Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

М инистърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем не отрече афера с главния си помощник Кори Левандовски, след като беше попитана под клетва по време на напрегнато изслушване в Конгреса, пише New York Times.
Неочакваният разговор за личния ѝ живот се разигра в сряда, докато Ноем отговаряше на въпроси пред Комисията по правосъдие в Камарата на представителите. Съпругът ѝ, Брайън Ноем, я придружи в Конгреса за втори пореден ден и седна зад нея в залата, докато законодателите отправяха въпросите си. Брайън Ноем обаче напусна изслушването по-рано, за да хване полет, преди въпросите да придобият по-остър тон.
Рядката му публична поява съвпадна със засиления интерес към предполагаемата връзка на Ноем с Левандовски – дългогодишен стратег на Доналд Тръмп, който в момента работи като специален служител в Министерството на вътрешната сигурност.
Ноем отказа да отговори директно на въпроса дали има сексуални отношения с Левандовски, определяйки го като „боклук“.
„Имали ли сте сексуални отношения с Кори Левандовски?“, попита представителката Сидни Камлагер-Даув (демократ от Калифорния).
„Шокирана съм, че днес в тази комисия разпространяваме таблоидни боклуци“, отвърна Ноем. „Бих ви казала, че той е специален държавен служител, който работи за Белия дом. Има хиляди такива във федералното правителство.“
Камлагер-Даув репликира: „Трябва да можете да отговорите, ако някой ви попита дали вие или друг федерален служител спи с подчинения си. Това е най-лесното. Би трябвало да искате да отговорите на този въпрос.“
„Това са боклуци“, повтори Ноем.
„Става въпрос за вашата преценка и вземане на решения“, продължи Камлагер-Даув. „Става въпрос за конфликт на интереси. Става въпрос за риск за националната сигурност.“
Демократите не се отказаха от темата.
Конгресменът Джаред Московиц (демократ от Флорида) също повдигна въпроса, а Ноем отново не отрече предполагаемата афера.
„Наистина смятам, че трябва да кажете думата „не“ в протокола, за да изясните това“, заяви Московиц.
„Мисля, че абсурдността на това и таблоидите, които цитирате и на които се позовавате, са безумни“, отвърна Ноем. „Това е нещо, което отричам от години.“
„Това не е ли така?“, попита Московиц.
„Това е, което правите“, каза Ноем, обвинявайки го, че е част от „либералната левица“. „Казвате, че консервативните жени са глупави. Аз не съм.“, добави тя.
В края на времето си за въпроси Московиц обяви, че има подарък за Ноем. Той вдигна одеяло, визирайки публикации, според които тя е уволнила пилота на бреговата охрана на правителствения си самолет, след като той загубил нейно одеяло.
Ноем отрече и този доклад по време на изслушването.
„Взех ви ново одеяло от бреговата охрана за онова, което загубихте“, каза Московиц. „Това е за вас, да не си тръгнете с празни ръце.“
49-годишният Левандовски беше първият ръководител на предизборната кампания на Тръмп през 2016 г. и е широко признат за ключовата си роля в организацията на победата му на първичните избори в Ню Хемпшир същата година.
Позициите му обаче отслабнаха, след като беше обвинен в малтретиране на репортерката на Breitbart Мишел Фийлдс след пресконференция на Тръмп през март 2016 г. Левандовски е бил и „доброволен“ съветник на Ноем по времето, когато тя заемаше поста губернатор на Южна Дакота.
Кристи Ноем и Брайън Ноем са женени от 1992 г., като сватбата им се е състояла в Южна Дакота. Двамата имат три деца. Брайън Ноем управлява застрахователна компания в град Брайънт, Южна Дакота.
Левандовски е женен за Алисън Харди от 2005 г.