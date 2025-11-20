Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Р усия е изправена пред редица предизвикателства, като една от най-големите заплахи за бъдещето както на страната, така и на цяла Европа, са… англосаксонците. През последните няколко години Кремъл не спира да повтаря това твърдение. Преди около два месеца, например, се състоя премиерата на спонсорирания с държавни средства филм „Толерантност“, в който се разказва за моралния упадък на Запада. Той започва с предупреждение за „присъстващия навсякъде англосаксонски либерализъм“, който ще доведе до „окончателната деградация и изчезването на доскоро проспериращи страни и народи“. Това далеч не е първият случай, в който се споменава за подобна опасност. След нахлуването на руската армия в Украйна през февруари 2022 г. редица представители на Кремъл започнаха да използват термина англосаксонци по адрес на западните държави – най-вече САЩ и Великобритания. Външният министър Сергей Лавров дори отбеляза, че те се опитват да унищожат Русия, използвайки „ръцете на режима в Киев“. Особено любопитни са резултатите от проучване, извършено от група експерти от университета в Грьонинген. Те анализирали изявленията, публикувани на сайта на руското външно министерство и установили, че само през 2022 г. думата англосаксонци е използвана 86 пъти. За сравнение, през предходните две десетилетия тя е спомената едва 27 пъти. Какво се крие зад тази тенденция?

President Trump will only agree to another meeting with Russian leader Vladimir Putin if there is a significant opportunity to help end the war in Ukraine, US Secretary of State Marco Rubio said https://t.co/uTo99yhk4d — Bloomberg (@business) November 12, 2025

Посланията на Кремъл

През 2022 г. говорителката на външното министерство на Русия Мария Захарова заяви, че „англосаксонският свят никога няма да спре…той е като ненаситно чудовище.“ Година по-късно, този термин намери място в официални документи на ведомството. Не е особено изненадващо, че в тях Вашингтон се посочва за „основен вдъхновител, организатор и изпълнител на агресивната антируска политика“, водена от „англосаксонските държави“. Сред хората, които най-често правят подобни изказвания, е говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. През февруари 2024 г. той обясни, че руският президент Владимир Путин се е съгласил да даде интервю за американския журналист и коментатор Тъкър Карлсън, тъй като „не споделя позициите на традиционните англосаксонски медии“. Всичко това не остава незабелязано от Запада. Бившият посланик на САЩ в Москва Лин Трейси наскоро отбеляза, че американското общество е мултиетническо и използването на тази дума по негов адрес е „много странно“.

С избирането на Доналд Тръмп за държавен глава на САЩ, ситуацията претърпя известна промяна, като представителите на Кремъл вече не използват определението по адрес на всички американци. Разбира се, има и изключения – като депутата от Държавната дума Виктор Водолацки, който предупреди, че англосаксонците се опитват да създадат „точка на напрежение“ в Южен Кавказ чрез проекта за мирно споразумение между Азербайджан и Армения, подписан от двете страни с посредничеството на Белия дом. Експертите на свой ред смятат, че всичко това е част от стратегията на Путин да използва историята като средство за очерняне на своите врагове, както и за да оправдае нахлуването в Украйна. В същото време, по този начин той се стреми да задълбочи политическите разделения, съществуващи в Европа и САЩ.

In July 2021 Vladimir Putin published an essay that raced through 1,000 years of history to argue that Russians and Ukrainians are one people. These seven maps demonstrate his distortion of the past https://t.co/BayLRfRIEn 👇 — The Economist (@TheEconomist) March 30, 2024

Кои са англосаксонците?

През V и VI в. няколко германски племена се заселват на територията на днешна Великобритания. Именно това поставя началото на т. нар. Англосаксонски период в историята на Англия. Към края на VIII в. се появяват нови колонизатори – викингите, които са победени от войските на Алфред Велики в битката при Едингтън. Впоследствие той става първият владетел на Уесекс, обявил се за крал на англосаксонците. Бенедиктинският монах Беда Достопочтени на свой ред пише, че англичаните са потомци на три германски племена – англи, сакси и юти. Самият термин набира популярност векове след края на въпросния период, приключил с Норманското нашествие през 1066 г. Едва по време на управлението на Хенри VIII (1509 – 1547 г.) започва да се акцентира върху англосаксонския произход на англичаните, целта на което е да се разграничат от католическа Европа.

През XIX в. това се превръща в псевдонаучна теория, с която се оправдават действията на Британската империя. Тя, обаче, е дискредитирана по време на Първата световна война, когато САЩ и Великобритания се сражават срещу Германия. В няколко свои изказвания, тогавашният президент на Съединените щати Удроу Уилсън подчертава, че американците не са англосаксонци. Нов импулс на теорията дава проф. Е. Дигби Балцел, който популяризира определението „бял англосаксонски протестант“ в своите трудове. По този начин той нарича американците от средната класа, които са с европейски произход. До началото на настоящия век, за англосаксонци говорят предимно представители на някои расистки организации, поради което изследователите на Средновековието постепенно започват да избягват споменаването на въпросния термин.

The less Vladimir Putin can achieve on the battlefield in Ukraine, the more he will want to escalate elsewhere to achieve his goals. How will the conflict play out in 2026? https://t.co/SX3d023cEF — The Economist (@TheEconomist) November 16, 2025

Минало и настояще

Фактът, че някои групи, споделящи расистки възгледи, често акцентират върху темата за англосаксонците, е пряко свързан с посланията, идващи от Кремъл. За никого не е тайна, че от години руската пропаганда възхвалява крайнодесните формации в Европа и САЩ. Това е напълно обяснимо, тъй като между тях и „националния консерватизъм“ на Путин съществуват немалко прилики. В същото време, основен елемент от стратегията на Москва е да задълбочава разделенията в западните демокрации и да се стреми да разбие установения международен ред. Така, Русия не само се стреми да представи САЩ и Великобритания като войнствени англосаксонски нации, но и призовава останалите европейци да не следват техния пример.

От друга страна, пропагандата на Кремъл не спира да разпространява идеята, че глобалната политика представлява „сблъсък на цивилизации“, а Москва защитава традиционните ценности с всички сили. Именно по тази причина Путин често използва миналото като оправдание за решенията, които взема. Очевиден пример в това отношение е инвазията в Украйна. Според президента, Русия е пряк наследник на Киевска Рус (средновековна държава в Източна Европа, съществувала от края на IX до средата на XIII в.), поради което украинците всъщност са руснаци. Истината е, че Кремъл инвестира значителни средства в опитите си да убеди възможно най-много хора, че могат да проследят своя произход до Средновековието, по времето, когато англосаксонците управлявали Англия. Дали това е успешна стратегия? Трудно е да се даде отговор на този въпрос, но едно нещо изглежда безспорно – непрекъснатите опити на Путин да отслаби Запада представляват заплаха, справянето с която изисква единни и решителни действия от страна на Европа и САЩ.

Още от автора:

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка

Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Индонезия – страната, която иска да има нула врагове и хиляда приятели