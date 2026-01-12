Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

С негът и поледиците могат да се превърнат в сериозен проблем, особено ако бързате за някъде или трябва да пътувате. В същото време няма как да се отрече, че има нещо магично в това да се събудите, да погледнете през прозореца и да видите как от небето падат снежинки, а всичко навън е побеляло. Какво всъщност знаем за снега? Ако попитате някой учен, той ще ви обясни, че жизненият му цикъл започва в атмосферата, където при подходящи условия се образуват ледени кристали, които постепенно нарастват, падат като валеж и се натрупват на земята, след което претърпяват структурни промени и накрая се разтапят. В това няма нищо загадъчно или впечатляващо, но има някои факти за снега, които несъмнено ще ви изненадат. Ето част от тях:

Thousands of tourists stranded in Europe as snow and deep freeze cancels flights https://t.co/3h4otY1eNN pic.twitter.com/gSTs1YdNpx — The Independent (@Independent) January 11, 2026

Цветът на снега

На пръв поглед е повече от очевидно, че снегът е бял. Учените, обаче, отбелязват, че това всъщност не е точно така. Отделните снежинки са полупрозрачни. Разсейването на светлината от стените на кристалите, както и дефектите в тяхната структура правят цвета им бял. В същото време, тъй като слънчеви лъчи могат да проникват в дълбоки слоеве сняг, там се абсорбира в много по-голяма степен червената светлина, отколкото синята. Ето защо снегът може да изглежда бял на повърхността, но става син, ако погледнете в някоя дупка.

Любопитна подробност е, че понякога той може да придобие червен или розов оттенък. Причината за това е водорасло, наречено Chlamydomonas nivalis, което се среща в някои от най-студените райони на нашата планета. Въпреки че водораслите са естествено зелени, те произвеждат червен пигмент, който им помага да се предпазят от ултравиолетовата радиация. Тъй като снегът е прозрачен, червеният пигмент става видим. Трябва да имате предвид, че тези водорасли имат приятен, плодов аромат, но не е добра идея да ги ядете. Малки количества не са опасни, но те могат да причинят стомашно-чревно разстройство. В миналото учените смятали, че Chlamydomonas nivalis са отговорни за образуването на прословутите кървави водопади в Антарктида, но впоследствие става ясно, че червеният цвят се дължи на богата на желязо вода, която се процежда през пукнатините на ледниците.

Blood Falls in Antarctica, a glacier that looks like it's bleeding due to iron oxides in the water pic.twitter.com/blzLC8MZVL — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) December 21, 2025

Има ли еднакви снежинки

Когато става въпрос за снега, едно от най-често споменаваните твърдения гласи, че няма две еднакви снежинки. Това, обаче, не е истина. През 1988 г. Нанси Найт, учен, работещ в Националния център по атмосферни изследвания в Колорадо, се натъква на два напълно идентични ледени кристала, докато взема проби от буря, връхлетяла Уисконсин. Освен това, такива кристали са създадени и в лабораторни условия, където процесът по образуването им може да бъде напълно контролиран. Като се има предвид огромното количество снежинки, които падат по света всяка година, спокойно можем да заявим, че между тях има много еднакви, но просто никой не ги е забелязал.

Най-голяма снежинка

Повечето снежинки са малки, но в някои случаи те могат да достигнат внушителни размери. На 27 януари 1887 г., например, по време на буря в долината на река Кларк Форк в Монтана са забелязани снежинки, „по-големи от тенджери за мляко“. Смята се, че най-голямата от тях била с ширина 38 см. и дебелина 20 см. Това твърдение, обаче, не е официално потвърдено. Учените на свой ред отбелязват, че самият термин „снежинка“ може да бъде подвеждащ. Това, което хората често описват като гигантски снежинки, обикновено са струпвания на ледени кристали. В интерес на истината, най-големият единичен кристал е фотографиран в Онтарио, Канада през 2003 г., като диаметърът му е около 1 см.

Впечатляващи снежни топки

През 2016 г. хиляди снежни топки, всяка от които е с диаметър от около 1 м., са открити струпани по бреговете на Обския залив, намиращ се в Западен Сибир. Въпреки че на пръв поглед те изглеждат като създадени от човешка ръка, истината е друга. Въпросните топки всъщност са парчета морски лед, които постепенно придобиват овална форма в резултат на силното вълнение. Освен това, водните капки по повърхността им замръзват, което помага те да станат по-гладки. Снежните топки са изхвърлени на брега в резултат на вятъра и приливите. Сибир не е единственото място, на което подобно нещо се е случвало. През 2019 г. хиляди снежни топки – някои малки колкото яйца, а други големи колкото футболни топки – са открити по крайбрежието на финландския остров Хайлуото. Големи парчета лед с овална форма са изхвърлени и от водите на езерото Мичиган през зимата на 2015 г.

Snow recently blanketed the Algerian Sahara Desert 🇩🇿 in Aïn Séfra, Naâma. pic.twitter.com/hjKdIy8C57 — Africa View Facts (@AfricaViewFacts) January 6, 2025

Сняг в Сахара

Снеговалеж, който да покрие пясъчните дюни на Сахара – една от най-големите пустини в снега – звучи като нещо напълно невъзможно. Въпреки това, подобен климатичен феномен се е случвал многократно. Обхващаща части от територията на общо 11 африкански държави, Сахара е известна със своя горещ и сух климат, като валежите са голяма рядкост. През зимата, обаче, в северните части на пустинята времето понякога става влажно и хладно, което на свой ред може да доведе до снеговалежи. Разбира се, това е голяма рядкост, но през последните години има няколко подобни регистрирани случая. В алжирския град Айн Сефра, например, сняг падна в две поредни години – нещо, което изуми местните жители. Той се стопи в рамките на няколко часа, въпреки че на места покривката достигна внушителните за този регион 40 см.

Колко топли са иглутата

Да се опитате да се стоплите в малка постройка, направена от блокове сняг, изглежда крайно нелогично. Въпреки това, температурата в иглутата може да бъде с 21 градуса по Целзий по-висока от тази навън. В голяма степен това се дължи на факта, че снегът е съставен от около 95% въздух, което го прави отличен изолатор. Ледът може и да изглежда като по-стабилен строителен материал, но той е твърд и студен, поради което няма как да разчитате на него, за да се стоплите. Учените допълват, че въздухът не е единствената причина иглутата да са толкова топли. Тяхната форма също играе важна роля. Тези жилища нямат плосък под. Вместо това, студеният въздух потъва в издълбан кладенец на дъното, докато по-топлият въздух се издига нагоре и се задържа на нивото, където хората обикновено спят.

