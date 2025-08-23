Свят

Макрон обсъди Украйна и Близкия изток с южноафриканския президент Рамапоса

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември

23 август 2025, 22:41
Макрон обсъди Украйна и Близкия изток с южноафриканския президент Рамапоса
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон съобщи, че е говорил днес по телефона с президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса и че двамата са обсъдили Украйна, Близкия изток и други международни кризи, предаде Ройтерс.

Макрон написа в публикация в социалната мрежа "Екс", че разговорът е засегнал "агресивната война на Русия в Украйна в контекста на срещата в понеделник във Вашингтон, както и ситуацията в района на Големите езера в Африка".

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
