Свят

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

"Турция ще продължи да изпълнява отговорностите си по конструктивен начин, за да намали напрежението в региона“

4 март 2026, 14:11
НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция
Източник: iStock

М инистерството на националната отбрана на Турция съобщи, че „балистична ракета, изстреляна от Иран и установено насочена към турското въздушно пространство, е била неутрализирана от разположени в Източното Средиземноморие сили за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“.

Иран нямало да напада Турция

В изявлението на ведомството се посочва: „Балистична ракета, изстреляна от Иран и установено насочена към турското въздушно пространство, е била неутрализирана от разположени в Източното Средиземноморие сили за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.“

Ердоган: Да се зачита правото на Турция да се защитава

Ръководителят на дирекцията по комуникациите към президентството Бурханеттин Дуран заяви по темата: „Решимостта и капацитетът ни да гарантираме сигурността на страната са на най-високо равнище. Всяка стъпка за защитата на нашата територия и въздушно пространство ще бъде предприемана без колебание.“

В допълнително изявление ръководителят на дирекцията по комуникациите към президентството Бурханеттин Дуран уточни:

„Ракета, изстреляна от Иран, която е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се е насочила към нашето въздушно пространство от района на Хатай, беше неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Отломка от прехващаща ракета падна в открита местност в Дьортйол, Хатай; няма съобщения за жертви или ранени.

Нашите институции следяха ситуацията в реално време и в пълна координация. Решимостта и капацитетът ни да гарантираме сигурността на нашата страна и на нашия уважаван народ са на най-високо равнище. Всички необходими мерки за защита на нашата територия и въздушно пространство ще бъдат предприети без колебание. Всички враждебни действия, с които можем да се сблъскаме, ще срещнат необходимия отговор в рамките на международното право. В този процес ще се поддържат консултации и сътрудничество с НАТО и нашите съюзници.

Отново предупреждаваме всички страни да се въздържат от стъпки, които биха могли да доведат до ескалация на напрежението в региона и разпространение на конфликтите в по-широк мащаб. От изключително значение е всички страни да действат с чувство за отговорност.

В този процес любезно призоваваме нашите медийни организации и потребителите на социалните мрежи да проявяват по-голяма чувствителност и да не се доверяват на новинарски съобщения и публикации, които изискват проверка, могат да предизвикат обществена паника или да съдържат дезинформация. Важно е да се подхожда предпазливо към информация и публикации, различни от тези, издавани от нашите официални власти.

Както нашият президент, Негово Превъзходителство г-н Реджеп Тайип Ердоган, е подчертавал при всеки повод, Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да гарантира, че в региона ще надделеят мирът, стабилността и диалогът. Под ръководството на нашия президент страната ни поема активна роля за предотвратяване на по-нататъшна ескалация, защита на цивилните и решаване на въпросите по мирен път въз основа на международното право.

Пред подобни развития нашата най-голяма сила е единството, солидарността и сплотеността, които ще проявим като нация. Държавата ни, с всички свои институции, остава напълно ангажирана и на пост.

Турция ще продължи да изпълнява отговорностите си по конструктивен начин, за да намали напрежението в региона и да допринесе за решаването на проблемите по мирен път“, се казва в изявлението.

Източник: БГНЕС    
Балистична ракета Турция Иран НАТО Противовъздушна отбрана Сигурност Регионална стабилност Дипломация Деескалация Въздушно пространство
Откриха човешки кости край село Понор
Откриха човешки кости край село Понор

Преди 15 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 17 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 16 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 15 часа
Мъж заплаши със смърт жена в София и е задържан

България Преди 11 минути

По случая е образувано досъдебно производство

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Любопитно Преди 11 минути

Близнаците Стойно и Георги Георгиеви са гости в четвъртия епизод на The Voice Cast за 2026 година

НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

България Преди 44 минути

Парламентът гласува за блудство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието да бъде лишаване от свобода от пет до двадесет години

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

България Преди 46 минути

Надяваме се и на активни действия от КЕВР, каза Ирина Щонова

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

България Преди 1 час

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече под отговорност 28-годишния Иван Иванов; съдебни медици откриха травми по главата и ребрата на детето

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Свят Преди 1 час

Осем дни след трагичната кончина на 42-годишната жена, официалните власти потвърдиха обстоятелствата около фаталния край

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Свят Преди 1 час

Държавният департамент на САЩ призова хората да „преосмислят пътуването" до Кипър и разреши заминаването на неспешни правителствени служители и техните семейства

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Свят Преди 1 час

Иранците бяха призовани да отдадат последна почит на убития при въздушен удар в рамките на израелско-американската операция срещу Иран лидер на тридневно поклонение

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Любопитно Преди 1 час

Майката на Зендая намекна, че тя и Том Холанд вече са тайно женени, след като стилистът им потвърди слуховете, но двойката все още не е коментирала официално

Москва атакува САЩ: Иранската заплаха е измислица

Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" за смяна на режима в Техеран

Свят Преди 1 час

Мария Захарова заяви, че Вашингтон е използвал преговорите с Иран като прикритие за план за насилствено сваляне на конституционния строй.

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Любопитно Преди 1 час

Шефът на Meta се мести в Индиън Крийк – най-охранявания остров в света, където съседи са му Джеф Безос и Иванка Тръмп

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста"

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста"

Свят Преди 2 часа

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста" беше спасена паднала там сърна

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Любопитно Преди 2 часа

Те са консумирани от императори и изследвани от гении, но никой не знаел как се появяват. Едва днес, с помощта на сателити и маркиращи устройства, човечеството разгада една от най-големите загадки на природата

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

България Преди 2 часа

Регистрирахме се с 8800 подписа, обяви пред журналисти председателят на ПП и съпредседател на ПП-ДБ Асен Василев

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

България Преди 2 часа

Галена Петкова Георгиева, обявена за издирване на 16 декември, е намерена в нива край града. От полицията съобщават, че по случая се извършват процесуално-следствени действия

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Любопитно Преди 2 часа

Астрологичните черти се разкриват едва доловимо, но те определят чия дума има тежест и чия просто се отдалечава. Експерти съставиха класация на кого може да се вярва най-много и кой дава най-често празни обещания

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

1

Мечки от Аржентина заживяха в България

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Селена, Бени и една целувка по стъпалата, която подпали интернет

Тримата най-силни руски тенисисти се измъкнаха по суша от Дубай

Проблем с контузии налегна Барселона

Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

Обвиниха 28-годишен мъж за смъртта на двумесечния му син в Пловдивско

