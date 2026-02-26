Свят

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Някои анализатори смятат, че неговата партия може да се превърне в една от водещите политически сили в Обединеното кралство

Русалин Венев Русалин Венев

26 февруари 2026, 13:20
Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания
Източник: Getty Images

П реди по-малко от две години във Великобритания се състояха парламентарни избори, на които Лейбъристката партия постигна убедителен успех, слагайки край на 14-годишното управление на консерваторите. Така, обещавайки да намери решения на проблемите, пред които е изправено Обединеното кралство, начело на страната застана правителството на премиера Киър Стармър.

Днес, ситуацията е коренно различна. Подкрепата за лейбъристите непрекъснато намалява, a репутацията на министър-председателя пострада тежко от разкритието, че е назначил Питър Манделсън за посланик в САЩ, въпреки връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Следващите избори трябва да се проведат през 2029 г., но все повече анализатори прогнозират, че е напълно възможно да се стигне до свикването на предсрочен вот. Междувременно, на политическата сцена във Великобритания се появи нов участник – крайнодясната формация „Възстанови Британия“ на Рупърт Лоу. Какво влияние ще окаже тя върху все по-непредвидимата ситуация в страната?

  • Историята на Рупърт Лоу

68-годишният Рупърт Лоу е бизнесмен с дългогодишен опит в банковия сектор. Освен това, до 2009 г. е президент на футболния клуб Саутхемптън. По време на мандата му отборът сменя няколко мениджъри, стига до финала на Купата на футболната асоциация на Англия през 2003 г. и завършва преместването си от стадион „Дел“ на по-големия „Сейнт Мери“. Лоу предизвиква скандал, след като наема за съветник бившия ръгбист Клайв Удуърд и назначава за мениджър Хари Реднап, който преди това е начело на заклетите съперници на Саутхемптън – Портсмут. В крайна сметка, тимът на Лоу изпада от Висшата лига през 2004 г., а две години по-късно самият той подава оставка. Завръща се на поста през 2008 г., но на следващата година отново се оттегля.

Същевременно, Лоу проявява сериозен интерес и към политическия живот във Великобритания. До 1993 г. е член на Консервативната партия, а през 2019 г. се присъединява към „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж. Той дори е избран за евродепутат, преди страната официално да напусне ЕС. След изборите през 2024 г., Лоу става член на долната камара на парламента. Отношенията му с Фараж, обаче, рязко се влошават, а през март 2025 г. е обвинен в тормоз, използване на обиди и заплахи за физическо насилие срещу тогавашния председател на „Реформирай Обединеното кралство“ Зия Юсуф. Впоследствие той предизвиква още един скандал, след като е заснет да прави антисемитски коментари по време на заседание на парламента. „Не си спомням да съм казвал подобно нещо, но дори и да е така, очевидно е било шега“, коментира по-късно Лоу.

  • Целите на „Възстанови Британия“

През юни миналата година, когато вече е независим депутат, Лоу обяви, че стартира ново политическо движение, носещо името „Възстанови Британия“. Масовото депортиране на имигранти, пълното премахване на системата за предоставяне на убежище, спирането на „ислямизацията“, утвърждаването на „християнската културна идентичност на Великобритания“ и намаляването на данъците са сред основните цели на крайнодясната формация. Социолозите на свой ред изтъкват, че благодарение на тези послания, симпатизантите на „Възстанови Британия“ стават все повече. Няколко проучвания сочат, че над 10% от избирателите имат намерение да гласуват за движението на следващите избори.

Що се отнася до самия Лоу, той се радва на завидна популярност в социалните мрежи. Лидерът на „Възстанови Британия“ има над 650 000 последователи в „Екс“ и около 250 000 във „Фейсбук“. Редица анализатори го определят като „истински онлайн феномен“, допълвайки, че той печели приблизително по 40 000 лири месечно само от своите публикации. С нарастването на неговата известност, възгледите му сякаш стават все по-радикални.

