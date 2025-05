Настъплението на Русия в Африка

К райна бедност, безредици, кръвопролития и преврати – така най-кратко може да бъде описано изминалото десетилетие за редица африкански държави. Важен елемент от турбулентните промени, през които те преминават, е отслабващото влияние на Запада. Оттеглянето на САЩ и Франция от страни като Нигер, Сенегал, Мали и Буркина Фасо представлява съществена част от въпросния процес, все по-активна роля в който има Кремъл. Русия успешно запълва този вакуум, превръщайки се във фактор от първостепенно значение в региона, като освен това Москва вече е и най-големият доставчик на оръжия в Африка.

Why Burkina Faso's junta leader has captured hearts and minds around the world https://t.co/MiD8Mk5AnG

Африканският Че Гевара

Една от африканските страни, които привличат най-голямо внимание в последно време, е Буркина Фасо. Основната причина за това е нейният временен президент – 37-годишният Ибрахима Траоре. Той е най-младият държавен ръководител в цяла Африка и стои начело на военна хунта, която дойде на власт след преврат, извършен през 2022 г. Траоре е описван като харизматичен лидер, успял да спечели сърцата и умовете на повечето свои сънародници. Някои дори го сравняват с емблематичния Че Гевара. Той обещава да извърши „революция“, целяща да сложи край на „неоколониализма“ и господството на западните сили в Буркина Фасо, пренасочвайки приходите от полезните изкопаеми на страната към нейните жители. Тук трябва да се отбележи, че основната ѝ експортна стока е златото. По тази причина не е особено изненадващо, че Траоре отне лиценза на няколко чуждестранни фирми, занимаващи се с добив на ценния метал, принуждавайки останалите да прехвърлят 15% от всичките си операции на територията на Буркина Фасо на създадена от него държавна компания.

Един от основните приоритети на Траоре е свързан с нестихващите кръвопролития в страната. Обширни райони от нея са под контрола на джихадистки организации като „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“. Държавният ръководител се ангажира да сложи край на сраженията, но към момента те не само не спират, но и стават все по-ожесточени. По различни оценки, през 2024 г. са загинали над 7200 души, което е почти трикратно увеличение спрямо броя на жертвите на размириците през 2022 г. Освен това, над 2 милиона души са загубили домовете си, а други 6,5 млн. се нуждаят от хуманитарна помощ, за да оцелеят. Икономиката на Буркина Фасо също не е в цветущо състояние, макар че хунтата успя да постигне някои безспорни успехи (като увеличаването на приходите на най-бедната част от населението, както и отпускането на значителни средства за образование и здравеопазване). Инфлацията е нараснала с близо 3,5% в рамките на една година, а САЩ обвиниха местните власти, че злоупотребяват със златните резерви, използвайки ги за собствена изгода.

Според редица експерти, сред основните причини за голямата популярност на Траоре са пропагандните послания, които се разпространяват с помощта на Русия. Много местни жители са изключително недоволни от досегашните си ръководители и виждат новия лидер като истински патриот, способен да донесе така желаната промяна. В техните представи, западните правителства са олицетворение на злото, тъй като единствената им цел е да заграбят богатствата на Буркина Фасо. Именно по тази причина оттеглянето на всички френски войски от страната, които имаха мироопазващи функции, беше приветствано от по-голямата част от населението ѝ. Това, разбира се, е добре дошло за Кремъл. „Руското влияние не само в Буркина Фасо, но и в редица други страни в Африка, несъмнено расте. От години Москва помага на техните държавни ръководители и правителства, борещи се да останат на власт, на фона на значителна политическа нестабилност, която често прераства в кръвопролития“, отбеляза за Vesti.bg Уилям Рено, професор по политология от Северозападния университет в Еванстън и Чикаго.

America’s vanishing presence in Africa has upended critical programs, severed relationships and left a vacuum that Russia and China will look to capitalize on. https://t.co/clLwsDRX3T