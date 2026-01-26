Свят

Лъжите, които промениха хода на историята

Какво накарало Микеланджело да се превърне във фалшификатор и как един магьосник предотвратил избухването на въстание в Алжир

Русалин Венев Русалин Венев

26 януари 2026, 13:23
Лъжите, които промениха хода на историята
Източник: iStock

Н а всеки човек се е случвало да каже нещо, което не е истина. По една или друга причина, лъжите са част от нашето ежедневие. Докато някои са невинни, други могат да имат опасни последствия и да навредят на много хора. Едва ли, обаче, някой очаква да промени хода на историята, изричайки лъжа. В следващите редове може да се запознаете с няколко подобни случая, в които последиците се оказват далеч по сериозни, отколкото някой е предполагал. 

Как е изглеждал Христос

Въпреки че е роден в Близкия изток, Иисус Христос почти винаги е изобразяван по един и същ начин – бял като сняг. Каква е причината за това? Според повечето историци, отговорът на този въпрос се крие в писмо, за което се твърди, че е написано от Публий Лентул – римски сенатор и предполагаем управител на Йерусалим преди Пилат Понтийски. То е публикувано през XV в. в книга, авторът на която е монахът Лудолф от Саксония. Текстът описва Христос като „мъж със среден ръст…с коса с цвят на неузрял лешник, стигаща до ушите му…с лице без бръчки или какъвто и да е недостатък, което умереният цвят прави красиво“. Именно това описание е използвано от ренесансовите художници, чиито картини придобиват огромна популярност и впоследствие се превръщат в шаблон за всички изображения на Христос. В самото писмо, обаче, са допуснати много грешки, поради което мнозина не смятат, че то е автентично. На първо място, не е известен управител на Йерусалим с името Публий Лентул. Освен това, писмото не би било адресирано до Сената по подобен начин. Римски представител не би използвал изрази като „пророк на истината“ или „Иисус Христос“ (името се споменава за пръв път в Новия завет). Някои изследователи допълват, че текстът е написан на език, който по това време все още не е съществувал. Въпреки всичко това, въпросният образ на Христос се е превърнал в своеобразен „исторически факт“ и днес е разпространен по цял свят. 

Фалшификаторът Микеланджело

Едва ли има човек, който да не е чувал за великия ренесансов художник и скулптор Микеланджело. През 1492 г., обаче, той все още е само млад творец, който едва свързва двата края и пътува из Италия, търсейки възможности да демонстрира своя талант. Това се оказва сложна задача, тъй като по това време заможните хора предпочитат да купуват древноримски статуи. В резултат, Микеланджело замисля смел план: щом богаташите търсят подобни произведения на изкуството, то той щял да направи техни фалшификати.

Една такава статуя е „Спящият Купидон“. За да убеди потенциалните купувачи, че става въпрос за новооткрита антика, той я изваял така, сякаш е претъпяла редица удари, след което я заровил в земята. Планът му успява, като творбата е купена от кардинал Риарио. Докато двамата разговарят, Микеланджело без да иска признава, че всъщност той я е създал. Очаквано, Риаро е силно възмутен, но и изключително впечатлен от таланта на младия творец, поради което решава да стане негов покровител. С подкрепата на кардинала, Микеланджело създава две от най-известните си произведения – „Бакхус“ и „Пиета“, а впоследствие се утвърждава като един от най-гениалните творци, раждали се някога.

Магьосникът, който изуми Алжир

През 1856 г. Алжир е на прага на въстание. Местното население е убедено, че духовните водачи, известни с името марабути, притежават магически способности, като повечето хора вярват безрезервно на всичко, казано от тях. По това време страната е френска колония, а Париж отлично осъзнава колко влиятелни са тези „свети мъже“. Ситуацията става взривоопасна, след като марабутите заявяват, че алжирците трябва да се разбунтуват срещу властите. За да потушат напрежението, французите решават да докажат, че духовните водачи не са нищо повече от обикновени измамници. Така, император Наполеон III изпраща в Алжир великия илюзионист Жан-Йожен Робер-Уден, който трябва да убеди населението, че е най-могъщият магьосник, раждал се някога. От днешна гледна точка, неговите трикове са елементарни (като ваденето на гюле от шапка), но алжирците са изумени. С помощта на електромагнити, Робер-Уден завърта тежка кутия, докато никой друг не успява да я помръдне. Той също така заплашва зрителите си, че е способен да „изсмуче“ жизнените им сили. Когато разгневен местен жител го предизвиква на дуел, илюзиониста приема с готовност. На следващата сутрин, той „хваща“ изстреляния срещу него куршум със зъбите си. Всичко това убеждава алжирците, че марабутите не могат да се мерят с „магическите сили“ на Робер-Уден. Страната в крайна сметка обявява своята независимост, но това се случва около век по-късно. 

