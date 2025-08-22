Израел обеща да унищожи град Газа

Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа

И зраелският министър на отбраната Израел Кац обеща да унищожи град Газа, ако "Хамас" не се съгласи да се разоръжи, да освободи всички останали заложници на територията и да прекрати войната според условията на Израел.

(Във видеото: Нетаняху разпореди незабавни преговори за освобождаване на заложниците в Газа)

„Скоро портите на ада ще се отворят над главите на убийците и изнасилвачите от "Хамас" в Газа, докато не се съгласят с условията на Израел за прекратяване на войната, преди всичко освобождаването на всички заложници и разоръжаването им“, написа министърът в социалните медии, цитиран от АФП.

„Ако не се съгласят, Газа, столицата на "Хамас", ще се превърне в Рафа и Бейт Ханун“, добави той, имайки предвид два града в Газа, които бяха почти напълно разрушени по време на предишни израелски операции.