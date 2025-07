Е дин от принципите, стоящи в основата на китайската външна политика, е този за поддържането на неутралитет и отказът да се помага на други страни, участващи във военни конфликти. През последните години, обаче, Пекин многократно беше подлаган на ожесточени критики, че прави точно обратното. Експертите са единодушни, че азиатската страна оказва ключова подкрепа на Русия в хода на продължаващата война в Украйна, а освен това е помогнала на Пакистан по време на конфликта с Индия през май. Китай също така е обвиняван, че поддържа тесни връзки с Иран и снабдява Ислямската република с оръжия и боеприпаси в замяна на петрол. Има сведения, че Пекин е изпратил на Техеран значително количество ракети земя-въздух, след като Тел Авив и Вашингтон нанесоха серия от въздушни удари по обекти, намиращи се на иранска територия. Китайското посолство в Израел отхвърли тези твърдения, допълвайки, че се противопоставя категорично на разпространението на подобни оръжия – изказване, посрещнато със скептицизъм от Запада.

Въпреки твърденията на Китай, че не подкрепя никого в конфликта между Русия и Украйна, избухнал през февруари 2022 г., за никого не е тайна, че Пекин всъщност оказва помощ на Москва. Една от основните причини за това е общата цел на двете страни да оспорят водещата роля на западните сили на международната сцена. Наскоро китайският външен министър Ван И заяви пред първия дипломат на ЕС Кая Калас, че страната му не може да приеме Русия да загуби войната. Според някои медии, той е допълнил, че евентуално поражение на Кремъл би довело до засилване на американския натиск над Пекин. От гледна точка на Китай, Русия е важен партньор, който успешно отклонява вниманието на САЩ от случващото се в Азиатско-тихоокеанския регион.

Освен задълбочаването на търговските отношения, които представляват спасителен пояс за икономиката на Москва, Китай предоставя на своя съюзник и големи количества стоки с двойна употреба, които могат да се използват както за мирни, така и за военни цели. Това не само подобрява офанзивните и отбранителните способности на Русия, но и на практика стимулира развитието на военната промишленост на Китай. Пекин също така предоставя разузнавателна информация и сателитни изображения, за да помогне на Москва на бойното поле. САЩ и ЕС неведнъж изразиха своето недоволство от всичко това, а на 18 април тази година Киев обвини Пекин в оказването на помощ на Кремъл и наложи санкции на три китайски фирми, за които се предполага, че участват в производството на оръжия за руската армия. Що се отнася до официалната позиция на азиатската страна, тя остава непроменена – Пекин отрича да е замесен по какъвто и да е начин във войната в Украйна.

