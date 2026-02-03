Свят

Как светът се изправи пред воден банкрут

Експерти предупреждават, че ако не бъдат взети спешни мерки за справянето със задълбочаващата се криза, последствията ще бъдат апокалиптични

Русалин Венев

3 февруари 2026, 13:18
Как светът се изправи пред воден банкрут
Източник: iStock/Getty Images

С ветът е изправен пред невиждана криза. В доклад на ООН, публикуван преди около две седмици, се отбелязва, че човечеството е навлязло в ера на воден банкрут, като жителите на редица региони имат ограничен достъп до питейна вода. Последиците могат да бъдат забелязани навсякъде – пресъхващи язовири, потъващи градове, все по-чести горски пожари и пясъчни бури, унищожени реколти и т.н. Над 6 млрд. души живеят в държави с несигурни или критично намалели запаси, а около 4 млрд. изпитват остър недостиг на вода в рамките на поне един месец годишно. Експертите отбелязват, че водният банкрут е изключително сериозен проблем и е необходимо да бъдат взети спешни мерки за ограничаването на последиците от тази тенденция. Според тях, това представлява „хронично състояние“, до което се стига тогава, когато в даден регион се използва повече вода, отколкото природата може да възстанови. Подобни кризи не са временни, а постоянни, като водните системи няма как да бъдат възстановени.

Глобална криза

Когато става въпрос за финансов фалит, първите предупредителни знаци често са очевидни и изглеждат обратими – закъснели плащания на сметки, теглене на заеми, както и продажба на вещи, които сте се надявали да запазите. След това, обаче, ситуацията се влошава. Водният фалит преминава през сходни етапи. В началото, количествата подпочвени води, до които имате достъп, намаляват през периодите на засушаване. Така, започвате да използвате по-мощни помпи и да създавате по-дълбоки кладенци, прехвърляте вода от едни басейни в други, отводнявате влажни зони, а на всичкото отгоре освобождавате повече място за ферми и жилищни сгради. Това е истинска рецепта за катастрофа.

Езерата се свиват. Реките, които някога са текли целогодишно, стават сезонни. Солена вода навлиза в сладководните басейни. В същото време, самата земя започва да потъва. Последното явление често е изненада за мнозина, но представлява сигурен признак за воден фалит. Когато подпочвените води се изчерпват, подземните структури започват да се срутват. В Мексико сити, например, земята потъва с приблизително 25 см. годишно. В Турция пък са се появили около 700 нови дупки в земята с внушителни размери, някои от които са с дълбочина от над 30 м. Учените допълват, че това е необратим процес. Докладът на ООН нагледно показва колко широко разпространен е този проблем. Прекомерното използване на подпочвени води е допринесло за постепенното потъване на територия с площ от около 6 млн. кв. км., включително градски райони, където живеят близо 2 млрд. души. Сред най-тежко засегнатите са мегаполиси като Джакарта, Банкок и Хошимин.

Източник: iStock/Getty Images

За никого не е тайна, че селското стопанство е най-големият потребител в световен мащаб. То е отговорно за изчерпването на приблизително 70% от прясната вода. Когато даден регион изпадне в състояние на воден фалит, земеделската дейност става по-трудна и по-скъпа, а много фермери губят своята работа. Особено притеснителен е фактът, че около 3 милиарда души и над половината от световното производство на храни са концентрирани в райони, където запасите от вода вече намаляват или са нестабилни. Повече от 1,7 милиона кв. км. обработваеми площи са подложени на силен натиск заради недостиг на вода. Експертите са единодушни, че това застрашава хранителните доставки в цял свят. Продължителността, честотата и интензивността на засушаванията се увеличават с повишаването на глобалните температури. Само в периода между 2022 и 2023 г., близо 2 млрд. души са се сблъскали с последиците от тази тенденция. Всички ние усещаме последиците в ежедневието си – по-високи цени на храните, здравословни проблеми, растяща безработица, миграционен натиск, както и ескалиращо напрежение, водещо до избухването на масови протести и дори въоръжени конфликти.

Проблеми и решения

Представете си, че водата, с която разполагаме, представлява спестовна сметка. Всяка година природата ни осигурява „приходи“ под формата на дъждове и снеговалежи. Ако по някаква причина разходите ни нараснат, то ние можем да разчитаме на нашите спестявания, т.е. на запасите от подпочвени води. Проблемът е, че в един момент започваме да използваме ресурси, които няма как да възстановим. Първоначално изглежда, че финансирането на този разточителен начин на живот няма защо да ни притеснява. Последиците, обаче, са катастрофални. Учените отбелязват, че планетата ни е загубила над 4 млн. кв. км. влажни зони за последния половин век. Въпросните райони не просто задържат вода, но и я пречистват, предотвратяват наводнения, а и осигуряват дом на огромен брой животни и растения.

В същото време, качеството на водата също се влошава. Замърсяването и проникването на соли в сладководни басейни представляват тенденция, която задълбочава водния банкрут. Климатичните промени причиняват засушавания и рязък спад на валежите, а потреблението на електричество, свързано с изпомпването на подпочвени води, се увеличава главоломно. Редица държави пък нямат избор и изразходват огромни водни ресурси, необходими както за земеделието, така и за големите градове и индустрията. В някои случаи, недостигът на вода в една страна може да предизвика тежка криза в друга, което на свой ред е потенциален повод за избухването на военни конфликти.

Какво може да се направи, за да бъде намерен изход от тази ситуация? На първо място, човечеството трябва да осъзнае колко сериозен е проблемът, пред който е изправено. Необходимо е налагането на ограничения на потреблението, които са съобразени с наличните резерви. Освен това, властите по цял свят трябва да приемат по-стриктни правила за опазването на околната среда – особено на водните басейни. Експертите призовават и за изготвянето на подробни анализи за състоянието на подпочвените води с помощта на модерни технологии. Много важно е достъпът до вода да не се превърне в поредния елемент от задълбочаващото се разделение между бедни и богати. По тази причина трябва да бъдат взети мерки за защита на земеделските производители и жителите на най-тежко засегнатите от засушаване региони, както и да се инвестират значителни средства в системи за по-ефективно потребление на водата. Не на последно място, инфраструктурата на големите градове трябва да се промени, за да може хората, които живеят в тях, да се приспособят по-лесно към променящите се условия. Фалитът може да се окаже повратна точка. Истината е, че пред нас има две опции: да продължим да „харчим“ така, сякаш природата ни осигурява безграничен „кредит“ или да осъзнаем, че разполагаме с ограничени ресурси и те трябва да се използват по възможно най-разумния начин.

Автор: Русалин Венев
ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

България в досиетата

България в досиетата "Епстийн": Модните агенции в София и мистериозната „принцеса“

Тримата убити край

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

Как светът се изправи пред воден банкрут

Как светът се изправи пред воден банкрут

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
