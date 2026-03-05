Технологии

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

ИТ гигантът изненада с нов лаптоп с име, което на пръв поглед е твърде широко използвана дума. Но тя не е случайна. Новото устройство определено разчупва традицията на Apple да предлага само скъпи устройства от висок клас и навлиза в нови светове

Мартин Дешев Мартин Дешев

5 март 2026, 10:50
Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo
Източник: Apple

Apple отдавна е синоним на компютърни изживявания от висок клас – продукти, изградени около персонализиран процесор, изискан дизайн и безпроблемна интеграция между хардуер и софтуер. С представянето на MacBook Neo, Apple излезе от собствената си Матрица, за да направи това изживяване по-достъпно от всякога.

MacBook Neo официално е най-евтиният лаптоп на Apple досега и също така бележи важна промяна в стратегията на компанията: това е първият Mac, захранван от чип, произлизащ от семейството на iPhone. Така той слива две отделни платформи и предлага поглед към дългосрочната амбиция на Apple да обедини още по-тясно своята хардуерна екосистема.

С цена от $599 ($499 за учащи), това е официално най-евтиният лаптоп, пускан някога от Apple. MacBook Neo въплъщава стратегията на Apple да предлага мощни лаптопи на по-ниска цена, без да се жертват основните изчислителни възможности, с които марката е известна. Вместо да използва един от по-високите чипове M-серия на Apple, Neo въвежда процесор А18 Pro - вариант на чипа, който захранва iPhone от години, сега оптимизиран за лаптоп. Това сигнализира за увереността на Apple, че мобилният им хардуер е узрял достатъчно, за да се справя с ежедневните задачи на лаптоп и намеква за бъдеще, в което iPhone, iPad и Mac споделят по-обща основа за производителност.

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

A18 Pro разполага с 6-ядрен централен процесор и 5-ядрен графичен процесор, които според Apple правят Neo до 50% по-бърз за ежедневни задачи от най-продаваните лаптопи, базирани на Intel, в неговия ценови диапазон. По-важното е, че интеграцията на 16-ядрен Neural Engine означава, че Neo е създаден за ерата „AI-first“. Той е до 3 пъти по-бърз при локални задачи с изкуствен интелект на устройството, като обработка на снимки и обобщаване на текст, от конкурентите си. Тъй като A18 Pro е много ефективен, MacBook Neo е без вентилатор, което му позволява да работи напълно безшумно дори при големи натоварвания, подобно на MacBook Air. 

По отношение на дизайна, MacBook Neo запазва изчистената, минималистична естетика, която определя линията лаптопи на Apple. Той разполага с елегантно алуминиево шаси, голям тракпад и компактна клавиатура, която продължава репутацията на компанията за удобно писане. 

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Apple представи спектър от четири цвята: руж, индиго, сребристо и цитрус. Тези цветове се отразяват в цялото устройство, като се простират до съответстващата на цвета Magic Keyboard и персонализираните системни тапети. Теглото на лаптопа е 1,22 кг.

Източник: Apple

MacBook Neo е оборудван с ясен и ярък 13-инчов дисплей, който осигурява точността и яснотата на цветовете, които потребителите очакват от Apple. Въпреки че конкретните спецификации на дисплея не бяха заглавието на съобщението, Apple подчертава, че екранът предлага „страхотна графика на достъпна цена“.

Друг отличителен белег, наследен от мобилната линия на Apple, е ефективността на батерията. Благодарение на мобилната архитектура на A18 Pro, Neo осигурява до 16 часа живот на батерията. Той разполага и с 1080p FaceTime HD камера, двойни странични високоговорители със Spatial Audio и прецизността на Magic Keyboard и Multi-Touch тракпада.

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Базовият модел включва 8GB унифицирана памет и 256GB SSD. Подобно на други съвременни Mac компютри, Neo поддържа Wi-Fi 6 свързаност за бърза безжична производителност и включва два USB-C порта. Той също така се възползва от екосистемните функции на Apple, включително iCloud интеграция, Continuity и Universal Control, което го прави лесно свързано с други устройства на Apple.

Започвайки от изненадващо достъпна цена, MacBook Neo е ясно позициониран като най-бюджетния начин за навлизане в екосистемата на Mac с чисто нов хардуер. За много потребители това означава, че компютърното изживяване на Apple вече не е ограничено от премиум цени.

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

Основният въпрос е дали хардуерът ще се справя с по-големите изисквания на macOS. Apple традиционно е известна с добре оптимизирания си софтуер и хардуер, така че ако докаже, че процесор от iPhone може да осигури безпроблемно изживяване с macOS, компанията полага основите за бъдеще, в което разработването на софтуер е наистина универсално на всички платформи.

Редактор: Мартин Дешев
Apple MacBook MacBook Neo лаптоп компютър технологии хардуер софтуер
Последвайте ни
Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Представлява ли Иран заплаха за Европа

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

pariteni.bg
Renault сменя философията, ще ни я разкрие с два компактни кросоувъра

Renault сменя философията, ще ни я разкрие с два компактни кросоувъра

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 15 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 16 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 12 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

България Преди 25 минути

Служебният министър Дечев коментира: Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Любопитно Преди 30 минути

В продължение на десетилетия Съмър Робърт е искала да може да скрие тялото си. След това обаче намира увереност на най-неочакваното място: докато плаче заради подигравки в кухнята на ресторант

Умар Джабраилов

„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

Свят Преди 1 час

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Свят Преди 1 час

Защо елитите в Русия са недоволни от Путин, но не се решават да го свалят, кои фактори могат да предизвикат разединение сред тях и къде сгреши Западът?

<p>Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград</p>

МВР: Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград

България Преди 1 час

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Свят Преди 1 час

Корабът е превозвал царевица

,

Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство

Любопитно Преди 1 час

Изображения на Пънч, който влачи играчка, по-голяма от него, привлякоха вниманието на посетителите на зоологическа градина близо до Токио

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

България Преди 2 часа

Хората, подали сигнала, свидетелстват, че момчето е системно малтретирано

<p>Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям</p>

Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям

Любопитно Преди 2 часа

Има и твърдения, че принц Уилям вече функционира като крал по всичко освен по титла, поне въз основа на друг „дългогодишен помощник“, който твърди: „В много отношения той вече е крал неофициално. Институцията се подготвя емоционално“

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

България Преди 2 часа

Мъжът е бил открит в нива край пътя

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Свят Преди 2 часа

Министърът на вътрешната сигурност отказа директен отговор, съпругът ѝ присъства на изслушването

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Любопитно Преди 2 часа

Пенелопе Крус сподели пред Extra, че в началото на кариерата си в Холивуд се е чувствала осъждана заради испанския си акцент. 51-годишната звезда отбеляза, че макар индустрията да се променя към по-естествено приемане на чужденци, процесът е бавен

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

България Преди 2 часа

От юли миналата година бушонът е свален, твърди Спаска Тодорова

Техеран

Изповед от сърцето на Иран: Между заплахите на режима и чакането на „великия момент“

Свят Преди 2 часа

„Броят на експлозиите, разрушенията, това, което се случва – невероятно е“, казва Салар, чието име е променено. Докато някои иранци казват, че продължаващите атаки са ги накарали да се страхуват за семействата си, други определят режима като уплашен и изразяват надежда за бъдещето на страната

Уинстън Чърчил

5 март: Предсказанието от Фултън и България в черния списък

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Свят Преди 3 часа

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Фенове обзавеждат новия дом на Виктория Капитонова

Edna.bg

Добра новина за природата ни: Бобрите се завърнаха в България

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - Добруджа

Gong.bg

Бивша служителка в Реал Мадрид с тежки обвинения към ръководството

Gong.bg

Борисов към Запрянов: Конфликтът в Украйна е по-опасен от този в Иран

Nova.bg

Започна Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Nova.bg