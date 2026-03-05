Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Щ е изпратя председателя на Народното събрание Рая Назарян и бившия министър-председател Росен Желязков на Съвета по сигурността в Министерски съвет. Надявам се съветът да не се превръща в реклама и партийни битки за гласове, защото ситуацията е много сериозна. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов преди днешното заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет.

Военният министър в служебния кабинет Атанас Запрянов се срещна с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в партийната централа. Разговорът се проведе непосредствено преди началото на Съвета за сигурност, свикан от служебния премиер Андрей Гюров.

По време на срещата, част от която бе излъчена в социалните мрежи, Запрянов аргументира нуждата от одобрение на удължителния бюджет. По думите му приемането на текстовете е критично, за да се осигурят плащанията по линия на европейския механизъм „SAFE“. Министърът подчерта, че тези средства са от ключово значение за ведомството му преди предстоящото първо четене в бюджетна комисия.

Бойко Борисов потвърди, че ГЕРБ ще даде своята подкрепа, но изпрати задочно послание към премиера Гюров. Според лидера на ГЕРБ служебният министър-председател трябва лично да проведе срещи и консултации с всички парламентарни групи, за да гарантира стабилността на бюджетните плащания.

Моля те да напомниш, че още по-голяма заплаха е войната в Украйна. Може да се наложи в парламента да се вземат тежки решения, обърна се Борисов към военния министър.

Ето какво решиха на Съвета по сигурността днес

По думите му в такива моменти трябва да се демонстрира държавничество. За пример той даде събитията на 3-и март в Стара Загора, когато кметът Живко Тодоров остана на площада за официалните чествания на освобождението, след като Румен Радев е застанал до него.

Така се прави, когато светът е във война, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че ако служебното правителство иска да има парламентарна подкрепа, то не трябва да се съсредоточава само на „изчегъртването на службите в МВР“.

Борисов: В никакъв случай не мога да кажа, че трябва да бъдем спокойни

Украйна е много по-опасна за България, а ставащото в Близкия Изток може да повлече куп икономически последствия, добави Бойко Борисов.

По думите на Борисов именно войните ще сплотят страните от ЕС, ще сплотят евроатлантическата общност и задочно посъветва Андрей Гюров да е лоялен към евроатлантическите партньори

От своя страна Атанас Запрянов заяви, че е много важно да има евроатлантическо мнозинство в парламента.

Имате подкрепа по всички външно политически теми и отбранителни, въпросът е на политическа култура, каза още Борисов.