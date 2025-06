Краят на един политически романс

„Обичам Доналд Тръмп толкова силно, колкото един хетеросексуален мъж може да обича друг мъж“.

Това съобщение, публикувано в социалните мрежи през февруари от милиардера Илон Мъск, беше показателно за изключително топлите отношения между двамата. По това време изглеждаше, че нищо не може да застраши „романса“ между тях. Мъск, който тогава оглавяваше Департамента за правителствена ефективност (DOGE), беше сред най-видните поддръжници на американския президент. Нещо повече – според мнозина, отпуснатите от него над 270 млн. долара за предизборната кампания на Тръмп са се превърнали в една от основните причини за завръщането на републиканеца в Белия дом. Днес, обаче, ситуацията е коренно различна. Двамата са в открит конфликт и не спират да си разменят обвинения, а ситуацията изглежда все по-непредсказуема.

Обещанията, с които Тръмп започна своя втори мандат, бяха, меко казано, гръмки. Той се ангажира да спре конфликтите в Украйна и Газа, да възроди американската икономика и да стопи дълга на САЩ. Фактите сочат, че не просто нито едно от тези неща не се сбъдна, но ситуацията към днешна дата изглежда катастрофално. В опит да изпълни поне част от предизборните си обещания, Тръмп се опитва да прокара т. нар. „голям, красив законопроект“ – пакет от мерки за промени във федералния бюджет. Той беше приет от Камарата на представителите и сега се обсъжда от Сената. Експертите обясняват, че проектът засяга данъчната политика, социалните помощи, както и теми като граничния контрол, отбраната и борбата с климатичните промени. Бюджетното управление на Конгреса предупреди, че ако бъде приета, данъчната реформа ще увеличи държавния дълг с около 2,4 трилиона долара през следващите десет години.

Именно това се превърна в една от основните причини, поради която отношенията между Тръмп и Мъск се влошиха рязко. Доскорошният верен съюзник на американския президент нарече проекта „отвратителен“, което на свой ред даде началото на ожесточена вербална престрелка между двамата в социалните мрежи. Държавният глава подчерта, че вече няма намерение да контактува с Мъск, допълвайки, че все пак не е мислил за прекратяване на договорите на американското правителство с неговите компании StarLink и SpaceX. Милиардерът на свой ред изтри някои свои публикации в социалните мрежи, в които критикува Тръмп и дори призовава за отстраняването му от длъжност. Трудно е да се каже дали това е опит за помирение, но дори и да е така, затоплянето на отношенията между двамата към настоящия момент изглежда невъзможно. В интерес на истината, Мъск далеч не е единственият, несъгласен с проекта на Тръмп. Критики срещу него дойдоха не само от демократите, но и от редиците на Републиканската партия. Своето неодобрение изразиха влиятелни сенатори като Ранд Пол, Рик Скот и Род Джонсън. На фона на всичко това, икономистите са единодушни, че „големият, красив законопроект“ всъщност ще доведе до преразпределение на финансите и задълженията, от което ще се възползват най-богатите, докато най-бедните ще понесат негативните последици.

Никак не е изненадващо, че разривът между Тръмп и Мъск се превърна в централна тема на всички американски медии. Според техните репортажи, скандалът е започнал няколко месеца преди милиардерът да се оттегли от ролята си на ръководител на DOGE. Разкритията са повече от шокиращи – според тях, Мъск се е сбил с финансовия министър Скот Бесент в коридорите на Белия дом, влязъл е в остър спор с държавния секретар Марко Рубио и е нарекъл началника на канцеларията на държавния глава Сузи Уайлс „секретарка“. Най-голям интерес, обаче, предизвикват отношенията му с друг представител на администрацията на Тръмп – вицепрезидента Джей Ди Ванс. Доскоро се смяташе, че с близостта си с президента, Мъск на практика изземва неговите функции. Днес, мнозина анализатори си задават въпроса дали той всъщност не иска да организира своеобразен преврат, помагайки на Ванс да се превърне в следващия президент на САЩ.

Възможно ли е подобен сценарий да се осъществи? Трудно е да се даде категоричен отговор на този въпрос. В една от публикациите си, която впоследствие изтри, Мъск подкрепи идеята за импийчмънт на Тръмп и замяната му с Ванс. Освен това, той наскоро отбеляза, че ще надживее президента и ще бъде на власт „над 40 години“, докато на държавния глава му остават само още три години и половина в Белия дом. През последните месеци редица привърженици на републиканците пък започнаха да споделят мнението, че Мъск трябва да се кандидатира за президент на следващите избори, които ще се проведат през 2028 г. – идея, която продължава да се радва на значителна популярност. Що се отнася до Ванс, засега той стои встрани от сблъсъка между Тръмп и Мъск. Редица анализатори отбелязват, че е успял да постигне важен успех, запазвайки името си неопетнено, като по този начин е затвърдил ролята си на обединител на Републиканската партия. Самият той коментира случващото се с думите, че винаги ще бъде лоялен на президента и се надява Мъск да се „върне в лоното“, отхвърляйки спекулациите за своето бъдеще.

Analysis: There will be no true winners in the spectacular breakup between President Trump and Elon Musk, two alpha males with enormous egos and a penchant for rhetorical combat — and for excess. https://t.co/qYWAldL4Y4