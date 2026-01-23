Свят

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Действията на Доналд Тръмп могат да доведат до разпадането на НАТО, предупреждават експерти специално за Vesti.bg

Русалин Венев

23 януари 2026
Източник: Getty

П рез последните няколко седмици американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че иска да присъедини Гренландия към САЩ. Първоначално той допусна, че може да използва военна сила, за да постигне това, но впоследствие промени позицията си и отхвърли подобен сценарий. Въпреки това, изказванията му се превърнаха в поредните доказателства, че трансатлантическото партньорство е изправено пред безпрецедентна криза. Анализаторите все по-често задават въпроса какво ще се случи с НАТО на фона на политиката, водена от Тръмп и неговите териториални претенции. Прогнозите на голяма част от тях са крайно песимистични. Те подчертават, че Алиансът трябва да се реформира, тъй като в противен случай може да се стигне до разпадането му. Основателни ли са подобни твърдения? По темата разговаряхме с четирима експерти, които живеят и работят в САЩ и Канада и внимателно следят случващото се. Ето какво заявиха те специално за Vesti.bg:

Пол Поуст, професор по политология от университета в Чикаго, САЩ

Не смятам, че Тръмп се стреми да разедини страните, които членуват в НАТО, но никак не е изненадващо, че изказванията му са повод за сериозни притеснения в Алианса. Основен елемент от неговия подход към световната политика е търсенето на „победи“ чрез отправянето на всевъзможни искания и непрекъснатото търсене на материални облаги. Именно това стои зад териториалните претенции на Тръмп, свързани с Гренландия. В крайна сметка ми се струва, че това няма да сложи край на трансатлантическия съюз. В същото време, настоящата ситуация демонстрира, че страните от НАТО трябва да положат повече усилия за гарантирането на собствената си сигурност и да спрат да разчитат непрекъснато на подкрепата на САЩ, а и да станат по-устойчиви на натиска, който Вашингтон им оказва. По ирония на съдбата, в голяма степен това е и желанието на Тръмп. По отношение на Гренландия, смятам, че е възможно САЩ и Дания да се споразумеят за сключването на „договор за наем“ за определен период от време – например 99 години. Така, Тръмп ще може да заяви, че е „купил“ острова, докато Дания ще продължи да го счита за част от територията си. По този начин и двете страни ще имат основания да твърдят, че са постигнали победа.

Джулиан Kaстро – Риа, професор по политология от университета в Албърта, Канада

Европа отлично осъзнава, че Съединените американски щати вече не са надежден партньор в рамките на Атлантическия алианс. Желанието на Тръмп да присъедини Гренландия към САЩ поставя под въпрос един от най-важните принципи на НАТО, а именно, че от съюзническите страни се очаква да се защитават взаимно от външни заплахи, а не да се заплашват взаимно. В момента, съдбата на НАТО зависи изцяло от готовността на Европа да поеме сигурността си в своите собствени ръце. В същото време, обаче, допускам, че може и да се стигне до разпадането на Алианса под натиска на безотговорното поведение на администрацията на Тръмп. Вашингтон използва НАТО като инструмент на своята външна политика и това няма да се промени, докато Европа не престане да толерира въпросното поведение. Ако единството се разпадне – нещо, което вече се случва, САЩ ще се опитат да създадат паралелни механизми за защита на своите интереси, но все пак ще останат в НАТО, докато Алиансът може да се използва за постигането на целите на Белия дом.

Стивън Лейми, професор по международни отношения от университета в Южна Калифорния, САЩ

По време на форума в Давос Тръмп заяви, че няма намерение да използва сила, за да превземе Гренландия. Това не е особено изненадващо – ако беше решил да предприеме подобна стъпка, това щеше да бъде краят на НАТО. От друга страна, ако американският президент успее да сключи някакво споразумение за острова, Алиансът няма да се разпадне, но отношенията между САЩ и техните партньори ще се влошат още повече. Спорен е въпросът дали крайната му цел е получаването на достъп до находищата на редкоземни минерали в Гренландия. На пръв поглед, подобно обяснение изглежда логично, но не бива да забравяме, че добиването им би било сложен и скъп процес и администрацията на Тръмп несъмнено осъзнава това. Истината е, че държавният глава не уважава НАТО, той се отнася с пренебрежение към мултилатерализма. Освен това, Тръмп подкопава глобалните институции и върховенството на закона. Според мен, ако искаме да съществува система, основана на правила, спазвани от всички, Европа трябва да поеме водещата роля.

Ерика Симпсън, професор по международни отношения от Западния университет в Лондон, Канада

Целият свят вижда как президентът Тръмп заплашва НАТО, като едно от последните му обяснения за неговото желание да превърне Гренландия в част от САЩ е фактът, че не спечели Нобелова награда за мир. Нека си припомним, че той подчерта това в писмо, изпратено до министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре. Тръмп също така не спира да повтаря, че страните членки на НАТО трябва да отделят по пет процента от своя БВП за военни разходи. В същото време, той заплашва, че вече не се чувства длъжен да „мисли само за мира“ и ще даде приоритет на онова, „което е добро и подходящо за Съединените американски щати“. Всичко това ме навежда на мисълта, че президентът всъщност иска да подкопае стабилността на НАТО. Единственото, което го вълнува, са парите, ползите, които може да извлече. Да се твърди, че САЩ ще напуснат Алианса, е пресилено, това все пак е най-мощният военен съюз в историята и Вашингтон не би искал да го превърне в свой враг. Що се отнася до Тръмп, неговото поведение изглежда все по-ирационално, той сякаш е неспособен да разсъждава правилно и това е повод за сериозни притеснения.

Автор: Русалин Венев
