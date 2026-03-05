„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев

Т рагедията „Петрохан - Околчица“, която разтърси страната преди месец, придоби ново измерение след остър сблъсък между близките на една от жертвите и бившия шоумен и настоящ политически лидер Слави Трифонов. Повод за напрежението стана разпространена в социалните мрежи песен, посветена на загиналите, която предизвика вълна от възмущение у семействата.

„Паметта на Ники не е средство за пропаганда“

В емоционално и остро официално обръщение Ралица Асенова - майка на 15-годишния Николай, който бе сред жертвите в трагедията - се противопостави на използването на личната ѝ драма за творчески или медийни цели. Тя подчерта, че за пореден път през изминалия месец се налага да защитава паметта на детето си.

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

„Категорично забранявам смъртта на детето ми и трагедията, сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство, да бъдат използвани по какъвто и да било начин - нито в песен, нито в политически или медийни внушения“, заявява Асенова.

Майката на убитото момче определя действията на Трифонов като „нахалство“ и поставя ясна морална граница: „Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации“.

Обвинения в непоследователност и обиди

В позицията си Ралица Асенова припомня, че поведението на медийния екип на Трифонов в първите дни след трагедията е било коренно различно. Според нея тогава публично са били направени „тежки внушения и обиди по адрес на убитите“. Тя разкрива още, че само преди две седмици случаят отново е бил обсъждан по начин, който дълбоко е наранил семействата на загиналите.

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

На този фон сегашният опит за „почитане на паметта“ чрез песен се възприема от близките като неискрен и експлоататорски акт. Асенова настоява за незабавното премахване на видеоклипа от публичното пространство:

"Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?", пише в позицията си Асенова.

"КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЯВАМ: Смъртта на детето ми и трагедията сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство да бъдат използвани по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения. Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации. Затова настоявам песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство, както и да бъде прекратено всякакво използване на смъртта на сина ми за каквито и да било цели. Тази граница, която поставям е човешка, морална и напълно оправдана", категорична е Асенова.

Слави Трифонов: Изпитвам ярост

Позицията на Слави Трифонов

Източник: Георги Димитров

Самият Трифонов представи песента като опит да „обясни случилото се по неговия начин“, провокиран от факта, че медиите съобщавали за 15-годишното момче просто като за „труп“.

„Помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим“, написа той в социалните мрежи, аргументирайки творческото си решение с желанието да почете „унищожения, неизживян, млад живот“.

Хронология на трагедията „Петрохан - Околчица“

2 февруари 2026 г.: В района на бившата хижа „Петрохан“ са открити телата на трима мъже (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев) с огнестрелни рани. Разследващите работят по версия за тройно самоубийство без външна намеса.

8 февруари 2026 г.: Край връх Околчица е открит издирван кемпер. Вътре са намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Основната версия тук е двойно убийство, последвано от самоубийство на стрелеца Калушев.

Оръжията: Използвани са законно притежавани пистолети Glock и револвер Colt. Разследва се как групата, наричаща себе си „рейнджъри“ към частно сдружение, е получила разрешителни за такъв арсенал.

Спорните моменти: Видеозаписи показват специфично ритуално поведение на групата преди фаталния край. Близките на Николай и 15-годишното момче категорично отхвърлят тезата за доброволно участие в трагедията и настояват за разкриване на истинските подбуди зад кървавата баня.