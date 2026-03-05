Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

М инистърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем не отрече афера с главния си помощник Кори Левандовски, след като беше попитана под клетва по време на напрегнато изслушване в Конгреса, пише New York Times.

Неочакваният разговор за личния ѝ живот се разигра в сряда, докато Ноем отговаряше на въпроси пред Комисията по правосъдие в Камарата на представителите. Съпругът ѝ, Брайън Ноем, я придружи в Конгреса за втори пореден ден и седна зад нея в залата, докато законодателите отправяха въпросите си. Брайън Ноем обаче напусна изслушването по-рано, за да хване полет, преди въпросите да придобият по-остър тон.

Kristi Noem's husband joins her in Congress for a second day, as questions swirl about relationship with Corey Lewandowski https://t.co/NV8ODEFWLZ pic.twitter.com/IwYg20gD4s — New York Post (@nypost) March 4, 2026

Рядката му публична поява съвпадна със засиления интерес към предполагаемата връзка на Ноем с Левандовски – дългогодишен стратег на Доналд Тръмп, който в момента работи като специален служител в Министерството на вътрешната сигурност.

Ноем отказа да отговори директно на въпроса дали има сексуални отношения с Левандовски, определяйки го като „боклук“.

„Имали ли сте сексуални отношения с Кори Левандовски?“, попита представителката Сидни Камлагер-Даув (демократ от Калифорния).

„Шокирана съм, че днес в тази комисия разпространяваме таблоидни боклуци“, отвърна Ноем. „Бих ви казала, че той е специален държавен служител, който работи за Белия дом. Има хиляди такива във федералното правителство.“

Камлагер-Даув репликира: „Трябва да можете да отговорите, ако някой ви попита дали вие или друг федерален служител спи с подчинения си. Това е най-лесното. Би трябвало да искате да отговорите на този въпрос.“

Embed from Getty Images

„Това са боклуци“, повтори Ноем.

„Става въпрос за вашата преценка и вземане на решения“, продължи Камлагер-Даув. „Става въпрос за конфликт на интереси. Става въпрос за риск за националната сигурност.“

Демократите не се отказаха от темата.

Embed from Getty Images

Конгресменът Джаред Московиц (демократ от Флорида) също повдигна въпроса, а Ноем отново не отрече предполагаемата афера.

„Наистина смятам, че трябва да кажете думата „не“ в протокола, за да изясните това“, заяви Московиц.

„Мисля, че абсурдността на това и таблоидите, които цитирате и на които се позовавате, са безумни“, отвърна Ноем. „Това е нещо, което отричам от години.“

„Това не е ли така?“, попита Московиц.

„Това е, което правите“, каза Ноем, обвинявайки го, че е част от „либералната левица“. „Казвате, че консервативните жени са глупави. Аз не съм.“, добави тя.

В края на времето си за въпроси Московиц обяви, че има подарък за Ноем. Той вдигна одеяло, визирайки публикации, според които тя е уволнила пилота на бреговата охрана на правителствения си самолет, след като той загубил нейно одеяло.

Ноем отрече и този доклад по време на изслушването.

„Взех ви ново одеяло от бреговата охрана за онова, което загубихте“, каза Московиц. „Това е за вас, да не си тръгнете с празни ръце.“

49-годишният Левандовски беше първият ръководител на предизборната кампания на Тръмп през 2016 г. и е широко признат за ключовата си роля в организацията на победата му на първичните избори в Ню Хемпшир същата година.

Позициите му обаче отслабнаха, след като беше обвинен в малтретиране на репортерката на Breitbart Мишел Фийлдс след пресконференция на Тръмп през март 2016 г. Левандовски е бил и „доброволен“ съветник на Ноем по времето, когато тя заемаше поста губернатор на Южна Дакота.

Кристи Ноем и Брайън Ноем са женени от 1992 г., като сватбата им се е състояла в Южна Дакота. Двамата имат три деца. Брайън Ноем управлява застрахователна компания в град Брайънт, Южна Дакота.

Левандовски е женен за Алисън Харди от 2005 г.