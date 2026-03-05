"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев

България

5 март 2026, 09:21
П родължава евакуацията на български граждани от Близкия изток. Над 400 българи се прибраха тази нощ от Дубай и Абу Даби. Те кацнаха на летище „Васил Левски“. 85 души се прибраха от Абу Даби с правителствения самолет, а още над 300 сънародници се завърнаха от Дубай с благодарение на полет на частен авиопревозвач, пише NOVA.

Източник: Булфото

Сред тях бяха лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев, бившият футболист и настоящ инфлуенсър Благой Георгиев, а особеният управител на "Лукойл България" и бивш шеф на НАП Румен Спецов посрещна свои близки на летището. Хората, които пристигнаха на българска земя, разказаха, че организацията преди излитането била много добра.

Източник: Булфото

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

Ивайло Главинков е бил блокиран в Абу Даби. Споделя, че вечерно време е била чута стрелба. "Правителството изпращаше по телефоните сигнал, който съобщаваше, че трябваше да се приберем в бомбоубежища. Понеже нямаше такива, ние бяхме в хотела и предната вечер спахме през половината време в банята", разказа той.

Източник: Булфото

Силвия Александрова също се завърна от Абу Даби. "Прелитат ракети, вижда се как ги прехващат. Близо до нас удариха една американска база, но се опитват всички там да няма паника", казва тя.

Източник: Булфото

Христо Стоянов се прибра от Дубай с думите: "Още от първия ден започнахме да звъним, защото беше много притеснително за всички нас. Благодарим за това, че сме тук, благодарим на Господ и че сме в страната си".

Източник: Булфото

Благой Георгиев отдаде заслуженото на консула и другите членове на дипломацията, които, по думите му, са се справили чудесно. И определи престоя си в Дубай като "бомбастичен".

Източник: Булфото

А по данни на националния превозвач, два самолета са в готовност да излетят от София за Оман и Дубай. Властите нарекоха операцията „Искрена грижа“. 

Кацна първият самолет с евакуирани българи

В сряда машина "Боинг 737" е тръгнала за Оман, а капацитетът ѝ е 148 места. Вторият самолет - "Airbus А320", може да побере 180 души, като по план той ще евакуира туристи от Оман и Дубай. Полетите са извършват при засилени мерки за сигурност и предварително съгласувани маршрути.

Източник: Булфото

Първите туристи се завърнаха в сряда следобед, като кацнаха на летище Варна. На борда на самолета е имало 180 души. 

Източник: NOVA    
Евакуация Близък изток Български граждани Дубай Абу Даби Операция Искрена грижа Правителствен самолет Оман Известни личности Мерки за сигурност
Последни новини

