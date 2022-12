Зловеща история: Разрязаха мексиканка, за да вземат нероденото ѝ бебе

Б ременна мексиканка е починала, след като е била разрязана от двама нападатели, които са откраднали нероденото ѝ бебе, предаде АФП.

Предполагаемите извършители са били арестувани. Новороденото бебе е намерено в дома им, обяви прокуратурата в източния щат Веракрус.

Заподозрените са мъж и жена. Те са обвинени в отвличане и убийство.

Mexico woman allegedly cut open a heavily pregnant woman’s belly in a bid to steal the unborn child https://t.co/qjgSHawNN3 pic.twitter.com/N20ISSjtG5