„Милиони трябва да си заминат“, написа наскоро той по адрес на големия брой чужденци, живеещи на територията на Обединеното кралство. Лоу също така заяви нееднократно, че в страната има повече нелегални имигранти, отколкото такива, които пребивават в нея законно. Това твърдение, което се споделя от близо половината британци, всъщност не отговаря на истината. По различни данни, хората, които живеят нелегално във Великобритания, са между 120 000 и 1,3 млн. В същото време, около 11 млн. имигранти имат официално разрешение да живеят в Обединеното кралство, а броят на подадените молби за убежище е по-нисък, отколкото в други европейски държави.

  • Лоу срещу Фараж

Към настоящия момент „Реформирай Обединеното кралство“ се очертава като водеща политическа сила във Великобритания. Рейтингът на формацията е 25%, като тя има значителна преднина пред лейбъристите и торите. Междувременно, недоволството от начина, по който се управлява страната, расте, причините за които са различни – от поскъпването на редица стоки и високите наеми до проблемите в здравеопазването и остарялата инфраструктура. Партията на Фараж на свой ред акцентира върху темата за нелегалните имигранти, но след появата на „Възстанови Британия“, възгледите ѝ вече не изглеждат така радикални. По тази причина редица експерти смятат, че избирателите могат да започнат да гледат на „Реформирай Обединеното кралство“ като на по-умерена, дори центристка формация, докато Лоу ще се превърне в новото лице на крайната десница. Какви биха били последствията? Според някои, растящата популярност на „Възстанови Британия“ ще доведе до отлив на гласове от партията на Фараж. Други, обаче, не споделят това мнение и подчертават, че двете формации умело се възползват от срива в доверието към лейбъристите и консерваторите.

Обект на много коментари са и отношенията между Лоу, Фараж и Илон Мъск. Милиардерът първоначално твърдеше, че единствено „Реформирай Обединеното кралство“ може да спаси Великобритания. Впоследствие, той рязко промени мнението си, като причина за това стана крайнодесният активист Томи Робинсън. След като беше вкаран в затвора през 2024 г., Мъск призова за незабавното му освобождаване, но Фараж отхвърли идеята да го приеме в редиците на партията си. В резултат, най-богатият човек в света заяви, че „Реформирай Обединеното кралство“ се нуждае от нов лидер, тъй като настоящият ѝ ръководител „няма необходимите качества“. Впоследствие той подкрепи „Възстанови Британия“, подчертавайки, че Лоу е единственият, който може да защити интересите на страната. На фона на всички тези събития, към момента е трудно да се каже дали Мъск ще успее да повлияе на избирателите във Великобритания. Едно нещо, обаче, изглежда неоспоримо – политическата обстановка е все по-турбулентна, а събитията, на които ставаме свидетели, могат да окажат огромно влияние върху бъдещето на Обединеното кралство.

Още от автора:

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка

Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Автор: Русалин Венев
Британска политика Рупърт Лоу Възстанови Британия Крайнодесни Имиграция Найджъл Фараж Лейбъристка партия Киър Стармър Реформирай Обединеното кралство Предсрочни избори
Последвайте ни
Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

pariteni.bg
Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 17 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 16 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 14 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Огнище на птичи грип близо до България</p>

Огнище на птичи грип в Румъния

Свят Преди 7 минути

След откриването на мъртви лебеди в района на Клуж са наложени строги ограничения за отглеждането и търговията с домашни птици

Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26

Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26

Любопитно Преди 7 минути

Телекомът предлага и новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с до 10% отстъпка и специален бонус при покупка със серията Galaxy S26

<p>Орбан: Това ще деблокира европейското финансирането за Украйна</p>

Орбан поиска от ЕС да провери щетите по тръбопровода „Дружба“

Свят Преди 20 минути

Унгария блокира налагането на нови санкции срещу Русия и отпускането на заем за Украйна в отговор на прекратяването на доставките на петрол чрез „Дружба“

