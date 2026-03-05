„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

Р уски магнат, който някога нарече осъдената за трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация Гислейн Максуел своя „сродна душа“, е бил открит мъртъв в луксозен апартамент в Москва в понеделник, съобщават медии — само седмици след като името му изплува в документите по случая „Джефри Епстийн“.

Умар Джабраилов, чеченски бизнесмен и бивш сенатор, е бил открит да лежи в локва кръв с огнестрелна рана в главата около 3 ч. сутринта, съобщава руското издание „Комерсант“, позовавайки се на полицейски източници, които определят случая като предполагаемо самоубийство.

Полицията е открила пистолет „Люгер“ до тялото на 67-годишния мъж. Но Джабраилов, който е правил опит да отнеме живота си през 2020 г., не е оставил предсмъртно писмо, казват източниците.

Смъртта на бизнесмена идва, след като той беше сред руските имена, появили се в последния пакет документи по случая „Епстийн“, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ. Имейли показват, че той е опитвал да се срещне с приближената на педофила в Москва през 2001 г.

„Скъпа Гислейн, върнах се от Лондон, планирам бъда в Москва. Наистина искам да те видя, но трябва да знам точно кога пристигаш, защото искам да се погрижа за теб и да организирам посрещането. Пожелавам ти всичко най-добро! Умар“, гласи имейлът от 24 май.

Максуел му отговаря на следващия ден, пишейки: „Умар, съжалявам, че не дойдохме миналата седмица. Разсеяхме се и в крайна сметка се озовахме във Франция. Въпреки това, Джефри, Том и аз идваме следващата седмица, пристигаме в петък. Ще бъдеш ли наоколо и можем ли да се видим? Кажи ми. Надявам се да си добре. Гислейн“.

Мащабът на отношенията им или как първоначално са се запознали не е ясно. Въпреки това Джабраилов по-рано е коментирал близките си отношения с Максуел, след като тя беше осъдена за това, че е помагала на Джефри Епстийн да злоупотребява сексуално с непълнолетни момичета, съобщава информационната агенция East2West.

„Познавам Епстийн. Беше ми представен от Гислейн Максуел, която е моя сродна душа“, казва той, според агенцията. „Но никога не бих могъл да си представя, че са били партньори, че тя е участвала в намирането на тези момичета, които сега са по всички медии. Съжалявам, че Гислейн, най-очарователната жена, получи доживотна присъда“, продължава той.

Джабраилов, роден в Чечения, в определен момент е притежавал хотел Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center в Москва и е оглавявал компания, която е управлявала руски търговски центрове. Той също така е бил сенатор във Федералния съвет от република в Северен Кавказ в периода 2004–2009 г.

Джабраилов веднъж се кандидатира за президент срещу Владимир Путин през 2000 г., но се класира последен с малко под 0,1% от гласовете.