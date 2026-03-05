Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

С лужебният премиер Андрей Гюров свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността към правителството за нова оценка на ситуацията в Близкия изток, където размяната на ракетни атаки между Иран и Израел продължи и тази нощ.

Извънредно: Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността заради Израел и Иран

На заседанието са поканени председателите на парламентарни групи.

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Препоръката за свикването на съвета е на министъра на отбраната, който проведе съвещание с командния състав на армията.