<p>Синът на норвежката принцеса се разплака по време на разпит в съда</p>

Драма в съда: Синът на норвежката принцеса се разплака по време на разпит

Свят Преди 27 минути

Срещу Мариус са повдигнати общо 38 обвинения, сред които четири за изнасилване и домашно насилие над бивша партньорка

Снимката е илюстративна

Най-големият самолетоносач в света „Джералд Р. Форд“ напусна Крит

Свят Преди 27 минути

<p>Васил Терзиев:&nbsp;Те ме обвиняват за всички грехове на земята</p>

Васил Терзиев: Няма да спрем битката за 215-метровия небостъргач в София

България Преди 32 минути

Кметът заяви, че Столичната община ще използва всички законови възможности след решението на Административния съд за строежа на бул. „Черни връх“, и отговори на критиките на „Спаси София“.

Greenovate

Greenovate: Hack the City – конкурс за стартъпи и проекти, които ще променят градовете на България

Любопитно Преди 41 минути

Ел Менчо

Хапчета, изгнили ягоди и олтар: Какво откриха в любовното гнездо на „Ел Менчо“

Свят Преди 50 минути

Картелният бос беше застрелян зад укритието при засада, организирана от специалните части на мексиканската армия, хвърляйки страната в смут. Разузнавателните служби успели да го локализират, след като установили, че една от любовниците му живее в усамотения курортен комплекс

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

Разкриха опит за измама с екстеншъни за 15 000 евро

България Преди 1 час

Пратка от Виетнам, декларирана като синтетични треси, се оказа естествена човешка коса. Стоката е задържана, а срещу вносителя ще бъде съставен акт за митническа измама

<p>Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да осигури паравани за гласуване</p>

Росица Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване

България Преди 1 час

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване

Снимката е илюстративна

Герой до последен дъх: Ватман почина в движение, но успя да спре трамвая и да спаси пътниците

България Преди 1 час

Преди да издъхне, човекът е дръпнал спирачката на трамвая, няма пострадали пътници

<p>Андрей Гюров разговаря с новите областни управители, какво обсъдиха</p>

Андрей Гюров към новите областни управители: Очаквам честни и прозрачни избори

България Преди 1 час

Служебният премиер настоя за безпристрастност, добра координация и професионална организация на предсрочния вот през април, като защити решението за смяната на 28 областни управители.

Котка в кухнята и замразена храна в новия епизод на „Кошмари в кухнята“

Котка в кухнята и замразена храна в новия епизод на „Кошмари в кухнята“

Любопитно Преди 1 час

Шеф Манчев в опит да спаси рок ресторант в Севлиево в петък от 20:00 ч.

<p>&quot;Качих 15 кг за една нощ&quot;: Половинката на Григор Димитров с разтърсваща изповед</p>

"Качих 15 кг за една нощ": Ейса Гонсалес с открито послание за борбата с депресията

Любопитно Преди 1 час

Тя отправи силно послание към всички хора, които водят тиха битка със себе си

Протести в подкрепа на Палестина помрачиха премиерата на „Писък 7“

Протести в подкрепа на Палестина помрачиха премиерата на „Писък 7“

Свят Преди 1 час

Напрежението ескалира повече от две години след като Мелиса Барера бе отстранена от „Писък 7“ заради свои публикации в социалните мрежи

<p>Обясниха причината за вдигането на падналия турски изтребител F-16</p>

Падналият турски изтребител F-16 е бил вдигнат заради неидентифицирана радарна следа

Свят Преди 1 час

При инцидента на място загина пилотът, управлявал машината

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през март

sinoptik.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg

Меган и Хари с мисия за надежда: Думите им към зависими хора разчувстваха всички

Edna.bg

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Edna.bg

Николета Лозанова разкопча ризата и липсата на бельо бързо се превърна в новина

Gong.bg

Арбелоа с тревожна информация за състоянието на Мбапе

Gong.bg

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Nova.bg

Ватман почина зад пулта по време на движение на трамвай в София

Nova.bg