Гилейн Максуел: Списък с клиенти на Джефри Епстийн не съществува

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Ройтерс: Путин иска от Украйна да се откаже от Донбас, да не се присъединява към НАТО и да не допуска западни войски

С писък с клиентите на Джефри Епстийн не съществува. Това казва неговата партньорка Гилейн Максуел, която миналия месец беше разпитана от прокуратурата в Съединените щати. Министерството на правосъдието публикува разпечатки и аудиозапис от разпита, предава NOVA.

Гилейн Максуел сподели, че няма списък с клиентите на Джефри Епстийн, както и че никога не е виждала Доналд Тръмп, Бил Клинтън или британския принц Андрю, да правят нещо незаконно, докато ползват услугите на скандалния милионер.

SO! Gislaine Maxwell tells Todd Blanche that Donald Trump “was never inappropriate with anybody. And he was a gentleman in all respects.”



Is this a COVER-UP?

pic.twitter.com/vJh0HPbjMj — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) August 22, 2025

Евентуалният списък с клиентите на Джефри Епстийн е в основата на сериозно напрежение между Доналд Тръмп и част от неговите привърженици. Преди да бъде избран за втори път, Тръмп и негови съюзници говореха много за списъка. Те обещаваха, че той ще изобличи големи престъпления, извършени от политическия и бизнес елит в Съединените щати. След като се върна в Белия дом, Доналд Тръмп обяви, че списък няма и случая е приключен.

"Цялото това нещо е измама, която е пусната от демократите", заяви американският президент.

Гилейн Максуел излежава 20-годишна присъда за участието си в трафика на жени и непълнолетни момичета, организиран от Епстийн. Медиите в Съединените щати припомнят, че тя се опитва да получи помилване от Доналд Тръмп и твърденията й трябва да се приемат със съмнение. А разпитът беше воден от личния адвокат на Доналд Тръмп, който той назначи за заместник-главен прокурор.