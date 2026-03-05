Призоваха Пам Бонди да отговаря на въпроси относно "досиетата Епстийн"

К омисията за надзор на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ гласува за призоваването на главния прокурор Пам Бонди да отговори на въпроси относно начина, по който министерството на правосъдието е третирало документите, свързани с разследването относно Джефри Епстийн, предаде Асошиейтед прес.

Петима републиканци се присъединиха към демократите в подкрепа на това решение, предложено от републиканката Нанси Мейс от щата Южна Каролина. Това показва, че сред консерваторите продължава да има недоволство относно прегледа и публикуването на поредица документи, свързани с финансиста и сексуален престъпник.

Призоваха Бил и Хилари Клинтън по делото „Епстийн”

Бонди защитава начина, по който министерството е обработило документите и обвинява демократите, че използват материалите за Епстийн, за да отклонят вниманието от успехите на Тръмп, въпреки че някои от най-острите критики дойдоха от членове на собствената партия на президента.

The House Oversight Committee has voted to subpoena Pam Bondi to testify about her handling of the Epstein files. pic.twitter.com/yVMxRWRymm — FactPost (@factpostnews) March 4, 2026

Бившият президент Бил Клинтън и съпругата му, бившият държавен секретар Хилари Клинтън, наскоро дадоха показания пред законодателите от комисията относно връзките на бившия президент демократ с Епстийн.

Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая "Епстийн"

След като миналата година министерството на правосъдието обеща прозрачност, през юли то обяви, че е приключило прегледа на документацията и е установило, че „не съществува списък с клиенти" на Епстийн и няма причина да се публикуват допълнителни документи. Това предизвика политическа буря, която накара Конгреса да приеме законодателство, изискващо министерството на правосъдието да публикува документите.

Миналата седмица министерството на правосъдието заяви, че проучва дали неправомерно е задържало някои документи, след като няколко медии съобщиха, че някои записи, свързани с непотвърдени обвинения на жена срещу Тръмп, не са били сред публикуваните материали. Това съобщение последва новини, според които голяма част от документите, публикувани от министерството на правосъдието, не включват няколко обобщения на интервюта, които ФБР е направило с неидентифицирана жена, която се е явила след ареста на Епстийн през 2019 г. и е казала, че е била сексуално насилена както от Тръмп, така и от Епстийн, когато е била непълнолетна през 80-те години на 20 век.