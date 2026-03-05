Свят

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Корабът е превозвал царевица

5 март 2026, 10:41
Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци
Източник: БТА

М оряци от екипажа на търговски кораб пострадаха в Черно море - в акваторията на украинската Одеска област, при руски удар с дрон, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм".

"Вечерта на 4 март руски дрон удари цивилен кораб под панамски флаг в Черно море, докато той напускаше пристанището на град Черноморск. Корабът е превозвал царевица. В резултат на атаката има пострадали сред членовете на екипажа. Взети са мерки за оказване на помощ и евакуация на хората", се казва  в съобщението на Кипер.

Киев: Русия удари с ракета цивилен кораб в Черно море

През изминалата нощ руските сили атакуваха южната част на Одеска област с дронове, като основният удар бе насочен към Затока, информираха местните канали в "Телеграм".

"В резултат на нападението е възникнал пожар на територията на център за отдих, който не функционира. Огънят е обхванал дървените къщи, а четириетажна сграда е частично унищожена. Щети са нанесени на обществения транспорт", отбеляза Кипер. По негова информация пострадали няма.

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
Руски удар с дрон Черно море Одеска област Пострадали моряци Търговски кораб Пожар Цивилен кораб Затока Война в Украйна Българи в Украйна
Последвайте ни

По темата

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Представлява ли Иран заплаха за Европа

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Renault сменя философията, ще ни я разкрие с два компактни кросоувъра

Renault сменя философията, ще ни я разкрие с два компактни кросоувъра

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 15 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 16 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 12 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

България Преди 25 минути

Служебният министър Дечев коментира: Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Любопитно Преди 30 минути

В продължение на десетилетия Съмър Робърт е искала да може да скрие тялото си. След това обаче намира увереност на най-неочакваното място: докато плаче заради подигравки в кухнята на ресторант

Умар Джабраилов

„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

Свят Преди 1 час

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Свят Преди 1 час

Защо елитите в Русия са недоволни от Путин, но не се решават да го свалят, кои фактори могат да предизвикат разединение сред тях и къде сгреши Западът?

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Любопитно Преди 1 час

Историята на Каролин Бесет разкрива фаталния любовен триъгълник между нея, Джон Кенеди-младши и модела Майкъл Бъргин, изпълнен с болезнена ревност, тайни аборти и бурни страсти, приключили с трагичната самолетна катастрофа през 1999 г.

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Технологии Преди 1 час

ИТ гигантът изненада с нов лаптоп с име, което на пръв поглед е твърде широко използвана дума. Но тя не е случайна. Новото устройство определено разчупва традицията на Apple да предлага само скъпи устройства от висок клас и навлиза в нови светове

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

България Преди 2 часа

Хората, подали сигнала, свидетелстват, че момчето е системно малтретирано

<p>Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям</p>

Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям

Любопитно Преди 2 часа

Има и твърдения, че принц Уилям вече функционира като крал по всичко освен по титла, поне въз основа на друг „дългогодишен помощник“, който твърди: „В много отношения той вече е крал неофициално. Институцията се подготвя емоционално“

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

България Преди 2 часа

Мъжът е бил открит в нива край пътя

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Свят Преди 2 часа

Министърът на вътрешната сигурност отказа директен отговор, съпругът ѝ присъства на изслушването

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Любопитно Преди 2 часа

Пенелопе Крус сподели пред Extra, че в началото на кариерата си в Холивуд се е чувствала осъждана заради испанския си акцент. 51-годишната звезда отбеляза, че макар индустрията да се променя към по-естествено приемане на чужденци, процесът е бавен

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

България Преди 2 часа

От юли миналата година бушонът е свален, твърди Спаска Тодорова

Техеран

Изповед от сърцето на Иран: Между заплахите на режима и чакането на „великия момент“

Свят Преди 2 часа

„Броят на експлозиите, разрушенията, това, което се случва – невероятно е“, казва Салар, чието име е променено. Докато някои иранци казват, че продължаващите атаки са ги накарали да се страхуват за семействата си, други определят режима като уплашен и изразяват надежда за бъдещето на страната

<p>Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев</p>

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев

България Преди 2 часа

Самолет от Оман се очкава да кацне в София тази вечер

Уинстън Чърчил

5 март: Предсказанието от Фултън и България в черния списък

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Свят Преди 3 часа

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Фенове обзавеждат новия дом на Виктория Капитонова

Edna.bg

Добра новина за природата ни: Бобрите се завърнаха в България

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - Добруджа

Gong.bg

Бивша служителка в Реал Мадрид с тежки обвинения към ръководството

Gong.bg

Борисов към Запрянов: Конфликтът в Украйна е по-опасен от този в Иран

Nova.bg

Започна Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Nova.bg