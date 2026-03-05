Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

С оциалните служби работят по извеждането на 13-годишно момче от семейната му среда. Причината са данни за тормоз от страна на бащата. Случаят е от Лясковец. Има и снимки, на които се вижда, как детето стои вързано за греда в двора на къща. Хората, подали сигнала, свидетелстват, че момчето е системно малтретирано.

В сряда то беше прибрано от вуйчо му, който ще се грижи за него. Той самият обаче отрича бащата да е упражнявал насилие над момчето.

„Нещата ще се оправят, трябва малко да влезе в пътя, да започне да спазва правила. Може някой път баща му да е викал малко повече, но понякога и самото дете си е заслужило скарването. Аз отидох и си го прибрах. Поех някакъв ангажимент”, каза вуйчото и допълни, че детето е добре.

„Сезирани сме от гражданин, че детето е малтретирано, и то доста пъти. Веднага сигнализирах кмета и отдел „Закрила на детето”, заяви Емилия Жилиева, заместник-кмет на Лясковец. Тя обясни още, че родителите са разделени. Доскоро момчето живеело при майка си. След това обаче отишло при бащата.