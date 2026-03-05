Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Е ма Уотсън и мексиканският милиардер Гонсало Хевия Байерес бяха уловени в интимни моменти на нови папарашки кадри.

Звездата от поредицата за Хари Потър бе заснета да целува предприемача на летището в сряда, 4 март, малко преди двамата да бъдат забелязани отново на романтична вечеря, пише PEOPLE.

35-годишната актриса и Байерес са били видени да споделят питие веднага след пристигането си, а други кадри показват двойката в луксозен ресторант. Според информация на списание Quién, първите искри между тях са пламнали още в края на 2025 г. в елитния френски курорт Куршевел. По-късно те бяха засечени и в Пунта Мита – живописен полуостров на мексиканското тихоокеанско крайбрежие, разположен северно от Пуерто Валярта.

Кой е Гонсало Хевия Байерес?

Байерес е наследник на една от най-влиятелните фамилии в Мексико. Според Cosmopolitan той е тясно свързан с конгломерата Grupo Bal, основан от Алберто Байерес. Бизнес империята на семейството има мащабни интереси в минното дело, застраховането, финансите и търговията на дребно, включително престижната верига универсални магазини El Palacio de Hierro.

Образованието на Гонсало е не по-малко впечатляващо – той е възпитаник на швейцарския пансион Le Rosey и училището Ransom Everglades в Маями, преди да продължи обучението си в Мексико (Colegio Vista Hermosa и Cumbres). Дипломирал се е със специалност „Икономика“ в престижния институт ITAM, отбелязва Us Weekly. Към момента той заема поста главен изпълнителен директор на Lok – иновативна компания, специализирана в изкуствения интелект.

Минали връзки и скрити послания

В периода 2022–2024 г. името на Байерес се свързваше с мексиканската поп звезда и актриса Белинда, позната от „Момичетата гепарди 2“. Според изданието Remezcla, песента на Белинда от 2025 г. „Heterochromia“ вероятно е посветена именно на него. Заглавието препраща към състоянието хетерохромия (различен цвят на очите), което е отличителна черта на бизнесмена. Текстът на песента споменава връзка с човек от „стария ѝ бранш“, което допълнително засили спекулациите сред феновете.

От своя страна, последната публична връзка на Ема Уотсън беше с Брандън Грийн – син на модния магнат сър Питър Грийн, с когото актрисата се срещаше през 2022 г.

Какво търси Ема Уотсън в любовта?

В рядко откровение за личния си живот по време на гостуването си в подкаста On Purpose на Джей Шети миналия септември, Уотсън призна, че предпочита да излиза с хора, които не са запознати детайлно с кариерата ѝ.

В разговора с Шети тя сподели, че за нея е важно партньорът ѝ „да оценява работата ѝ“, но добави: „Мисля, че е истинско облекчение да знаеш, че няма да ти се налага да се справяш с тази допълнителна доза странност, която идва със славата.“

„Забавно е, понякога хората ми се извиняват, че не са гледали филмите ми. А аз им отговарям: „Моля те, не се извинявай. Това е истинско блаженство за мен“.

Музика за ушите ми е да знам, че няма постоянно да се налага да навигираме в това. Искам да бъда себе си, а не този „аватар“ на Ема Уотсън да бъде като призрак в стаята между нас“, сподели откровено актрисата.