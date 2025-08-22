България

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

22 август 2025, 06:25
Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане
Източник: iStock/Guliver Images

През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от южната четвърт.

В петък

през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони от страната, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност.

Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 28- 31 градуса на места в западна България до 35-37 градуса в Горнотракийската низина и Лудогорието, в София – около 29 градуса. Атмосферното налягане ще остане от средното за месеца, привечер ще започне да се повишава.

В планините

ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 22 градуса, на 2000 метра – около 16 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 41 мин. и залязва в 20 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 36 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 25 мин. и залязва в 20 ч. и 7 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

През почивните дни

ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от северозапад, в събота умерен, временно силен, в неделя ще отслабне. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Последвайте ни
Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

22 август: 140 куршума срещу един човек – Дьо Гол и покушението при Пти-Кламар

САЩ затягат проверките на визите, притежавани от чужденци

САЩ затягат проверките на визите, притежавани от чужденци

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
3 мита за Далматинците, в които вероятно вярвате

3 мита за Далматинците, в които вероятно вярвате

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 3 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Мамо, ние от къде сме произлезли? - От Адам и Ева. - Но татко каза от маймуните? - Това е неговата рода.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Любопитно Преди 16 минути

Когато загубата на тегло се забави и няма енергия за упражнения, всяка диета може да се усеща като борба

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Технологии Преди 48 минути

Тя била излъгала за ефикасността на чатбота, който използва

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Нетаняху: Израел започва да преговаря за мир в Газа

Свят Преди 8 часа

Израелската армия продължи да оказва натиск върху град Газа и днес

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Иран започна първи военни учения след войната с Израел

Свят Преди 10 часа

Военноморските сили на иранската редовна армия изстреляха ракети и дронове

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

Протест заради смъртта на фотографа Динко Георгиев

България Преди 11 часа

Близки на жертвата искат справедливост

Задържаха митнически инспектор за подкуп

Задържаха митнически инспектор за подкуп

България Преди 11 часа

Той е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда

Създават Национален борд по водите

Създават Национален борд по водите

България Преди 12 часа

Министър Генов: За критично безводие не можем да говорим

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Български шофьор с наркотици е задържан във Виена

Свят Преди 12 часа

Шофьорът е признал без колебание, че току-що е използвал устройство за употреба на крек

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

Полицията във Варна издирва 16-годишно момче

България Преди 13 часа

По данни на полицията, момчето няма в себе си документи за самоличност, телефон и пари

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Общо 11 кмета от опозицията в Турция са в ареста

Свят Преди 13 часа

Имамоглу е считан като един от основните опоненти на президента Реджеп Тайип Ердоган

Сарафов прехвърли на НСлС разследването за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Сарафов прехвърли на НСлС разследването за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 13 часа

Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал

Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

България Преди 13 часа

Капитанът на лодката Христо Раев е пуснат под парична гаранция от 5000 лева

Турция забрани израелските кораби в своите пристанища

Турция забрани израелските кораби в своите пристанища

Свят Преди 13 часа

Собствениците на кораби в страната трябва да подпишат декларация, в която посочват, че дейността им не е свързана с Израел

Съдят за подкуп олимпийския шампион Иван Иванов и сина му

Съдят за подкуп олимпийския шампион Иван Иванов и сина му

България Преди 13 часа

Двамата ще се изправят пред съда за поискан и получен подкуп на стойност 62 500 лева

.

Защо Донбас е така важен и за Русия, и за Украйна

Свят Преди 13 часа

Руският президент Путин иска пълния контрол над Донбас и го поставя като основно условие за прекратяването на войната в Украйна

Москва обяви условията на Путин за среща със Зеленски

Москва обяви условията на Путин за среща със Зеленски

Свят Преди 13 часа

Русия се съмнява в легитимността на украинския президент

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Италианска салата панцанела

Edna.bg

Шарлот от „Сексът и градът“ призна: Имах тайна среща с Матю Пери

Edna.bg

Хулио Веласкес: Левски е способен на всичко, още имаме шансове

Gong.bg

Боримиров: Левски е на правилния път, АЗ не ни застраши

Gong.bg

Полезно ли е пиенето на добавки с витамини или може да ни навреди

Nova.bg

Прокуратурата протестира мярката на мъжа, който помете петима в "Слънчев бряг"

Nova.bg