Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

В продължение на десетилетия Съмър Робърт е искала да може да скрие тялото си. След това обаче намира увереност на най-неочакваното място: докато плаче заради подигравки в кухнята на ресторант.

Шотландката страда от макромастия – състояние, което причинява прекомерен растеж на гърдите. 28-годишната Робърт е висока 149 см и в момента носи сутиен размер R. Тя казва пред PEOPLE, че винаги е имала по-голям бюст, но официална диагноза е получила едва преди три години.

„Ходех по лекари, откакто бях на 14 или 13 години, и нито един от тях не ме диагностицира. Никой не ми каза, че има такова състояние. Всички просто казваха, че е пубертет. Всички казваха, че трябва да отслабна. Беше абсурдно“, разказва Робърт.

Колкото и разочароващо да е било за нея, тя признава, че няма много изследвания, посветени на макромастията, а немалка част от медицинските специалисти имат ограничени познания за това какво представлява и как влияе на хората, които страдат от нея. „Когато ми поставиха диагнозата, лекарят буквално разпечата страница от Wikipedia и ми я даде“, спомня си тя.

Робърт е преживявала растежа на гърдите си на „скокове“, много от които са предизвикани от хормони. Например само миналата година тя е увеличила общо с 11 размера сутиена, което лекарите ѝ отдават на нормална хормонална промяна, през която повечето жени преминават в 20-те си години. При Робърт тези промени са много по-драматични и са такива още от ранна възраст.

Тя започва да носи сутиен размер C още на 8 години. Началото на пубертета е и началото на начина, по който светът я възприема; грубите подвиквания по улицата и нежеланата хиперсексуализация стават ежедневие за Робърт. Тя си спомня случай, в който е била помолена да напусне увеселителен парк, след като някой се е възмутил от облеклото ѝ.

„Това беше абсурдно. Буквално носех блуза с дълъг ръкав, която дори не показва много от гърдите ми, но понеже имам огромни гърди, не знам… Някой се оплака“, твърди Робърт. „Изгониха ме заради това. Казаха ми, че трябва да отида и да си взема голям пуловер, за да си прикрия гърдите“.

Тя продължава: „Всеки ден минавам през тези трудности – хората си мислят, че искам да си показвам гърдите и че търся внимание. Аз просто се опитвам да съществувам, буквално, и просто имам големи гърди. Мога да нося грозни дрехи и пак ще ме тормозят и ще ми подвикват“.

Намирането на дрехи е голямо предизвикателство, особено предвид ниския ѝ ръст и като цяло дребната ѝ фигура. Трудно ѝ е да излиза на срещи, упражненията са практически невъзможни, а болките в гърба са постоянни. Консултирала се е със специалист по намаляване на бюста, но макромастията ѝ прави това решение донякъде безсмислено, макар и все пак ефективно.

„Лекарят ми каза, че просто ще пораснат отново. Каза: „Ако наистина ти причинява толкова много стрес, можеш определено да направиш намаляване. Ще пораснат отново, но не супер, супер бързо’“, разказва Робърт, като уточнява, че медицинският специалист ѝ е казал да се подложи на операция, когато „физически вече не може да издържа“.

Преди около две години Робърт е работела дневна смяна в ресторант, където редовно се е сблъсквала с клиенти, които я тормозят заради тялото ѝ. За съжаление, с нея се отнасят по този начин през целия ѝ живот; в един момент просто е свикнала.

„Опитвах се никога да не го приемам твърде лично, но имаше един ден, когато работех и мисля, че бях в 12-ия си час в ресторанта. Бях толкова изморена“, казва тя. „Влизат двама мъже и дори не казват здравей. Казват: „Леле, виж колко са ѝ големи циците. О, Боже мой“. В лицето ми. Директно в лицето ми“.

По думите ѝ мъжете са говорили „вулгарно“ за гърдите ѝ, въпреки че тя си вършела работата както обикновено. „Аз просто казах: „Мога ли да ви донеса нещо за пиене?“ Просто: „Добре, искате ли напитка?“ А те продължаваха и продължаваха“, разказва тя.

Тя ги предупредила няколко пъти, заплашвайки да ги изгони, ако продължат да прекрачват границите. Те ѝ казали, че прилича на „шотландска Доли Партън“ и продължили да я наричат „Scotch Dolly“. В крайна сметка ѝ дошло до гуша. Робърт им казала да си тръгнат. Те отказали и се наложило да намеси главния готвач на ресторанта.

След като успешно ги отпратил, готвачът се върнал в кухнята и намерил Робърт да плаче. Той я утешавал, докато тя ридаела в продължение на 15 минути, след което ѝ предложил да намери начин да им „върне жеста“. Попитал я дали е обмисляла да създаде онлайн моделска страница в платформата за възрастни OnlyFans.

Първоначално Робърт се стъписала от идеята, но в крайна сметка приела възможността да си върне контрола върху тялото си и начина, по който светът го възприема. Тя превърнала подвикванията, които току-що беше изтърпяла, в заглавие на страницата си – „Scotch Dolly“.

Години по-късно OnlyFans се е превърнала в нейната работа на пълен работен ден. Тя печели достатъчно, за да поддържа начина си на живот – „и дори повече“, казва тя, като добавя, че е било „изключително освобождаващо“ да контролира живота си и начина, по който хората я виждат.

„Винаги съм възприемала тялото си като нещо отвратително, заради което винаги ще бъда прекомерно сексуализирана… Наистина, наистина имах проблеми с образа на тялото си“, споделя тя. „След като си направих OnlyFans, сякаш нещо щракна и си казах: „О, Боже мой, не е моя вина, че имам това тяло, а хората всъщност го харесват достатъчно, за да… ме финансират, защото смятат, че тялото ми е красиво“. Тя добавя: „Това наистина беше момент на просветление“.