Първоаприлската шега, която стои в основата на спиритизма

Спиритизмът е доктрина, според която може да бъде осъществен контакт с душите на умрелите с помощта на медиум. Тя се радва на особено голяма популярност в края на XIX в., въпреки че една от нейните „създателки“ прави шокиращо признание – твърденията за общуване с отвъдното са основани на измама. През 1848 г. Маги Фокс и нейната по-малка сестра Кейти решават да изплашат майка си. Така, те започват да почукват по стените, твърдейки, че в къщата има духове. Освен това, държейки ръцете си над масата, те свиват пръстите на краката си и удрят с тях по пода. За да я убедят, че из дома им действително броди поне един призрак, момичетата пускат по стълбите ябълки, завързани с тънки конци. На 31 март Маги и Кейти споделят с майка си нещо нечувано – ще се опитат да говорят с духовете. Това, всъщност, трябва да е последният номер, след което момичетата планират да разкрият истината за своята първоаприлска шега. След проведения „сеанс“, обаче, майката остава изумена колко много знае призрака за нея и дъщерите ѝ. Тя, разбира се, няма никаква представа, че на въпросите, които задава, отговаря не някакво мистериозно създание, а Маги и Кейти. Малко по-късно, жената кани един от съседите си, който също става свидетел на „паранормалното“ явление. Страхувайки се, че ще си навлекат големи неприятности, момичетата продължават да се преструват, че общуват с отвъдното. През следващите седмици мълвата за тези събития се разпространява мълниеносно и предизвиква сензация, а съвсем скоро много други хора започват да твърдят, че притежават подобна дарба.

Още от автора:

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка

Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Автор: Русалин Венев
Лъжи Измами История Фалшификати Иисус Христос Микеланджело Магия Спиритизъм Робер-Уден Последствия
Последвайте ни

По темата

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Лъжите, които промениха хода на историята

Лъжите, които промениха хода на историята

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 15 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 15 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 17 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 7 минути

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 7 минути

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Свят Преди 48 минути

Основната тема на събитието бе 150-тата годишнина от „Ванде Матарам“

.

Мъж остави мъртва жена в болница и си тръгна - полицията го издирва

Свят Преди 49 минути

След като жената била внесена вътре, мъжът е избягал от местопрестъплението

Пловдив е пред грипна епидемия

Пловдив е пред грипна епидемия

България Преди 1 час

Най-малко засегнати от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Любопитно Преди 1 час

Лайфстайл магнатът разкри истината зад слуховете за пластична хирургия, свързани с младежкия ѝ външен вид

<p>Определиха коя е &bdquo;най-бавната&ldquo; столица в света</p>

Определиха коя е „най-бавната“ столица в света

Свят Преди 1 час

<p>&quot;Топлофикация&quot; остави &quot;Дружба 2&quot; в окаян вид месеци след края на ремонтите</p>

ПП-ДБ: "Топлофикация" остави "Дружба 2" в окаян вид месеци след края на ремонтите

България Преди 1 час

Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени

Снимката е илюстративна

Индия се бори с огнище на смъртоносен вирус: Симптоми, заразяване и защита

Свят Преди 1 час

Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лечение, и е определен като високорисков патоген от Световната здравна организация

,

Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

Любопитно Преди 1 час

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, споделя актрисата

Отесон, който малко по-рано същата вечер е заснел познатия стелт бомбардировач B-2 Spirit, подчертава, че разликата е била осезаема. Снимката е илюстративна - стелт бомбардировач B-2 Spirit

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Свят Преди 1 час

Странни радиосигнали със зашифровани кодове за „претцели” и „чесън” съпътстват появата на неидентифицирания обект

<p>Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии</p>

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Свят Преди 1 час

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода

<p>Кремъл: Това не е тайна</p>

Кремъл: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

Свят Преди 2 часа

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее

<p>Борисов: САЩ са наш доверен съюзник&nbsp;</p>

Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник

България Преди 2 часа

Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес, посочи Борисов

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Свят Преди 2 часа

Геополитическата несигурност, напрежението около Доналд Тръмп и инфлационните страхове тласкат цените на златото към исторически върхове

<p>Февруари отваря нова глава за три зодии</p>

Февруари отваря нова глава за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Деми Мур изненада феновете с провокативно послание на блузата си

Edna.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Българската федерация по тенис има нов президент

Gong.bg

Доналд Тръмп за изпълнителите на Супербоул: Ужасен избор

Gong.bg

Йотова започва консултации за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Михаел Шумахер вече не е прикован на легло

Nova.bg