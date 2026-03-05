Свят

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Министърът на вътрешната сигурност отказа директен отговор, съпругът ѝ присъства на изслушването

5 март 2026, 09:40
Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“
Източник: Getty Images

М инистърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем не отрече афера с главния си помощник Кори Левандовски, след като беше попитана под клетва по време на напрегнато изслушване в Конгреса, пише New York Times.

Неочакваният разговор за личния ѝ живот се разигра в сряда, докато Ноем отговаряше на въпроси пред Комисията по правосъдие в Камарата на представителите. Съпругът ѝ, Брайън Ноем, я придружи в Конгреса за втори пореден ден и седна зад нея в залата, докато законодателите отправяха въпросите си. Брайън Ноем обаче напусна изслушването по-рано, за да хване полет, преди въпросите да придобият по-остър тон.

Рядката му публична поява съвпадна със засиления интерес към предполагаемата връзка на Ноем с Левандовски – дългогодишен стратег на Доналд Тръмп, който в момента работи като специален служител в Министерството на вътрешната сигурност.

Ноем отказа да отговори директно на въпроса дали има сексуални отношения с Левандовски, определяйки го като „боклук“.

„Имали ли сте сексуални отношения с Кори Левандовски?“, попита представителката Сидни Камлагер-Даув (демократ от Калифорния).

„Шокирана съм, че днес в тази комисия разпространяваме таблоидни боклуци“, отвърна Ноем. „Бих ви казала, че той е специален държавен служител, който работи за Белия дом. Има хиляди такива във федералното правителство.“

Камлагер-Даув репликира: „Трябва да можете да отговорите, ако някой ви попита дали вие или друг федерален служител спи с подчинения си. Това е най-лесното. Би трябвало да искате да отговорите на този въпрос.“

Embed from Getty Images

„Това са боклуци“, повтори Ноем.

„Става въпрос за вашата преценка и вземане на решения“, продължи Камлагер-Даув. „Става въпрос за конфликт на интереси. Става въпрос за риск за националната сигурност.“

Демократите не се отказаха от темата.

Embed from Getty Images

Конгресменът Джаред Московиц (демократ от Флорида) също повдигна въпроса, а Ноем отново не отрече предполагаемата афера.

„Наистина смятам, че трябва да кажете думата „не“ в протокола, за да изясните това“, заяви Московиц.

„Мисля, че абсурдността на това и таблоидите, които цитирате и на които се позовавате, са безумни“, отвърна Ноем. „Това е нещо, което отричам от години.“

„Това не е ли така?“, попита Московиц.

„Това е, което правите“, каза Ноем, обвинявайки го, че е част от „либералната левица“. „Казвате, че консервативните жени са глупави. Аз не съм.“, добави тя.

В края на времето си за въпроси Московиц обяви, че има подарък за Ноем. Той вдигна одеяло, визирайки публикации, според които тя е уволнила пилота на бреговата охрана на правителствения си самолет, след като той загубил нейно одеяло.

Ноем отрече и този доклад по време на изслушването.

„Взех ви ново одеяло от бреговата охрана за онова, което загубихте“, каза Московиц. „Това е за вас, да не си тръгнете с празни ръце.“

49-годишният Левандовски беше първият ръководител на предизборната кампания на Тръмп през 2016 г. и е широко признат за ключовата си роля в организацията на победата му на първичните избори в Ню Хемпшир същата година.

Позициите му обаче отслабнаха, след като беше обвинен в малтретиране на репортерката на Breitbart Мишел Фийлдс след пресконференция на Тръмп през март 2016 г. Левандовски е бил и „доброволен“ съветник на Ноем по времето, когато тя заемаше поста губернатор на Южна Дакота.

Кристи Ноем и Брайън Ноем са женени от 1992 г., като сватбата им се е състояла в Южна Дакота. Двамата имат три деца. Брайън Ноем управлява застрахователна компания в град Брайънт, Южна Дакота.

Левандовски е женен за Алисън Харди от 2005 г.

