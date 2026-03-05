Свят

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Експерти предупреждават, че военната операция срещу Иран може да се превърне в непосредствена заплаха за сигурността на европейските държави

Русалин Венев

5 март 2026, 10:31
Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток
Б роени дни след началото на американско-израелските удари по Иран, конфликтът вече достигна границите на Европа. Новината, че балистична ракета, изстреляна от Ислямската република и насочила се към турското въздушно пространство, е била унищожена от системите за отбрана на НАТО, стана обект на всевъзможни коментари. Представители на Анкара впоследствие уточниха, че тя най-вероятно се е отклонила от курса си и целта ѝ всъщност е била военна база, разположена на територията на Кипър. Въпреки това, редица анализатори заявиха, че случилото се показва нагледно как военните действия в Близкия изток могат да се превърнат в заплаха за сигурността на Стария континент. Доколко основателни са подобни твърдения?

НАТО и военната операция срещу Иран

Към настоящия момент вече е ясно, че няма основания да се говори за иранска атака срещу Турция. Отломки от балистичната ракета, преминала през Ирак и Сирия и унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие, са паднали в област Хатай, като няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. „Този район е вклинен в сирийската територия. Ако ракета лети по линията Иран – Ирак – Сирия, тя би навлязла в турското въздушно пространство именно над Хатай“, отбеляза за Vesti.bg д-р Мариян Карагьозов, международен анализатор и експерт по въпросите, свързани с Близкия изток.

По думите му, съществуват няколко причини, поради които появилите се твърдения за извършена атака срещу Турция са неоснователни. „На първо място, правителството в Анкара не е дало разрешение за използване на бази на турска територия за операцията срещу Иран. Президентът Реджеп Тайип Ердоган нарече войната нарушение на международното право. Освен това, Турция е член на НАТО и няма никаква логика Техеран да въвлече и Алианса в конфликта с атака срещу член на организацията. Турция също така закупува природен газ от Ислямската република, като двете страни имат и активни търговски отношения. Не на последно място, Анкара се опитва да бъде посредник в конфликта. Засега няма промяна в тези параметри и докато те са налице, не очаквам иранска атака срещу Турция“‘ обобщава д-р Карагьозов.

Само ден преди инцидента с балистичната ракета, генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че Техеран представлява заплаха не само за Близкия изток, но и за Европа. Той нарече Ислямската република „износител на хаос“ и допълни, че Алиансът е твърдо решен да защитава всеки сантиметър от своята територия. В същото време, обаче, организацията далеч не изглежда единна по отношение на случващото се. Показателна е позицията на Испания. Правителството на страната не разреши на американската армия да използва нейни военни бази за удари срещу Иран, отбелязвайки, че атаката представлява нарушение на международното право. В резултат, президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще прекъсне търговията с Испания. Малко по-късно Белият дом обяви, че Мадрид е променил мнението си и официално се е съгласил да „съдейства“ на Вашингтон, но последва нов обрат, след като външният министър на европейската държава Хосе Мануел Албарес категорично опроверга това твърдение.

Реална опасност

Режимът в Техеран предупреди, че може да нападне градове във всяка европейска страна, която се присъедини към започнатата от САЩ и Израел военна операция. Ирански дронове вече атакуваха Кипър, като един от тях дори удари база на британските военновъздушни сили. Въпросът, който редица експерти си задават в момента, е доколко сериозна е заплаха, на която са изложени държавите от Стария континент. Съществуват сведения, че Ислямската република разработва междуконтинентална балистична ракета с обхват от около 10 000 км. Ако бъде използвано, подобно оръжие би застрашило не само Европа, но и САЩ. Шансовете ракетата да достигне целта си, обаче, са почти нулеви. Основните причини са две – колкото по-голямо е разстоянието, толкова по-ниска става нейната прецизност, а освен това на практика е невъзможно тя да не бъде засечена и унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Иранският арсенал също така включва и ракети със среден обсег, които биха могли да достигнат Югоизточна Европа, включително България. Ако са снабдени с по-леки бойни глави, те могат да се превърнат в потенциална заплаха дори и за страни като Италия и Франция, коментират експерти.

Не бива да се забравя още една важна подробност – Иран инвестира значителни средства в разработването на дронове и според мнозина те представляват най-добрите оръжия, с които разполага страната. Апаратите „Шахед“ са доказателство за това – още от началото на войната в Украйна, те са използвани непрекъснато от руската армия и са доказали нееднократно ефективността си. Предполага се, че обхватът им е приблизително 2500 км., т.е. биха могли да достигнат Стария континент, като за целта ще трябва да летят на ниска височина над страни като Турция и Йордания. Други анализатори предупреждават, че истинските опасности са други – използването на терористични групи, които да организират нападения на европейска територия, както и извършването на кибератаки. От гледна точка на Запада, през последните години Иран се превърна в една от най-големите заплахи в онлайн пространството, нареждайки се до страни като Русия, Китай и Северна Корея. Макар и ограничени, възможностите на Техеран да организира хакерски атаки остават значителни и в никакъв случай не бива да бъдат подценявани.

На фона на всичко това, повечето анализатори са единодушни, че не бива да се всява излишна паника и да се правят прибързани заключения. Според тях, опасностите, свързани със случващото се в Близкия изток, са напълно реални, но на тях трябва да се гледа по обективен начин. „Европейските страни имат различни позиции относно атаката на Израел и САЩ срещу Иран. Ако те не вземат участие във военните действия – пряко или като подпомагат логистично офанзивата – не виждам риск за тях. В същото време, ако под една или друга форма те все пак се включат, няма как в перспектива да се изключи техни военни обекти да попаднат под ответен ирански удар“, смята д-р Карагьозов. За съжаление, ситуацията става все по-непредсказуема, а напрежението не спира да расте. Една от най-често споменаваните прогнози гласи, че военните действия ще продължат поне няколко седмици. Какви ще бъдат дългосрочните последици от тях, обаче, е въпрос, на който все още няма как да бъде даден еднозначен отговор.

Автор: Русалин Венев
Конфликт в Близкия изток Иранска балистична ракета Отбрана на НАТО Сигурност на Европа Турция и НАТО Война Израел-САЩ-Иран Ирански дронове Кибератаки от Иран Напрежение в региона Международно право
