В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

С блъсъкът между Иран и Израел навлезе в нов етап, след като САЩ нанесоха удари по ядрени обекти, намиращи се на територията на Ислямската република. Решението на американския президент Доналд Тръмп да извърши тези атаки предизвика различни коментари. Според някои, държавният глава е бил длъжен да се намеси, за да попречи на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие. Други го критикуват, подчертавайки, че по този начин надеждите за скорошно прекратяване на военните действия са се изпарили. На фона на задълбочаващата се криза, един въпрос се задава все по-често – каква трябва да бъде ролята на ЕС и дали общността може да влезе в ролята на помирител между двете страни в конфликта?

Призиви за мир

Тел Авив и Техеран трябва да започнат диалог помежду си възможно най-скоро, за да бъде прекратен конфликтът – така могат да бъдат обобщени посланията, идващи от ЕС през последните няколко дни. Върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас призова за спиране на атаките, допълвайки, че на Ислямската република не бива да бъде позволявано да разработи ядрено оръжие. „Сега е моментът Иран да се ангажира с надеждно дипломатическо решение. Масата на преговорите е единственото място, където може да се сложи край на тази криза“, отбеляза на свой ред председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. На същата позиция застанаха Франция и Германия, а италианският външен министър Антонио Таяни изрази надежда, че след американските удари, които нанесоха „огромни щети на производството на ядрени оръжия…може да започне деескалация“.

Любопитно беше изказването на британския премиер Киър Стармър, което той направи след включването на САЩ в конфликта. Освен че призова за мир и предупреди колко опасни биха били последиците, ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, той допълни, че е знаел предварително за плановете на Вашингтон, но Лондон не е взел участие в операцията. Редица експерти отбелязват, че това е поредното доказателство за обтегнатите отношения между Белия дом и неговите европейски съюзници. Те правят паралел между днешните събития и тези от 2003 г., когато Великобритания се превърна в един от ключовите партньори на САЩ по време на инвазията в Ирак. Целта на нахлуването беше разрушаването на арсенала от „оръжия за масово поразяване“, с който се предполагаше, че разполага режимът на Саддам Хюсеин. Впоследствие се оказа, че тези твърдения не отговарят на истината и подобен арсенал не съществува, но единството на западните съюзници изглеждаше непоклатимо. Днес, ситуацията е коренно различна. Тръмп не спира да критикува ЕС и НАТО, а трансатлантическото партньорство е изправено пред безпрецедентно изпитание.

Въпреки всичко това, повечето анализатори не изключват вероятността и Лондон да се включи в конфликта, ако не бъде постигнато мирно споразумение в обозримо бъдеще. Една от причините за това е малкият остров Диего Гарсия, намиращ се в Индийския океан. Той се намира на около 3700 км. от Иран и е от стратегическо значение, тъй като там е разположена военна база, собственост на САЩ и Великобритания. Ако Вашингтон иска да я използва за извършването на нови атаки по цели в Ислямската република, Лондон трябва да одобри това. В същото време, Обединеното кралство разполага с военни обекти и в Кипър. Именно от острова излитат британски самолети, участващи в операции срещу групировки като „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“ в Сирия и Ирак, а миналата година военновъздушните сили на Великобритания помогнаха за свалянето на ирански дронове, насочили се към Израел. Очевидно е, че Лондон може да изиграе важна роля в конфликта, ако се включи в него, но дали това ще се случи е въпрос, на който все още не може да се даде категоричен отговор.

