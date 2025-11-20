Свят

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Как англосаксонците се превърнаха в най-големия враг на Русия

Русалин Венев

20 ноември 2025, 13:01
Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците
Източник: iStock

Р усия е изправена пред редица предизвикателства, като една от най-големите заплахи за бъдещето както на страната, така и на цяла Европа, са… англосаксонците. През последните няколко години Кремъл не спира да повтаря това твърдение. Преди около два месеца, например, се състоя премиерата на спонсорирания с държавни средства филм „Толерантност“, в който се разказва за моралния упадък на Запада. Той започва с предупреждение за „присъстващия навсякъде англосаксонски либерализъм“, който ще доведе до „окончателната деградация и изчезването на доскоро проспериращи страни и народи“. Това далеч не е първият случай, в който се споменава за подобна опасност. След нахлуването на руската армия в Украйна през февруари 2022 г. редица представители на Кремъл започнаха да използват термина англосаксонци по адрес на западните държави – най-вече САЩ и Великобритания. Външният министър Сергей Лавров дори отбеляза, че те се опитват да унищожат Русия, използвайки „ръцете на режима в Киев“. Особено любопитни са резултатите от проучване, извършено от група експерти от университета в Грьонинген. Те анализирали изявленията, публикувани на сайта на руското външно министерство и установили, че само през 2022 г. думата англосаксонци е използвана 86 пъти. За сравнение, през предходните две десетилетия тя е спомената едва 27 пъти. Какво се крие зад тази тенденция?

  • Посланията на Кремъл

През 2022 г. говорителката на външното министерство на Русия Мария Захарова заяви, че „англосаксонският свят никога няма да спре…той е като ненаситно чудовище.“ Година по-късно, този термин намери място в официални документи на ведомството. Не е особено изненадващо, че в тях Вашингтон се посочва за „основен вдъхновител, организатор и изпълнител на агресивната антируска политика“, водена от „англосаксонските държави“. Сред хората, които най-често правят подобни изказвания, е говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. През февруари 2024 г. той обясни, че руският президент Владимир Путин се е съгласил да даде интервю за американския журналист и коментатор Тъкър Карлсън, тъй като „не споделя позициите на традиционните англосаксонски медии“. Всичко това не остава незабелязано от Запада. Бившият посланик на САЩ в Москва Лин Трейси наскоро отбеляза, че американското общество е мултиетническо и използването на тази дума по негов адрес е „много странно“.

С избирането на Доналд Тръмп за държавен глава на САЩ, ситуацията претърпя известна промяна, като представителите на Кремъл вече не използват определението по адрес на всички американци. Разбира се, има и изключения – като депутата от Държавната дума Виктор Водолацки, който предупреди, че англосаксонците се опитват да създадат „точка на напрежение“ в Южен Кавказ чрез проекта за мирно споразумение между Азербайджан и Армения, подписан от двете страни с посредничеството на Белия дом. Експертите на свой ред смятат, че всичко това е част от стратегията на Путин да използва историята като средство за очерняне на своите врагове, както и за да оправдае нахлуването в Украйна. В същото време, по този начин той се стреми да задълбочи политическите разделения, съществуващи в Европа и САЩ.

  • Кои са англосаксонците?

През V и VI в. няколко германски племена се заселват на територията на днешна Великобритания. Именно това поставя началото на т. нар. Англосаксонски период в историята на Англия. Към края на VIII в. се появяват нови колонизатори – викингите, които са победени от войските на Алфред Велики в битката при Едингтън. Впоследствие той става първият владетел на Уесекс, обявил се за крал на англосаксонците. Бенедиктинският монах Беда Достопочтени на свой ред пише, че англичаните са потомци на три германски племена – англи, сакси и юти. Самият термин набира популярност векове след края на въпросния период, приключил с Норманското нашествие през 1066 г. Едва по време на управлението на Хенри VIII (1509 – 1547 г.) започва да се акцентира върху англосаксонския произход на англичаните, целта на което е да се разграничат от католическа Европа.

През XIX в. това се превръща в псевдонаучна теория, с която се оправдават действията на Британската империя. Тя, обаче, е дискредитирана по време на Първата световна война, когато САЩ и Великобритания се сражават срещу Германия. В няколко свои изказвания, тогавашният президент на Съединените щати Удроу Уилсън подчертава, че американците не са англосаксонци. Нов импулс на теорията дава проф. Е. Дигби Балцел, който популяризира определението „бял англосаксонски протестант“ в своите трудове. По този начин той нарича американците от средната класа, които са с европейски произход. До началото на настоящия век, за англосаксонци говорят предимно представители на някои расистки организации, поради което изследователите на Средновековието постепенно започват да избягват споменаването на въпросния термин.

  • Минало и настояще

Фактът, че някои групи, споделящи расистки възгледи, често акцентират върху темата за англосаксонците, е пряко свързан с посланията, идващи от Кремъл. За никого не е тайна, че от години руската пропаганда възхвалява крайнодесните формации в Европа и САЩ. Това е напълно обяснимо, тъй като между тях и „националния консерватизъм“ на Путин съществуват немалко прилики. В същото време, основен елемент от стратегията на Москва е да задълбочава разделенията в западните демокрации и да се стреми да разбие установения международен ред. Така, Русия не само се стреми да представи САЩ и Великобритания като войнствени англосаксонски нации, но и призовава останалите европейци да не следват техния пример.

От друга страна, пропагандата на Кремъл не спира да разпространява идеята, че глобалната политика представлява „сблъсък на цивилизации“, а Москва защитава традиционните ценности с всички сили. Именно по тази причина Путин често използва миналото като оправдание за решенията, които взема. Очевиден пример в това отношение е инвазията в Украйна. Според президента, Русия е пряк наследник на Киевска Рус (средновековна държава в Източна Европа, съществувала от края на IX до средата на XIII в.), поради което украинците всъщност са руснаци. Истината е, че Кремъл инвестира значителни средства в опитите си да убеди възможно най-много хора, че могат да проследят своя произход до Средновековието, по времето, когато англосаксонците управлявали Англия. Дали това е успешна стратегия? Трудно е да се даде отговор на този въпрос, но едно нещо изглежда безспорно – непрекъснатите опити на Путин да отслаби Запада представляват заплаха, справянето с която изисква единни и решителни действия от страна на Европа и САЩ.

Автор: Русалин Венев
Англосаксонци Руска пропаганда Кремъл Западни държави Война в Украйна Геополитика Исторически наративи
