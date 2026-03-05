България

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

Ралица Асенова, майка на Николай Златков, обвини лидера на ИТН в „нахалство“ и настоя за незабавното сваляне на музикалното произведение от мрежата. Докато Слави Трифонов твърди, че с песента почита паметта на „неизживения млад живот“, близките на убитото момче определят акта като недопустима медийна експлоатация на трагедията „Петрохан“

5 март 2026, 11:20
Т рагедията „Петрохан - Околчица“, която разтърси страната преди месец, придоби ново измерение след остър сблъсък между близките на една от жертвите и бившия шоумен и настоящ политически лидер Слави Трифонов. Повод за напрежението стана разпространена в социалните мрежи песен, посветена на загиналите, която предизвика вълна от възмущение у семействата.

„Паметта на Ники не е средство за пропаганда“

В емоционално и остро официално обръщение Ралица Асенова - майка на 15-годишния Николай, който бе сред жертвите в трагедията - се противопостави на използването на личната ѝ драма за творчески или медийни цели. Тя подчерта, че за пореден път през изминалия месец се налага да защитава паметта на детето си.

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

„Категорично забранявам смъртта на детето ми и трагедията, сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство, да бъдат използвани по какъвто и да било начин - нито в песен, нито в политически или медийни внушения“, заявява Асенова.

Майката на убитото момче определя действията на Трифонов като „нахалство“ и поставя ясна морална граница: „Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации“.

Обвинения в непоследователност и обиди

В позицията си Ралица Асенова припомня, че поведението на медийния екип на Трифонов в първите дни след трагедията е било коренно различно. Според нея тогава публично са били направени „тежки внушения и обиди по адрес на убитите“. Тя разкрива още, че само преди две седмици случаят отново е бил обсъждан по начин, който дълбоко е наранил семействата на загиналите.

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

На този фон сегашният опит за „почитане на паметта“ чрез песен се възприема от близките като неискрен и експлоататорски акт. Асенова настоява за незабавното премахване на видеоклипа от публичното пространство:

"Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?", пише в позицията си Асенова. 

"КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЯВАМ: Смъртта на детето ми и трагедията сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство да бъдат използвани по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения. Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации. Затова настоявам песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство, както и да бъде прекратено всякакво използване на смъртта на сина ми за каквито и да било цели. Тази граница, която поставям е човешка, морална и напълно оправдана", категорична е Асенова. 

Слави Трифонов: Изпитвам ярост

Позицията на Слави Трифонов

Източник: Георги Димитров

Самият Трифонов представи песента като опит да „обясни случилото се по неговия начин“, провокиран от факта, че медиите съобщавали за 15-годишното момче просто като за „труп“.
„Помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим“, написа той в социалните мрежи, аргументирайки творческото си решение с желанието да почете „унищожения, неизживян, млад живот“.

Хронология на трагедията „Петрохан - Околчица“

2 февруари 2026 г.: В района на бившата хижа „Петрохан“ са открити телата на трима мъже (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев) с огнестрелни рани. Разследващите работят по версия за тройно самоубийство без външна намеса.

8 февруари 2026 г.: Край връх Околчица е открит издирван кемпер. Вътре са намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Основната версия тук е двойно убийство, последвано от самоубийство на стрелеца Калушев.

Оръжията: Използвани са законно притежавани пистолети Glock и револвер Colt. Разследва се как групата, наричаща себе си „рейнджъри“ към частно сдружение, е получила разрешителни за такъв арсенал.

Спорните моменти: Видеозаписи показват специфично ритуално поведение на групата преди фаталния край. Близките на Николай и 15-годишното момче категорично отхвърлят тезата за доброволно участие в трагедията и настояват за разкриване на истинските подбуди зад кървавата баня.

Източник: 24 часа/БГНЕС/БТА    
Трагедия Петрохан-Околчица Слави Трифонов Ралица Асенова Песен за загинали Експлоатация на трагедия Политическа пропаганда Семейства на жертви Шесторно убийство Медийни внушения Забрана за използване на памет
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