Кристи Ноем Кори Левандовски Политически скандал Изслушване в Конгреса Министерство на вътрешната сигурност Обвинения в афера Конфликт на интереси Национална сигурност Семеен живот Американска политика
Последвайте ни

По темата

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям

Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Renault сменя философията, ще ни я разкрие с два компактни кросоувъра

Renault сменя философията, ще ни я разкрие с два компактни кросоувъра

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 14 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 14 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 11 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

България Преди 38 минути

Мъжът е бил открит в нива край пътя

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Любопитно Преди 57 минути

Пенелопе Крус сподели пред Extra, че в началото на кариерата си в Холивуд се е чувствала осъждана заради испанския си акцент. 51-годишната звезда отбеляза, че макар индустрията да се променя към по-естествено приемане на чужденци, процесът е бавен

<p>Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев</p>

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев

България Преди 1 час

Самолет от Оман се очкава да кацне в София тази вечер

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Свят Преди 1 час

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота

<p>Кристалина Георгиева: Пазарите се движат като влакче на ужасите</p>

Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Войната доведе до рязко поскъпване на световните цени на петрола и хвърли пазарите в смут

<p>Иран коментира балистичната ракета, която падна на територията на Турция</p>

Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

Свят Преди 2 часа

Ердоган обяви, че Турция „не оставя нищо на случайността" за сигурността на границите и въздушното си пространство

<p>КНДР засилва военния си потенциал с тестове след атаката срещу Иран</p>

Ким Чен-ун присъства на изпитания на разрушител и крилата ракета в КНДР

Свят Преди 2 часа

Трети кораб, който севернокорейският лидер също инспектира вчера, е в процес на строеж в Северна Корея

<p>&quot;Горчиво ще съжаляват&quot;: Какво се случва в&nbsp;Близкия изток? (ОБЗОР)</p>

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Саудитска Арабия и Катар прехващат ракети, хиляди бежанци напускат Техеран

<p>Призоваха главния прокурор на САЩ да отговаря на въпроси за &quot;досиетата Епстийн&quot;</p>

Призоваха Пам Бонди да отговаря на въпроси относно "досиетата Епстийн"

Свят Преди 3 часа

Бонди защитава начина, по който министерството е обработило документите и обвинява демократите, че използват материалите за Епстийн, за да отклонят вниманието от успехите на Тръмп

<p>Тръмп е подложен на лечение заради обрив</p>

Тръмп е подложен на превантивно лечение заради обрив на врата

Свят Преди 3 часа

Червен обрив се виждаше от дясната страна на врата на Тръмп, точно над яката, на снимки от участието му в наградна церемония в понеделник

<p>Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем</p>

Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем

България Преди 3 часа

Днес православната църква почита паметта на Конон Исаврийски и на новомъченик Йоан Българин

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Свят Преди 3 часа

Расте загрижеността, че китайските автомобили може да служат за шпионаж - без знанието на хората, които ги ползват

<p>Парадоксът на дълголетието: Защо месото е задължително след 80?</p>

Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

Любопитно Преди 4 часа

Ново проучване преобръща представите за здравословно хранене: Оказва се, че навиците, които ни пазят в младостта, могат да бъдат опасни след 80-годишна възраст

.

Как Испания се превърна в трън в петата на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Педро Санчес се превръща в най-яростния противник на американската интервенция в Иран, а Тръмп заплаши да спре търговията с Испания

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Любопитно Преди 4 часа

Ако редовно заспивате посред бял ден, вероятно е време да преразгледате хигиената си на съня

В ядрото на Земята може да има „океани“ от съществен елемент за живота

В ядрото на Земята може да има „океани“ от съществен елемент за живота

Любопитно Преди 4 часа

Преди повече от 4,6 милиарда години скали, газ и прах около нашето слънце се сблъскали, за да образуват млада планета

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Красавицата, която избра семейството пред Холивуд: Честит рожден ден, Ева Мендес

Edna.bg

Виктория и Дейвид Бекъм поздравиха Бруклин за рождения му ден, той се ядоса!

Edna.bg

Организация и мерки за сигурност преди мача Лудогорец - Левски

Gong.bg

Кметът на Враца: Трябва да си оправим терените, а не да играем на кални ниви

Gong.bg

Стотици българи са блокирани на Малдивите вече шести ден

Nova.bg

Трайчо Трайков: Има договорени количества горива до април, газ се доставя по две линии

Nova.bg