Как светът се изправи пред воден банкрут

С ветът е изправен пред невиждана криза. В доклад на ООН, публикуван преди около две седмици, се отбелязва, че човечеството е навлязло в ера на воден банкрут, като жителите на редица региони имат ограничен достъп до питейна вода. Последиците могат да бъдат забелязани навсякъде – пресъхващи язовири, потъващи градове, все по-чести горски пожари и пясъчни бури, унищожени реколти и т.н. Над 6 млрд. души живеят в държави с несигурни или критично намалели запаси, а около 4 млрд. изпитват остър недостиг на вода в рамките на поне един месец годишно. Експертите отбелязват, че водният банкрут е изключително сериозен проблем и е необходимо да бъдат взети спешни мерки за ограничаването на последиците от тази тенденция. Според тях, това представлява „хронично състояние“, до което се стига тогава, когато в даден регион се използва повече вода, отколкото природата може да възстанови. Подобни кризи не са временни, а постоянни, като водните системи няма как да бъдат възстановени.

The world has entered an era of global "water bankruptcy" as irreversible damage experienced by water systems has pushed many basins around the world beyond recovery, recent research has shown. https://t.co/4FNeqCdKJe — ABC News (@ABC) January 25, 2026

Глобална криза

Когато става въпрос за финансов фалит, първите предупредителни знаци често са очевидни и изглеждат обратими – закъснели плащания на сметки, теглене на заеми, както и продажба на вещи, които сте се надявали да запазите. След това, обаче, ситуацията се влошава. Водният фалит преминава през сходни етапи. В началото, количествата подпочвени води, до които имате достъп, намаляват през периодите на засушаване. Така, започвате да използвате по-мощни помпи и да създавате по-дълбоки кладенци, прехвърляте вода от едни басейни в други, отводнявате влажни зони, а на всичкото отгоре освобождавате повече място за ферми и жилищни сгради. Това е истинска рецепта за катастрофа.

Езерата се свиват. Реките, които някога са текли целогодишно, стават сезонни. Солена вода навлиза в сладководните басейни. В същото време, самата земя започва да потъва. Последното явление често е изненада за мнозина, но представлява сигурен признак за воден фалит. Когато подпочвените води се изчерпват, подземните структури започват да се срутват. В Мексико сити, например, земята потъва с приблизително 25 см. годишно. В Турция пък са се появили около 700 нови дупки в земята с внушителни размери, някои от които са с дълбочина от над 30 м. Учените допълват, че това е необратим процес. Докладът на ООН нагледно показва колко широко разпространен е този проблем. Прекомерното използване на подпочвени води е допринесло за постепенното потъване на територия с площ от около 6 млн. кв. км., включително градски райони, където живеят близо 2 млрд. души. Сред най-тежко засегнатите са мегаполиси като Джакарта, Банкок и Хошимин.

Източник: iStock/Getty Images

За никого не е тайна, че селското стопанство е най-големият потребител в световен мащаб. То е отговорно за изчерпването на приблизително 70% от прясната вода. Когато даден регион изпадне в състояние на воден фалит, земеделската дейност става по-трудна и по-скъпа, а много фермери губят своята работа. Особено притеснителен е фактът, че около 3 милиарда души и над половината от световното производство на храни са концентрирани в райони, където запасите от вода вече намаляват или са нестабилни. Повече от 1,7 милиона кв. км. обработваеми площи са подложени на силен натиск заради недостиг на вода. Експертите са единодушни, че това застрашава хранителните доставки в цял свят. Продължителността, честотата и интензивността на засушаванията се увеличават с повишаването на глобалните температури. Само в периода между 2022 и 2023 г., близо 2 млрд. души са се сблъскали с последиците от тази тенденция. Всички ние усещаме последиците в ежедневието си – по-високи цени на храните, здравословни проблеми, растяща безработица, миграционен натиск, както и ескалиращо напрежение, водещо до избухването на масови протести и дори въоръжени конфликти.

The world has moved from water stress to water "bankruptcy," UN experts say, as aquifers collapse and droughts multiply https://t.co/kHn9HsQHeE — Bloomberg (@business) January 20, 2026

Проблеми и решения

Представете си, че водата, с която разполагаме, представлява спестовна сметка. Всяка година природата ни осигурява „приходи“ под формата на дъждове и снеговалежи. Ако по някаква причина разходите ни нараснат, то ние можем да разчитаме на нашите спестявания, т.е. на запасите от подпочвени води. Проблемът е, че в един момент започваме да използваме ресурси, които няма как да възстановим. Първоначално изглежда, че финансирането на този разточителен начин на живот няма защо да ни притеснява. Последиците, обаче, са катастрофални. Учените отбелязват, че планетата ни е загубила над 4 млн. кв. км. влажни зони за последния половин век. Въпросните райони не просто задържат вода, но и я пречистват, предотвратяват наводнения, а и осигуряват дом на огромен брой животни и растения.

В същото време, качеството на водата също се влошава. Замърсяването и проникването на соли в сладководни басейни представляват тенденция, която задълбочава водния банкрут. Климатичните промени причиняват засушавания и рязък спад на валежите, а потреблението на електричество, свързано с изпомпването на подпочвени води, се увеличава главоломно. Редица държави пък нямат избор и изразходват огромни водни ресурси, необходими както за земеделието, така и за големите градове и индустрията. В някои случаи, недостигът на вода в една страна може да предизвика тежка криза в друга, което на свой ред е потенциален повод за избухването на военни конфликти.

Какво може да се направи, за да бъде намерен изход от тази ситуация? На първо място, човечеството трябва да осъзнае колко сериозен е проблемът, пред който е изправено. Необходимо е налагането на ограничения на потреблението, които са съобразени с наличните резерви. Освен това, властите по цял свят трябва да приемат по-стриктни правила за опазването на околната среда – особено на водните басейни. Експертите призовават и за изготвянето на подробни анализи за състоянието на подпочвените води с помощта на модерни технологии. Много важно е достъпът до вода да не се превърне в поредния елемент от задълбочаващото се разделение между бедни и богати. По тази причина трябва да бъдат взети мерки за защита на земеделските производители и жителите на най-тежко засегнатите от засушаване региони, както и да се инвестират значителни средства в системи за по-ефективно потребление на водата. Не на последно място, инфраструктурата на големите градове трябва да се промени, за да може хората, които живеят в тях, да се приспособят по-лесно към променящите се условия. Фалитът може да се окаже повратна точка. Истината е, че пред нас има две опции: да продължим да „харчим“ така, сякаш природата ни осигурява безграничен „кредит“ или да осъзнаем, че разполагаме с ограничени ресурси и те трябва да се използват по възможно най-разумния начин.

Още от автора:

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка