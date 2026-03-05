България

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

Мъжът е бил открит в нива край пътя

5 март 2026, 09:58
Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

М ъж на 59 години е починал след инцидент с каруца в землището на сливенското село Желю войвода, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът е подаден в 18:10 часа на 4 март в дежурната част на Районното управление на МВР в Сливен. Мъжът е бил открит в нива край пътя.

Мъж почина, блъснат от влак в Сливен

По първоначални данни мъжът от село Желю войвода е паднал между каруцата и впрегнатото животно. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта му.

Мъж загина при катастрофа между автобус и каруца в Сливенско

Екип на регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен е съдействал за изваждането на тялото, посочиха за БТА от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: БТА, Велина Василева    
Инцидент с каруца Смърт Желю войвода Сливен Мъж Полиция Разследване Произшествие Впрегнато животно Падане
Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство

Любопитно Преди 23 минути

Изображения на Пънч, който влачи играчка, по-голяма от него, привлякоха вниманието на посетителите на зоологическа градина близо до Токио

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Свят Преди 56 минути

Министърът на вътрешната сигурност отказа директен отговор, съпругът ѝ присъства на изслушването

<p>Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев</p>

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев

България Преди 1 час

Самолет от Оман се очкава да кацне в София тази вечер

Уинстън Чърчил

5 март: Предсказанието от Фултън и България в черния списък

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Свят Преди 1 час

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота

<p>Кристалина Георгиева: Пазарите се движат като влакче на ужасите</p>

Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Войната доведе до рязко поскъпване на световните цени на петрола и хвърли пазарите в смут

<p>Иран коментира балистичната ракета, която падна на територията на Турция</p>

Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

Свят Преди 2 часа

Ердоган обяви, че Турция „не оставя нищо на случайността" за сигурността на границите и въздушното си пространство

<p>КНДР засилва военния си потенциал с тестове след атаката срещу Иран</p>

Ким Чен-ун присъства на изпитания на разрушител и крилата ракета в КНДР

Свят Преди 2 часа

Трети кораб, който севернокорейският лидер също инспектира вчера, е в процес на строеж в Северна Корея

<p>&quot;Горчиво ще съжаляват&quot;: Какво се случва в&nbsp;Близкия изток? (ОБЗОР)</p>

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Саудитска Арабия и Катар прехващат ракети, хиляди бежанци напускат Техеран

<p>Призоваха главния прокурор на САЩ да отговаря на въпроси за &quot;досиетата Епстийн&quot;</p>

Призоваха Пам Бонди да отговаря на въпроси относно "досиетата Епстийн"

Свят Преди 3 часа

Бонди защитава начина, по който министерството е обработило документите и обвинява демократите, че използват материалите за Епстийн, за да отклонят вниманието от успехите на Тръмп

<p>Тръмп е подложен на лечение заради обрив</p>

Тръмп е подложен на превантивно лечение заради обрив на врата

Свят Преди 3 часа

Червен обрив се виждаше от дясната страна на врата на Тръмп, точно над яката, на снимки от участието му в наградна церемония в понеделник

<p>Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем</p>

Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем

България Преди 3 часа

Днес православната църква почита паметта на Конон Исаврийски и на новомъченик Йоан Българин

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Свят Преди 3 часа

Расте загрижеността, че китайските автомобили може да служат за шпионаж - без знанието на хората, които ги ползват

<p>Парадоксът на дълголетието: Защо месото е задължително след 80?</p>

Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

Любопитно Преди 4 часа

Ново проучване преобръща представите за здравословно хранене: Оказва се, че навиците, които ни пазят в младостта, могат да бъдат опасни след 80-годишна възраст

.

Как Испания се превърна в трън в петата на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Педро Санчес се превръща в най-яростния противник на американската интервенция в Иран, а Тръмп заплаши да спре търговията с Испания

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Любопитно Преди 4 часа

Ако редовно заспивате посред бял ден, вероятно е време да преразгледате хигиената си на съня

Всичко от днес

