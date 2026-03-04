Свят

Путин избухна: Това е терористична атака!

По-рано Москва обвини Украйна, че е потопила кораба с помощта на морски дронове

4 март 2026, 21:30
Р уският президент Владимир Путин обвини Украйна, че е извършила „терористична атака“, след като руски кораб, превозващ втечнен природен газ, потъна в Средиземно море по данни на либийските власти между Малта и Либия.

„Това е терористична атака. Това изостря ситуацията на световните енергийни пазари, на газовите пазари, включително в този случай – главно за Европа“, заяви руският държавен глава по държавната телевизия, цитиран от АФП.

„Режимът в Киев всъщност хапе ръката, от която се храни, а именно ръката на Европейския съюз“, добави той.

Путин: Ако Киев продължи, отговорът ще е суров

По-рано Москва обвини Украйна, че е потопила кораба с помощта на морски дронове. До момента украинските власти не са реагирали на тези обвинения.

