Любопитно

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Ема Уотсън беше уловена от папараци в интимна близост с мексиканския милиардер и ИТ предприемач Гонсало Хевия Байерес. Новата светска двойка е засичана от френските Алпи до Мексико, потвърждавайки слуховете за романс между актрисата и бизнес магната

5 март 2026, 11:41
Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер
Източник: Getty Images

Е ма Уотсън и мексиканският милиардер Гонсало Хевия Байерес бяха уловени в интимни моменти на нови папарашки кадри.

Звездата от поредицата за Хари Потър бе заснета да целува предприемача на летището в сряда, 4 март, малко преди двамата да бъдат забелязани отново на романтична вечеря, пише PEOPLE.

35-годишната актриса и Байерес са били видени да споделят питие веднага след пристигането си, а други кадри показват двойката в луксозен ресторант. Според информация на списание Quién, първите искри между тях са пламнали още в края на 2025 г. в елитния френски курорт Куршевел. По-късно те бяха засечени и в Пунта Мита – живописен полуостров на мексиканското тихоокеанско крайбрежие, разположен северно от Пуерто Валярта.

  • Кой е Гонсало Хевия Байерес?

Байерес е наследник на една от най-влиятелните фамилии в Мексико. Според Cosmopolitan той е тясно свързан с конгломерата Grupo Bal, основан от Алберто Байерес. Бизнес империята на семейството има мащабни интереси в минното дело, застраховането, финансите и търговията на дребно, включително престижната верига универсални магазини El Palacio de Hierro.

Образованието на Гонсало е не по-малко впечатляващо – той е възпитаник на швейцарския пансион Le Rosey и училището Ransom Everglades в Маями, преди да продължи обучението си в Мексико (Colegio Vista Hermosa и Cumbres). Дипломирал се е със специалност „Икономика“ в престижния институт ITAM, отбелязва Us Weekly. Към момента той заема поста главен изпълнителен директор на Lok – иновативна компания, специализирана в изкуствения интелект.

  • Минали връзки и скрити послания

В периода 2022–2024 г. името на Байерес се свързваше с мексиканската поп звезда и актриса Белинда, позната от „Момичетата гепарди 2“. Според изданието Remezcla, песента на Белинда от 2025 г. „Heterochromia“ вероятно е посветена именно на него. Заглавието препраща към състоянието хетерохромия (различен цвят на очите), което е отличителна черта на бизнесмена. Текстът на песента споменава връзка с човек от „стария ѝ бранш“, което допълнително засили спекулациите сред феновете.

От своя страна, последната публична връзка на Ема Уотсън беше с Брандън Грийн – син на модния магнат сър Питър Грийн, с когото актрисата се срещаше през 2022 г.

  • Какво търси Ема Уотсън в любовта?

В рядко откровение за личния си живот по време на гостуването си в подкаста On Purpose на Джей Шети миналия септември, Уотсън призна, че предпочита да излиза с хора, които не са запознати детайлно с кариерата ѝ.

В разговора с Шети тя сподели, че за нея е важно партньорът ѝ „да оценява работата ѝ“, но добави: „Мисля, че е истинско облекчение да знаеш, че няма да ти се налага да се справяш с тази допълнителна доза странност, която идва със славата.“

„Забавно е, понякога хората ми се извиняват, че не са гледали филмите ми. А аз им отговарям: „Моля те, не се извинявай. Това е истинско блаженство за мен“.

Музика за ушите ми е да знам, че няма постоянно да се налага да навигираме в това. Искам да бъда себе си, а не този „аватар“ на Ема Уотсън да бъде като призрак в стаята между нас“, сподели откровено актрисата.

Ема Уотсън Гонсало Хевия Байерес Папарашки кадри Романтична връзка Мексикански милиардер Хари Потър Личен живот Актриса Бизнесмен Знаменитости
Последвайте ни

По темата

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Представлява ли Иран заплаха за Европа

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Котката ми уринира извън тоалетната

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 15 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 16 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 12 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЦИК отказа регистрация на две коалиции за изборите на 19 април

ЦИК отказа регистрация на две коалиции за изборите на 19 април

България Преди 9 минути

Партиите и коалициите, на които им бъде отказана регистрация, имат три дни, за да обжалват решението на ЦИК

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Любопитно Преди 30 минути

В продължение на десетилетия Съмър Робърт е искала да може да скрие тялото си. След това обаче намира увереност на най-неочакваното място: докато плаче заради подигравки в кухнята на ресторант

Умар Джабраилов

„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

Свят Преди 1 час

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Свят Преди 1 час

Защо елитите в Русия са недоволни от Путин, но не се решават да го свалят, кои фактори могат да предизвикат разединение сред тях и къде сгреши Западът?

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Любопитно Преди 1 час

Историята на Каролин Бесет разкрива фаталния любовен триъгълник между нея, Джон Кенеди-младши и модела Майкъл Бъргин, изпълнен с болезнена ревност, тайни аборти и бурни страсти, приключили с трагичната самолетна катастрофа през 1999 г.

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Технологии Преди 1 час

ИТ гигантът изненада с нов лаптоп с име, което на пръв поглед е твърде широко използвана дума. Но тя не е случайна. Новото устройство определено разчупва традицията на Apple да предлага само скъпи устройства от висок клас и навлиза в нови светове

<p>Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград</p>

МВР: Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград

България Преди 1 час

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Свят Преди 1 час

Корабът е превозвал царевица

,

Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство

Любопитно Преди 1 час

Изображения на Пънч, който влачи играчка, по-голяма от него, привлякоха вниманието на посетителите на зоологическа градина близо до Токио

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

България Преди 2 часа

Хората, подали сигнала, свидетелстват, че момчето е системно малтретирано

<p>Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям</p>

Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям

Любопитно Преди 2 часа

Има и твърдения, че принц Уилям вече функционира като крал по всичко освен по титла, поне въз основа на друг „дългогодишен помощник“, който твърди: „В много отношения той вече е крал неофициално. Институцията се подготвя емоционално“

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

България Преди 2 часа

Мъжът е бил открит в нива край пътя

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Свят Преди 2 часа

Министърът на вътрешната сигурност отказа директен отговор, съпругът ѝ присъства на изслушването

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

Любопитно Преди 2 часа

Пенелопе Крус сподели пред Extra, че в началото на кариерата си в Холивуд се е чувствала осъждана заради испанския си акцент. 51-годишната звезда отбеляза, че макар индустрията да се променя към по-естествено приемане на чужденци, процесът е бавен

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

България Преди 2 часа

От юли миналата година бушонът е свален, твърди Спаска Тодорова

Техеран

Изповед от сърцето на Иран: Между заплахите на режима и чакането на „великия момент“

Свят Преди 2 часа

„Броят на експлозиите, разрушенията, това, което се случва – невероятно е“, казва Салар, чието име е променено. Докато някои иранци казват, че продължаващите атаки са ги накарали да се страхуват за семействата си, други определят режима като уплашен и изразяват надежда за бъдещето на страната

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Фенове обзавеждат новия дом на Виктория Капитонова

Edna.bg

Добра новина за природата ни: Бобрите се завърнаха в България

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - Добруджа

Gong.bg

Бивша служителка в Реал Мадрид с тежки обвинения към ръководството

Gong.bg

Борисов към Запрянов: Конфликтът в Украйна е по-опасен от този в Иран

Nova.bg

Започна Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Nova.bg