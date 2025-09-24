Любопитно

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Кой е самолетът, преминал през близо 1500 гръмотевични бури и колко горещи могат да бъдат мълниите

24 септември 2025
Източник: iStock/Getty Images

К акво представляват гръмотевичните бури? На пръв поглед, отговорът на този въпрос е повече от лесен – заоблачава се, в небето проблясват светкавици, чуват се гръмотевици и започва да вали пороен дъжд. След известно време той спира, облаците се разкъсват и Слънцето отново се показва. В действителност, въпросните стихии са нещо много повече от това. Те възникват в резултат на бързото движение нагоре на топъл и влажен въздух. Докато се издига, той се охлажда, кондензира и се образуват купесто-дъждовни облаци. Капките, падащи към земята, на свой ред повличат със себе си студен въздух, най-честият резултат от което са силни ветрове. Гръмотевични бури могат да се образуват на всяко място по света, но най-често това се случва в умерените географски ширини, където топъл и влажен въздух от тропиците се смесва със студен въздух от полярните райони. Учените изчисляват, че във всеки един момент на нашата планета има по около 2000 гръмотевични бури. Според някои, градовете Кампала и Тороро в Уганда са местата, където подобни стихии се формират най-често, но подобни твърдения има и за Богор в Индонезия, както и за Сингапур. Ето и още пет любопитни факта, свързани с тези метеорологични явления:

  • Самолетът, преминал през 1500 гръмотевични бури

През 80-те години на миналия век НАСА решава да осъществи една дръзка мисия, в рамките на която самолет преминава през близо 1500 гръмотевични бури. Целта е да бъде събрано голямо количество данни за тези опасни стихии. Летателният апарат се нарича F-106 Delta Dart и благодарение на него учените разкриват редица непознати до този момент подробности за бурите. Нещо повече – по време на полетите си, той е ударен от над 700 мълнии, но така и не се разбива. Събраната информация помага на авиационните компании да подобрят защитата на своите самолети, което, по мнението на експертите, предотвратява много трагични инциденти. В наши дни, всеки един пътнически самолет е удрян от мълния веднъж или два пъти годишно. Най-вероятно, дори и на вас се е случвало подобно нещо по време на полет, но дори не сте разбрали. Показателен е фактът, че от десетилетия насам няма случай на самолет, разбил се в резултат на удар от мълния. За всичко това в голяма степен трябва да благодарим именно на F-106 Delta Dart.

  • Душ по време на буря

Сигурно сте чували твърдението, че човек не бива да се къпе по време на гръмотевична буря. Вероятността да бъдете поразени от мълния, докато сте под душа, е незначителна, но не и нулева, отбелязват учените. Да кажем, че гръм удари дома ви. В такъв случай, зарядът може да премине през стените и да достигне водопровода. Ако в този момент се къпете, перете или миете чинии, е напълно възможно да бъдете ударни от мълнията. Съществуват сведения за десетки подобни инциденти, макар че шансът такова нещо да се случи е приблизително едно на милион. Това е и причината, поради която редица закрити басейни спират работа по време на бури. Така че следващият път, когато чуете гръмотевици, не е лоша идея да изчакате известно време, преди да влезете под душа.

  • Колко опасни са металите?

Един от най-широко разпространените митове за гръмотевичните бури гласи, че металът привлича мълнии. Много хора вярват, че е изключително опасно да носите бижута или часовници по време на подобна стихия, а металните конструкции са удряни от мълнии най-често. Това не е вярно. Височината, разположението и заостреният връх на дадена постройка (или дърво) са най-важните фактори за това дали тя ще бъде поразена. Истината е, че металът не оказва съществено влияние върху честотата на ударите. Природните обекти и зданията, които се извисяват в небето, а около тях няма нищо друго със сходна височина, са изложени на най-голям риск от удар. Именно затова експертите съветват да се търси подслон на нивото на земята, в случай, че се извие силна буря. Що се отнася до споменатия мит, той е толкова популярен по една основна причина – металът е отличен проводник на електричество. Затова трябва да стоите далеч от метални огради, парапети и други подобни обекти по време на гръмотевична буря. Със сигурност, обаче, не е наложително да сваляте часовника или огърлицата си.

  • Температурата на мълниите

Всеизвестен факт е, че мълниите са горещи, но колко точно? Отговорът на този въпрос може да ви изненада – температурата им е по-висока от тази на повърхността на Слънцето! Проведени изследвания разкриват, че мълниите могат да достигнат близо 28 000 градуса по Целзий. За сравнение, температурата на най-горния слой на Слънцето е около 5500 градуса по Целзий. Тук трябва да се направи едно важно уточнение – впечатляващата си горещина мълниите достигат за много кратък период от време (в момента на самия удар). Истината е, че въпросните 28 000 градуса по Целзий спадат изключително рязко, само в рамките на няколко секунди. Интересна подробност е, че именно заради това свръхбързо нагряване и охлаждане се образуват гръмотевици. Покачването на температурата кара въздуха около мълнията да се разшири толкова бързо, че това води до истинска експлозия, което е причината за силния тътен, който чуваме многократно по време на гръмотевични бури.

  • Мълниите не удрят два пъти на едно и също място

Един от най-популярните изрази, свързани с мълниите, е, че те не удрят два пъти на едно и също място. Това, обаче, е напълно невярно. Едно от доказателствата е световноизвестната сграда „Емпайър Стейт Билдинг“, намираща се в Ню Йорк, която е удряна от мълнии средно по 23 пъти всяка година. Този факт не е особено изненадващ – все пак става въпрос за здание, което не само е високо цели 443 м., но и разполага с огромна антена. Всичко това превръща небостъргача в истинска мишена за мълнии. Учените напомнят, че те „търсят“ високи и заострени обекти, които се извисяват над обкръжението си. Поуката е, че да се покатерите върху някой покрив или дърво по време на гръмотевична буря е, меко казано, много лоша идея.

