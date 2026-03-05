България

Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност

На заседанието са поканени председателите на парламентарни групи

5 март 2026, 11:20
„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“
Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда
65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е
Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне
МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

С лужебният премиер Андрей Гюров свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността към правителството за нова оценка на ситуацията в Близкия изток, където размяната на ракетни атаки между Иран и Израел продължи и тази нощ.

Извънредно: Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността заради Израел и Иран

На заседанието са поканени председателите на парламентарни групи.

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Препоръката за свикването на съвета е на министъра на отбраната, който проведе съвещание с командния състав на армията.

Атанас Запрянов, ръководният военен състав от Щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на силите, началниците на служби "Военно разузнаване" и "Военна полиция", представител на Министерството на външните работи са обсъждали новия развой на събитията, по-конкретно изстреляните от режима в Иран балистични ракети срещу територията на съседна Турция. Това Запрянов определи като непредизвикана агресия и опасна ескалация, предава БНР.

Източник: БНР    
Служебен премиер Съвет по сигурността Близък изток Ракетни атаки Иран Израел Министър на отбраната Военно разузнаване Балистични ракети Ескалация
Последвайте ни

По темата

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Представлява ли Иран заплаха за Европа

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

pariteni.bg
Renault сменя философията, ще ни я разкрие с два компактни кросоувъра

Renault сменя философията, ще ни я разкрие с два компактни кросоувъра

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 15 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 16 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 12 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

България Преди 8 минути

Партиите и коалициите, на които им бъде отказана регистрация, имат три дни, за да обжалват решението на ЦИК

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

България Преди 24 минути

Служебният министър Дечев коментира: Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Свят Преди 1 час

Защо елитите в Русия са недоволни от Путин, но не се решават да го свалят, кои фактори могат да предизвикат разединение сред тях и къде сгреши Западът?

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Технологии Преди 1 час

ИТ гигантът изненада с нов лаптоп с име, което на пръв поглед е твърде широко използвана дума. Но тя не е случайна. Новото устройство определено разчупва традицията на Apple да предлага само скъпи устройства от висок клас и навлиза в нови светове

<p>Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград</p>

МВР: Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград

България Преди 1 час

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Свят Преди 1 час

Корабът е превозвал царевица

,

Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство

Любопитно Преди 1 час

Изображения на Пънч, който влачи играчка, по-голяма от него, привлякоха вниманието на посетителите на зоологическа градина близо до Токио

<p>Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям</p>

Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям

Любопитно Преди 2 часа

Има и твърдения, че принц Уилям вече функционира като крал по всичко освен по титла, поне въз основа на друг „дългогодишен помощник“, който твърди: „В много отношения той вече е крал неофициално. Институцията се подготвя емоционално“

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

България Преди 2 часа

Мъжът е бил открит в нива край пътя

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Свят Преди 2 часа

Министърът на вътрешната сигурност отказа директен отговор, съпругът ѝ присъства на изслушването

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Любопитно Преди 2 часа

Пенелопе Крус сподели пред Extra, че в началото на кариерата си в Холивуд се е чувствала осъждана заради испанския си акцент. 51-годишната звезда отбеляза, че макар индустрията да се променя към по-естествено приемане на чужденци, процесът е бавен

Уинстън Чърчил

5 март: Предсказанието от Фултън и България в черния списък

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Свят Преди 3 часа

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

България Преди 3 часа

След удара спортистката е получила сериозни травми, включително удар в областта на гърба

<p>Кристалина Георгиева: Пазарите се движат като влакче на ужасите</p>

Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Войната доведе до рязко поскъпване на световните цени на петрола и хвърли пазарите в смут

<p>Призоваха главния прокурор на САЩ да отговаря на въпроси за &quot;досиетата Епстийн&quot;</p>

Призоваха Пам Бонди да отговаря на въпроси относно "досиетата Епстийн"

Свят Преди 4 часа

Бонди защитава начина, по който министерството е обработило документите и обвинява демократите, че използват материалите за Епстийн, за да отклонят вниманието от успехите на Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Фенове обзавеждат новия дом на Виктория Капитонова

Edna.bg

Добра новина за природата ни: Бобрите се завърнаха в България

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - Добруджа

Gong.bg

Бивша служителка в Реал Мадрид с тежки обвинения към ръководството

Gong.bg

Борисов към Запрянов: Конфликтът в Украйна е по-опасен от този в Иран

Nova.bg

Започна Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Nova.bg