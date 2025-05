В месеците преди президентските избори в САЩ, състояли се през ноември миналата година, Доналд Тръмп направи редица обещания, голяма част от които звучат, меко казанo, трудно изпълними. Едно от тях привлече особено голямо внимание. Американският държавен глава многократно заяви, че е способен да сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа. Нещо повече – той подчерта, че може да договори мир между Москва и Киев още преди официално да встъпи в длъжност. Очевидно, това не се случи, а прекратяването на конфликта все още изглежда като далечен мираж. Досегашните опити на администрацията на Тръмп да даде тласък на опитите за намиране на изход от кризата завършиха с провал, което накара редица експерти да повдигнат въпроса дали САЩ няма да се оттеглят от преговорите.

В началото на седмицата Тръмп проведе двучасов телефонен разговор с Владимир Путин, определен от руския президент като „полезен и много откровен“. „Изглежда сме на прав път“, добави малко по-късно той на кратка пресконференция. По думите му, Москва е готова да работи за изготвянето на меморандум с Украйна, който да очертае рамките на бъдещи преговори и да включва временно прекратяване на огъня, но за тази цел и двете страни в конфликта трябва да направят компромиси (без да конкретизира какво има предвид). Тръмп на свой ред окачестви разговора като много добър, подчертавайки, че Русия и Украйна ще започнат диалог за прекратяване на сраженията. Конкретен резултат, обаче, така и не беше постигнат, а изказванията на двамата президенти на практика показаха, че опитите за постигане на мир все още буксуват.

Телефонният разговор между Тръмп и Путин беше предшестван от първите преки преговори между делегации на Москва и Киев от повече от три години насам. Те се състояха в Истанбул, като също не доведоха до сближаване на позициите между двете страни. Въпреки че украинският държавен глава Володимир Зеленски изрази готовността си да преговаря директно с Путин, това не се случи. Руският му колега предпочете да изпрати в Турция делегация, с което сякаш демонстрира, че към настоящия момент няма желание да започне реален диалог за мир. Повечето експерти смятат, че позицията на Кремъл е директно следствие от провала на стратегията на САЩ и ЕС за Украйна. Опитите на Запада да постави Киев в силна позиция преди започването на евентуални преговори с Москва не доведоха до очакваните резултати. На всичкото отгоре, завръщането на Тръмп в Белия дом доведе до безпрецедентно обтягане на отношенията между САЩ и техните партньори – нещо, което несъмнено е добре дошло за Русия.

Липсата на напредък е повод за отправянето на все по-остри критики както срещу Вашингтон, така и срещу Брюксел. „Европа и Америка тласкат Украйна към преговори, но същевременно изпращат сигнали на слабост. Пример за това е смело обявеният преди седмица ултиматум към Русия да се съгласи на прекратяване на огъня или да понесе нови наказателни мерки. След изтичането на крайния срок не се случи почти нищо. САЩ не искат да имат нищо общо с нови санкции, а ЕС в своята разединеност успя да се споразумее само за смекчен пакет от мерки. Можете да си представите смеха зад стените на Кремъл“, се подчертава в анализ на немското издание "Нойе Цюрхер Цайтунг". Подобна статия беше публикувана и във „Вашингтон поуст“. Според престижната медия, „въпреки многомесечните призиви на Тръмп за незабавно спиране на военните действия, президентът, който някога обеща да сложи край на войната за един ден, изглежда не само избегна европейските планове, но и се отказа от собствения си призив за бързо прекратяване на огъня“.

