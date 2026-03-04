Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Т урският президент Реджеп Ердоган обяви, че Турция „не оставя нищо на случайността" за сигурността на границите и въздушното си пространство и ще отговори „решително и без колебание" при нови враждебни действия от Иран.

Днес иранска балистична ракета се насочи към Турция и беше унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО преди да навлезе в турското въздушно пространство. Фрагменти паднаха в южна Турция, близо до сирийската граница. Няма жертви.

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Турски служител, говорещ анонимно пред АФП, заяви, че ракетата всъщност е била насочена към британска военна база в гръцки Кипър, но се е отклонила от курса си. Въпреки това инцидентът предизвика остра реакция - Анкара извика иранския посланик, а външният министър Хакан Фидан предупреди Техеран, че „трябва да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта".

НАТО застана категорично зад Анкара - говорителката Алисън Харт осъди „неизбирателните атаки" на Иран в региона и потвърди, че отбранителната позиция на алианса „остава силна".

Турция привика посланика на Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се свърза лично с Фидан, за да заяви, че атаките срещу суверенна турска територия са „неприемливи" и да обещае пълна американска подкрепа.

Първоначалната позиция на Турция към операцията на САЩ и Израел срещу Иран беше негативна, като Ердоган я нарече „незаконна", а Фидан я определи като „грешна стратегия".