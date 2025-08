Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Е дин от методите, които диктаторите често използват, за да засилят контрола си над управляваните от тях страни, е разпространяването на неверни разкази за своя произход. В повечето случаи, те са описвани като деца от бедни семейства, постигнали големи успехи благодарение на впечатляващите си умения. Някои дори са представяни като чудотворци, родени да водят своя народ. В действителност, повечето от въпросните диктатори имали напълно нормално детство, нямащо нищо общо с героичните разкази, разпространявани от пропагандата. Ето и няколко примера:

Фашисткият режим в Испания разпространява история за детството на Франсиско Франко, според която той бил изключително умно и дисциплинирано дете, обичащо безкрайно много своята родина. Официалните му биографии го описват като тих ученик, владеещ няколко езика, който предпочитал да чете книги и да размишлява пред игрите със своите връстници. В действителност, Франко далеч не бил толкова надарено дете. Въпреки че действително бил сдържан и не обичал да общува със съучениците си, неговите съвременници отбелязват, че интелектуалните му способности изобщо не били забележителни. Постъпването му във военно училище пък е свързано с неговите семейни връзки, а не с качествата му. Според редица експерти, успехите, които постига, в голяма степен са резултат от демонстрираните от него лоялност и предпазливост. Митът за талантливия младеж, изпитващ силни патриотични чувства, стои в основата на консервативните послания на режима. Той също така обяснява бързия възход на Франко и защитава идеята, че силното лидерство произтича от традицията, а не от политическата промяна.

За произхода на севернокорейския лидер Ким Ир Сен не се знае почти нищо, основната причина за което е пределно ясна – обожествяването на неговата личност. Според пропагандата в страната, той е роден в таен партизански лагер, намиращ се на връх Пектусан, по време на японската окупация през 1912 г. Това събитие било съпроводено от няколко свръхестествени явления, включително изгряването на ярка звезда и появата на необикновена двойна дъга. Още преди да навърши 14 години, той се включил във военните действия срещу японците. Историците на свой ред отбелязват, че Ким Ир Сен всъщност е роден в град Намри, който днес е квартал на Пхенян. Предполага се, че баща му е протестантски проповедник, но няма категорични доказателства в подкрепа на това твърдение. Бъдещият диктатор се присъединил към партизанското движение през юношеските си години. Благодарение на добрите си връзки с властите в Китай и СССР, той застанал начело на Северна Корея, а разказът за неговото детство започнал да се разпространява от медиите и присъства и до ден днешен във всички учебници в азиатската страна.

Не е особено изненадващо, че пропагандата разпространява сходна история и за неговия син и наследник – Ким Чен Ир. Тя гласи, че той е роден в малка дървена хижа, близо до връх Пектусан. Събитието било съпътствано от появата на ярка звезда и двойна дъга – също като при раждането на баща му. Освен това, в същия ден се появила вълшебна птица, а цветята започнали да цъфтят, въпреки че било зима. Тази версия на произхода на Ким Ир Сен е изобразена на редица паметници и стенописи, а освен това се преподава в севернокорейските училища. Какво е мнението на историците? Според тях, той е роден през 1941 г. в Хабаровския край и е носел русифицираното име Юри Ирсенович Ким. По това време баща му бил командир на първи батальон на 88-а съветска бригада, съставен предимно от корейци и китайци. Що се отнася до майка му, тя се казвала Ким Чен Сук, но Ким Чен Ир почти не я познавал, тъй като починала няколко години след раждането му.

