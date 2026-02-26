Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

П реди по-малко от две години във Великобритания се състояха парламентарни избори, на които Лейбъристката партия постигна убедителен успех, слагайки край на 14-годишното управление на консерваторите. Така, обещавайки да намери решения на проблемите, пред които е изправено Обединеното кралство, начело на страната застана правителството на премиера Киър Стармър.

Днес, ситуацията е коренно различна. Подкрепата за лейбъристите непрекъснато намалява, a репутацията на министър-председателя пострада тежко от разкритието, че е назначил Питър Манделсън за посланик в САЩ, въпреки връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Следващите избори трябва да се проведат през 2029 г., но все повече анализатори прогнозират, че е напълно възможно да се стигне до свикването на предсрочен вот. Междувременно, на политическата сцена във Великобритания се появи нов участник – крайнодясната формация „Възстанови Британия“ на Рупърт Лоу. Какво влияние ще окаже тя върху все по-непредвидимата ситуация в страната?

Ex-Reform MP Rupert Lowe launches new party https://t.co/mvmxvbMwmO — BBC News (UK) (@BBCNews) February 14, 2026

Историята на Рупърт Лоу

68-годишният Рупърт Лоу е бизнесмен с дългогодишен опит в банковия сектор. Освен това, до 2009 г. е президент на футболния клуб Саутхемптън. По време на мандата му отборът сменя няколко мениджъри, стига до финала на Купата на футболната асоциация на Англия през 2003 г. и завършва преместването си от стадион „Дел“ на по-големия „Сейнт Мери“. Лоу предизвиква скандал, след като наема за съветник бившия ръгбист Клайв Удуърд и назначава за мениджър Хари Реднап, който преди това е начело на заклетите съперници на Саутхемптън – Портсмут. В крайна сметка, тимът на Лоу изпада от Висшата лига през 2004 г., а две години по-късно самият той подава оставка. Завръща се на поста през 2008 г., но на следващата година отново се оттегля.

Същевременно, Лоу проявява сериозен интерес и към политическия живот във Великобритания. До 1993 г. е член на Консервативната партия, а през 2019 г. се присъединява към „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж. Той дори е избран за евродепутат, преди страната официално да напусне ЕС. След изборите през 2024 г., Лоу става член на долната камара на парламента. Отношенията му с Фараж, обаче, рязко се влошават, а през март 2025 г. е обвинен в тормоз, използване на обиди и заплахи за физическо насилие срещу тогавашния председател на „Реформирай Обединеното кралство“ Зия Юсуф. Впоследствие той предизвиква още един скандал, след като е заснет да прави антисемитски коментари по време на заседание на парламента. „Не си спомням да съм казвал подобно нещо, но дори и да е така, очевидно е било шега“, коментира по-късно Лоу.

MP Rupert Lowe cleared by standards watchdog https://t.co/vWCd004oeY — BBC News (UK) (@BBCNews) July 11, 2025

Целите на „Възстанови Британия“

През юни миналата година, когато вече е независим депутат, Лоу обяви, че стартира ново политическо движение, носещо името „Възстанови Британия“. Масовото депортиране на имигранти, пълното премахване на системата за предоставяне на убежище, спирането на „ислямизацията“, утвърждаването на „християнската културна идентичност на Великобритания“ и намаляването на данъците са сред основните цели на крайнодясната формация. Социолозите на свой ред изтъкват, че благодарение на тези послания, симпатизантите на „Възстанови Британия“ стават все повече. Няколко проучвания сочат, че над 10% от избирателите имат намерение да гласуват за движението на следващите избори.

Що се отнася до самия Лоу, той се радва на завидна популярност в социалните мрежи. Лидерът на „Възстанови Британия“ има над 650 000 последователи в „Екс“ и около 250 000 във „Фейсбук“. Редица анализатори го определят като „истински онлайн феномен“, допълвайки, че той печели приблизително по 40 000 лири месечно само от своите публикации. С нарастването на неговата известност, възгледите му сякаш стават все по-радикални.

„Милиони трябва да си заминат“, написа наскоро той по адрес на големия брой чужденци, живеещи на територията на Обединеното кралство. Лоу също така заяви нееднократно, че в страната има повече нелегални имигранти, отколкото такива, които пребивават в нея законно. Това твърдение, което се споделя от близо половината британци, всъщност не отговаря на истината. По различни данни, хората, които живеят нелегално във Великобритания, са между 120 000 и 1,3 млн. В същото време, около 11 млн. имигранти имат официално разрешение да живеят в Обединеното кралство, а броят на подадените молби за убежище е по-нисък, отколкото в други европейски държави.

Reform UK called levels of immigration a “national emergency” and an “invasion,” employing Trump-style rhetoric that is running into public opposition in the US. https://t.co/W90NgCKgPR — Bloomberg (@business) February 23, 2026

Лоу срещу Фараж

Към настоящия момент „Реформирай Обединеното кралство“ се очертава като водеща политическа сила във Великобритания. Рейтингът на формацията е 25%, като тя има значителна преднина пред лейбъристите и торите. Междувременно, недоволството от начина, по който се управлява страната, расте, причините за които са различни – от поскъпването на редица стоки и високите наеми до проблемите в здравеопазването и остарялата инфраструктура. Партията на Фараж на свой ред акцентира върху темата за нелегалните имигранти, но след появата на „Възстанови Британия“, възгледите ѝ вече не изглеждат така радикални. По тази причина редица експерти смятат, че избирателите могат да започнат да гледат на „Реформирай Обединеното кралство“ като на по-умерена, дори центристка формация, докато Лоу ще се превърне в новото лице на крайната десница. Какви биха били последствията? Според някои, растящата популярност на „Възстанови Британия“ ще доведе до отлив на гласове от партията на Фараж. Други, обаче, не споделят това мнение и подчертават, че двете формации умело се възползват от срива в доверието към лейбъристите и консерваторите.

Обект на много коментари са и отношенията между Лоу, Фараж и Илон Мъск. Милиардерът първоначално твърдеше, че единствено „Реформирай Обединеното кралство“ може да спаси Великобритания. Впоследствие, той рязко промени мнението си, като причина за това стана крайнодесният активист Томи Робинсън. След като беше вкаран в затвора през 2024 г., Мъск призова за незабавното му освобождаване, но Фараж отхвърли идеята да го приеме в редиците на партията си. В резултат, най-богатият човек в света заяви, че „Реформирай Обединеното кралство“ се нуждае от нов лидер, тъй като настоящият ѝ ръководител „няма необходимите качества“. Впоследствие той подкрепи „Възстанови Британия“, подчертавайки, че Лоу е единственият, който може да защити интересите на страната. На фона на всички тези събития, към момента е трудно да се каже дали Мъск ще успее да повлияе на избирателите във Великобритания. Едно нещо, обаче, изглежда неоспоримо – политическата обстановка е все по-турбулентна, а събитията, на които ставаме свидетели, могат да окажат огромно влияние върху бъдещето на Обединеното кралство.

