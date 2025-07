Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

В историята на САЩ има редица примери за загадки и мистериозни събития, за които не се знае почти нищо. Никак не е изненадващо, че те стоят в основата на конспиративни теории, в които са замесени имената на някои американски президенти. Повечето от тях несъмнено звучат налудничаво и не са подкрепени от никакви доказателства, но въпреки това не спират да се радват на значителна популярност. Други пък са обект на разгорещени дебати, тъй като са далеч по-достоверни и са базирани на конкретни факти. Дали са истина или не? Историците все още се затрудняват да дадат отговор на този въпрос. В следващите редове може да се запознаете с няколко примера за подобни теории:

Chester A. Arthur was the 21st president of the United States, serving from 1881 to 1885 🇺🇲



He was a Republican from New York who previously had served as the 20th vice president under President James A. Garfield before assuming the presidency after Garfield's assassination… pic.twitter.com/CQ6dtupysj — James Sawyer (@The1OutsiderBoy) May 19, 2025

Президентът, роден в Канада

Едно от основните изисквания към всеки, който възнамерява да се кандидатира за президент на САЩ, е да е американски гражданин. По време на управлението на Барак Обама, редица привърженици на конспирациите твърдяха, че той няма право да изпълнява функциите на държавен глава, тъй като не е роден на територията на страната. Въпреки че липсват доказателства в подкрепа на тази теория, а от Белия дом дори разпространиха копие на акта за раждане на Обама, за да разсеят всички съмнения, много хора продължават да вярват в нея (показателно е, че един от най-видните ѝ поддръжници е настоящият президент Доналд Тръмп). Малко известен факт е, че подобен скандал избухнал и преди близо век и половина. По време на предизборната кампания, състояла се през 1880 г., срещу държавния глава Честър Артър били повдигнати обвинения, че не е роден в САЩ, а в Канада. Ръководителите на Републиканската партия поискали от него да покаже официален документ, с който да сложи край на появилите се слухове. Самият той твърдял, че е роден във Върмонт, но така и предоставил доказателство в подкрепа на думите си, поради което темата за гражданството на Артър продължава да бъде обект на противоречия.

In 1918, the Spanish flu infected the White House. Even President Wilson got sick. https://t.co/RLgqw9ZQnp — The Washington Post (@washingtonpost) March 14, 2020

Жената, която оглави САЩ

След като Доналд Тръмп победи Хилъри Клинтън на президентските избори през 2016 г. и Камала Харис през 2024 г., много американци започнаха да споделят мнението, че едва ли жена ще успее да стане държавен глава на САЩ в обозримото бъдеще. Подобно нещо никога не се е случвало в историята на страната. А може би това твърдение не отговаря на истината? През октомври 1919 г. тогавашният президент Удроу Уилсън претърпял тежък инсулт. В продължение на месеци, той не можел да изпълнява своите задължения, но малко хора знаели това. Белият дом така и не разпространил официално изявление за здравословното състояние на държавния глава. Според някои историци, неговата съпруга – Едит Уилсън, се нагърбила със задачата да управлява страната в този труден момент. За съжаление, няма как да се каже в каква степен тя изпълнявала функциите на президент. Запазени са няколко писма и документи, които навеждат на мисълта, че тя действително давала нареждания, представени по-късно като решения на държавния глава. Разбира се, нито един представител на Вашингтон дори и не намекнал, че Едит Уилсън временно стои начело на Белия дом. Темата за инсулта на съпруга ѝ изобщо не била коментирана. В наши дни, повечето експерти споделят мнението, че първата дама влязла в ролята на президент в периода между октомври 1919 г. и януари 1920 г. – прецедент, за който повечето хора дори и не са чували.

Warren G. Harding became the nation’s 29th president in 1921 while paying not one, but two women to keep affairs he had with them secret. https://t.co/NpgkC8I0S6 — The Washington Post (@washingtonpost) April 2, 2023

Мистериозната смърт на Уорън Хардинг

На 2 август 1923 г. съпругата на американския президент Уорън Хардинг – Флорънс, му четяла статия, публикувана във вестник „Сатърдей Ивнинг Поуст“. Изведнъж, той припаднал и малко след това починал. Новината шокирала САЩ, но освен това предизвикала вълна от противоречиви коментари, според които държавният глава е бил убит. Повечето експерти отбелязват, че Хардинг страдал от сърдечно заболяване, което е най-вероятната причина за смъртта му. Далеч не всички, обаче, споделят това мнение. Някои историци смятат, че президентът всъщност бил отровен от собствената си съпруга. Той имал няколко извънбрачни афери, което повдига въпроса дали Флорънс не е решила да си отмъсти за тези изневери, отнемайки живота му. Любопитна подробност е, че след като Хардинг починал, тя не позволила да бъде извършена аутопсия на тялото му. Това накарало много хора да се зачудят дали първата дама не стои зад смъртта на държавния глава и не се опитва да прикрие следите си – в крайна сметка тя имала както мотив, така и възможност да извърши подобно престъпление…

President Trump says he’s heard some "very interesting" things about Roswell during a Father’s Day-themed interview with his son, Don Trump Jr. https://t.co/WQnp4OoHhU — NBC News (@NBCNews) June 22, 2020

Инцидентът в Розуел

Американските власти са установили контакт с представители на извънземна цивилизация, но продължават да прикриват това, за да не предизвикат масова паника – това гласи една от най-популярните конспиративни теории, създавани някога. В основата ѝ стои мистериозен инцидент, случил се през юли 1947 г. Тогава в района на Розуел, Ню Мексико, от небето паднал неидентифициран обект. Появили се слухове, че става въпрос за извънземен космически кораб, като те дори били потвърдени от някои военни. На следващия ден, властите отхвърлили въпросните твърдения и подчертали, че е допусната грешка. Лансирана била тезата, че разбилият се обект всъщност е метеорологичен балон. Каква е истината за случилото се? Категоричен отговор на този въпрос все още няма. В същото време, редица експерти отправят остри критики срещу поведението на тогавашния президент Хари Труман. Според тях, липсата на ясна позиция от страна на Белия дом накарала много хора да повярват в твърденията за шокиращ заговор, в който са замесени някои от най-високопоставените представители на американските власти. Повод за много коментари е и фактът, че Труман посетил мястото на катастрофата. Очевидно, в Розуел се случило нещо, привлякло вниманието на самия американски президент, но и до ден днешен не е ясно какво точно е паднало от небето в онзи горещ юлски ден.

