Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Н а 8 февруари в Япония ще се проведат предсрочни парламентарни избори. До вота се стигна, след като премиерът Санае Такаичи разпусна Камарата на представителите преди около pдве седмици. По този начин управляващата коалиция, в състава на която влизат две формации – Либерално-демократическата партия на министър-председателката и Японското дружество за обновление, се надява да се възползва от високите нива на одобрение сред населението и да увеличи мнозинството си. Ще бъде ли постигната тази цел? Кои са основните проблеми, пред които ще се изправи следващото правителство? И в каква посока ще поеме Токио?

Japan’s snap election: Who’s running, what they stand for, and what’s at stake https://t.co/wZVPWpuOVs pic.twitter.com/iQg8p1OJFV — The Independent (@Independent) January 30, 2026

Борба за абсолютно мнозинство

Избрана през октомври миналата година, Такаичи свика изборите само три месеца, след като встъпи в длъжност, превръщайки се в първата жена премиер в историята на Япония. Сега, тя е изправена пред задачата да постигне убедителна победа на задаващия се вот, което според експертите може да ѝ осигури абсолютно мнозинство в долната камара на парламента (Сюгиина). Социолозите смятат, че това е напълно постижима цел. Последните проучвания на общественото мнение сочат, че подкрепата за управляващата коалиция е внушителна и достига 70%. Това означава, че двете партии, влизащи в състава ѝ, могат да получат приблизително 300 от 465-те депутатски кресла (за абсолютно мнозинство са необходими 310). В момента коалицията разполага с общо 233 места в Камарата на представителите.

Един от въпросите, които вълнуват най-силно анализаторите, е как ще се представят останалите участници в изборите. Конституционната демократическа партия, която е най-влиятелният представител на опозицията, обедини сили с формацията „Комеито“, надявайки се да привлече колкото се може повече избиратели към новосформирания Алианс на центристките реформи. Според експертите, изненади не са изключени, като растящата популярност на блока може да попречи на Такаичи да осъществи своите намерения. В същото време, крайната десница, представена от Консервативната партия на Япония и движението „Сансеито“ най-вероятно ще увеличат броя на депутатите си. Двете формации са замесени в редица скандали и често са обвинявани в прояви на расизъм и ксенофобия.

What results from Japan’s recent elections can tell us and how economic changes since then could impact voter support. https://t.co/Gh8mahFpjm — Bloomberg (@business) February 5, 2026

Икономически проблеми

Основната цел пред Такаичи и оглавяваната от нея коалиция е пределно е ясна – пълен контрол над долната камара, което ще ѝ помогне да осъществи своите планове. Разпускането на парламента доведе до отлагането на дебатите и гласуването на бюджета за 2026 г. Темата за състоянието на икономиката е от особено голяма важност за избирателите, коментират анализатори. Повод за много притеснения са нарастващите разходи за живот и постоянната слабост на йената, което на свой ред покачва разходите, свързани с вноса на стоки от чужбина. Показателно е случващото се с ориза, който поскъпна близо двойно в рамките на една година. Евентуална убедителна победа на управляващата коалиция може да доведе до относителна стабилизация, тъй като в такъв случай тя няма да бъде принудена да започне преговори с други партии, които настояват за значителни данъчни облекчения и по-широки фискални разходи.

Определяна за твърдолинеен консерватор, Такаичи е твърдо решена да се разграничи от центристкия си предшественик Шигеру Ишиба. Тя отбелязва, че иска народът да се произнесе дали одобрява не само фискалната ѝ политика, но и увеличаването на военната мощ на страната, както и затягането на контрола върху имиграцията. Въпреки че нейният рейтинг е висок, особено сред младите хора, популярността на Либерално-демократическа партия претърпя сериозен спад заради избухнали наскоро скандали, свързани с финансирането на формацията.

Who is Sanae Takaichi? Japan’s ‘Iron Lady’ calls snap election after 3 months as PM https://t.co/TOECZXcdv8 pic.twitter.com/VX4BCWegU6 — The Independent (@Independent) January 19, 2026

Геополитически предизвикателства и демографски промени

Сигурността на Япония на фона на обтегнатите отношения с Китай е друг въпрос, който предизвиква голям интерес. Напрежението между двете страни ескалира след изказване на Такаичи, което тя направи през ноември миналата година. Тогава премиерът намекна, че Токио може да се намеси, ако Пекин реши да нападне Тайван. Отговорът на китайските власти не закъсня, като те заплашиха, че думите на Такаичи няма да останат без последствия. В същото време, следващото японско правителство ще трябва да се изправи и пред още едно външнополитическо предизвикателство – поддържането на добри отношения едновременно с ЕС и САЩ. Брюксел и Вашингтон са стратегически партньори на Токио, но отношенията помежду им се влошиха след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Това означава, че Япония ще трябва да демонстрира дипломатическа гъвкавост, отваряйки нова глава в историята на сътрудничеството си със САЩ и Евросъюза. Повод за известен оптимизъм стана публикация на Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“, в която той подчерта, че подкрепя напълно Такаичи и ще се срещне с нея в Белия дом на 19 март.

Изненадващо или не, темата за чужденците, живеещи на територията на Япония, също предизвика разпалени дебати в навечерието на изборите. Официалните данни за 2025 г. сочат, че техният брой е около 4 млн. – увеличение с 5% в сравнение с предходната година. Смята се, че ако тази тенденция се запази, до 2070 г. те ще представляват приблизително 11% от населението на страната. Според мнозина, имигрантите задълбочават икономическите проблеми, пред които е изправена Япония, а и са една от основните причини за ръста на извършените престъпления. Никак не е изненадващо, че от това се възползват някои популистки и крайнодесни формации. Сред тях е „Сансеито“, която води кампания под лозунга „Японците на първо място“. Професорът по политология от университета „Мейджи“ Масамичи Ида отбелязва, че растящата популярност на подобни послания отразява страховете на някои жители на страната, според които тя ще загуби своята идентичност. „Япония е принудена да приема чуждестранни работници, за да компенсира своето застаряващо и намаляващо население, а демографските данни ясно показват, че броят им ще се увеличи в дългосрочен план“, подчертава Ида. Показателни са думите на правосъдния министър Кейсуке Сузуки, според когото тези тенденции са от ключово значение и трябва да бъдат посрещнати по начин, който да не разпалва страховете за бъдещето на страната. Въпреки това, голям брой японци продължават да смятат повечето имигранти за престъпници и заплаха за реда, което на свой ред възпрепятства създаването на условия за пълноценното им интегриране в обществото.

