинците в анклава – изпитват глад, а броят им се очаква да нарасне до 641 000 до края на септември.

Израел обеща да унищожи град Газа

Около 280 000 от тези хора са в северните части на анклава, включително в град Газа. Останалите най-тежко засегнати райони според организацията са Деир ал Балах и Хан Юнис – в централната и южната част на ивицата Газа, които се очаква да бъдат обхванати от глад до края на следващия месец.

Израел отхвърли доклада като "неверен и пристрастен", а военният орган, който координира доставките на хуманитарна помощ в анклава, обяви, че проучването е базирано на "частични данни, предоставени от терористичната организация "Хамас".

За да бъде класифициран един район като обхванат от глад, трябва поне 20 процента от населението да е подложено на изключителен недостиг на храна, едно от три деца да страда от остро недохранване и ежедневно двама на всеки 10 000 души да умират от глад или недохранване, отбелязва АП.

Дори ако даден регион все още не е обявен за засегнат от глад, тъй като не са достигнати необходимите прагове, глобалната система може да установи, че домакинствата там живеят в условия на глад, които описва като гладна смърт, пълна нищета и смърт.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк днес заяви, че гладът в ивицата Газа е в резултат на действията на израелското правителство и предупреди, че това е военно престъпление.

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

"Това е глад, който бихме могли да предотвратим, ако ни беше позволено. Но храната се трупа на границите заради систематичното възпрепятстване от страна на Израел", заяви ръководителят на хуманитарната мисия на ООН Том Флетчър пред репортери в Женева, наричайки ставащото "глад, който ще и трябва да тежи на съвестта на всички нас".

Новите анализи идват на фона на изявленията на Великобритания, Канада, Австралия и много европейски страни, че хуманитарната криза в палестинския анклав е достигнала "невъобразими нива" след близо две години война между Израел и "Хамас".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш от отдавна предупреждава за "епична хуманитарна катастрофа" в анклава с двумилионно население.

Миналия месец американският президент Доналд Тръмп заяви, че много хора там гладуват, с което влезе в конфликт с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който многократно е отричал да има глад в ивицата Газа.

Източник: БТА    
Газа глад Израел ООН
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 9 часа
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 9 часа
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 9 часа
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 9 часа

X

