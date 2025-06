П рез последното десетилетие броят на терористичните нападения, извършени на територията на Африка, нарасна значително. На фона на ожесточените конфликти, водещи се в различни райони на континента, експертите предупреждават, че храната се превръща във все по-важен фактор в размириците. Насилието, причинено от екстремистки организации, е пряко свързано с недостига на хранителни продукти, от който страдат милиони местни жители. Всеизвестен факт е, че тероризмът предизвиква прекъсвания на доставките на стоки от първа необходимост, което на свой ред води до допълнителна ескалация на напрежението и засилване на конкуренцията за жизненоважни ресурси. В същото време, храната се използва и като оръжие, като средство, с което екстремистите се борят срещу официалните власти и привличат нови последователи.

Обяснено по друг начин – подобни групировки контролират обширни райони благодарение на глада, подчинявайки на волята си местното население. Последиците са катастрофални. Тази стратегия води до изключително тежки хуманитарни кризи, а огромен брой хора се оказват принудени да напуснат домовете си. Нестабилността, предизвикана от недостига на храна, често се отразява и на самите екстремисти, ограничавайки достъпа им до ресурси и способността им да водят сражения.

Northeastern Nigeria has been plagued by violence in recent weeks, as armed gangs and Islamist groups, including Boko Haram, have increased their attacks. https://t.co/8S0YfByUuv

От дълги години групировките „Боко Харам“ и „Ал-Шабаб“ водят ожесточена борба с африканските сили за сигурност. Целта им е ясна – да принудят военните да се оттеглят, установявайки пълен контрол над обширни територии в няколко държави. Никак не е изненадващо, че те са особено активни в райони, в които достъпът до храна е затруднен – като щата Борно в Нигерия и южната част на Сомалия. Експертите подчертават, че местните жители са изключително недоволни от властите, повод за което е както недостигът на стоки от първа необходимост, така и високата безработица и цялостната несигурност. Това е прекрасна възможност за „Боко Харам“ и „Ал-Шабаб“ да увеличат влиянието си, привличайки много нови последователи. Терористите се представят за алтернатива на властите, обещавайки, че ще успеят да решат всички проблеми, от които страдат хората.

Съществуват сведения, че бойци на „Боко Харам“ неведнъж са раздавали продукти като ориз, спагети и бисквити в някои от най-бедните населени места в Борно. Местни жители разказват, че екстремистите демонстрират „привързаност и загриженост“, както и „откровено желание“ да помогнат на онези, които се намират в най-тежко положение. Анализатори допълват, че членове на „Ал-Шабаб“ прилагат сходни методи в Сомалия, привличайки по този начин нови попълнения в редиците си. Групировката предоставя храни, лекарства и други продукти на хора, живеещи в различни части на страната, а освен това оказва помощ за обработването на земеделски площи.

Това, разбира се, е само малка част от цялата картина. Успоредно със своите „хуманитарни“ дейности, двете организации водят ожесточени сблъсъци с антитерористичните въоръжени сили. Ако населението на дадено селище откаже да се подчини на екстремистите или реши да съдейства на властите, гладът се превръща в зловещо и изключително ефективно наказание. „Боко Харам“ използва тактики, включващи изгаряне на реколти, отравяне на водоизточници и налагане на забрани за земеделски дейности и риболов. Действията на „Ал-Шабаб“ не са по-различни. Терористичната групировка залага на блокирането на търговски пътища, като по този начин спира вноса на храни в редица населени места в Южна Сомалия. Това се забеляза особено ясно в периода между 2011 и 2012 г. Тогава бойци на „Ал-Шабаб“ попречиха на няколко хуманитарни агенции да достигнат до хора, нуждаещи се от спешна помощ, целта на което беше да се ограничи „вредното западно влияние“ в териториите под техен контрол.

A car bomb exploded outside a restaurant in Somalia's capital Mogadishu, killing five and injuring 20 as patrons were watching the final of the Euro 2024 football tournament. Al-Shabaab militants claimed responsibility for the attack https://t.co/Y0H2Tvg6vd pic.twitter.com/wWZfmjpM5d