Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

М оряци от екипажа на търговски кораб пострадаха в Черно море - в акваторията на украинската Одеска област, при руски удар с дрон, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм".

"Вечерта на 4 март руски дрон удари цивилен кораб под панамски флаг в Черно море, докато той напускаше пристанището на град Черноморск. Корабът е превозвал царевица. В резултат на атаката има пострадали сред членовете на екипажа. Взети са мерки за оказване на помощ и евакуация на хората", се казва в съобщението на Кипер.

През изминалата нощ руските сили атакуваха южната част на Одеска област с дронове, като основният удар бе насочен към Затока, информираха местните канали в "Телеграм".

"В резултат на нападението е възникнал пожар на територията на център за отдих, който не функционира. Огънят е обхванал дървените къщи, а четириетажна сграда е частично унищожена. Щети са нанесени на обществения транспорт", отбеляза Кипер. По негова информация пострадали няма.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.