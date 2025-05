Изненадващата история на забранените цветове

К ниги, филми, картини и политически речи – това са само малка част от нещата, които били забранявани в различни части на света през вековете. Дори и в наши дни, властите в някои държави продължават да налагат подобни ограничения. В същото време, историята изобилства и от примери за някои далеч по-странни забрани – като тези за използването на определени цветове. Независимо дали били свързвани с класово разделение или дори считани за „опасни“, те неведнъж се оказвали в центъра на разгорещени дебати.

Тирийският пурпур бил нещо много повече от цвят в Римската империя – той представлявал символ на сила и власт. Процесът по добиването му бил изключително сложен. Извличането само на няколко капки от т. нар. цвят на благородниците изисквало смачкването на хиляди морски охлюви от вида murex. Римският автор Плиний Стари разказва, че процесът бил много неприятен заради характерната миризма на мекотелите. Те били събирани и обработвани в специални работилници, разположени по източното крайбрежие на Средиземно море. Само най-богатите и влиятелни жители на империята можели да си позволят да носят пурпурни дрехи, като в крайна сметка дори били приети закони, ограничаващи използването на този цвят. Любопитна подробност е, че до III в. притежаването на такива одежди без разрешение от властите било считано за държавна измяна. През IV в. пурпурът станал толкова важен, че единствено членовете на императорското семейство имали правото да го носят. Според някои римски историци, Калигула издал заповед да бъдат екзекутирани всички хора, имащи дрехи с подобни цветове. Император Аврелиан на свой ред отхвърлил молбата на собствената си съпруга, която поискала пурпурна рокля, обяснявайки, че това би представлявало твърде голям и ненужен разход. Във Византия с прякора Порфирогенeт (или Багренородни) били наричани онези деца на владетели, родени след коронясването на бащите им в специална стая, изцяло боядисана в цвета на благородниците. По този начин се легитимирало правото им да бъдат престолонаследници. За пръв път това прозвище приема император Константин VII през 908 г.

WATCH: A new exhibition that traces the transformation of kimono fashion in Japan from the late Edo period through to the early 20th century opens to public at The Metropolitan Museum of Art in New York pic.twitter.com/WpdwLv5ko0