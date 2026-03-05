Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

В ъоръжените сили на Иран обявиха днес в изявление, разпространено от иранските държавни медии, че зачитат суверенитета на Турция и отричат да са изстрелвали ракета към турска територия, предаде Ройтерс.

Припомняме, че малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) вчера Министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Министерството на националната отбрана на Турция съобщи, че „балистична ракета, изстреляна от Иран и установено насочена към турското въздушно пространство, е била неутрализирана от разположени в Източното Средиземноморие сили за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“.

Турция „не е била цел на ракетата“, изстреляна от Иран, която се е насочила към турското въздушно пространство и е била унищожена от системите за отбрана на НАТО, разположени в източната част на Средиземно море, заяви турски представител.

„Смятаме, че тя е била насочена към военна база“ в Кипър, „но е отклонила курса си“, добави източникът, говорил при условие за анонимност, пред АФП.

Ръководителят на дирекцията по комуникациите към президентството Бурханеттин Дуран заяви по темата: „Решимостта и капацитетът ни да гарантираме сигурността на страната са на най-високо равнище. Всяка стъпка за защитата на нашата територия и въздушно пространство ще бъде предприемана без колебание.“

В допълнително изявление ръководителят на дирекцията по комуникациите към президентството Бурханеттин Дуран уточни:

„Ракета, изстреляна от Иран, която е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се е насочила към нашето въздушно пространство от района на Хатай, беше неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Отломка от прехващаща ракета падна в открита местност в Дьортйол, Хатай; няма съобщения за жертви или ранени.

Нашите институции следяха ситуацията в реално време и в пълна координация. Решимостта и капацитетът ни да гарантираме сигурността на нашата страна и на нашия уважаван народ са на най-високо равнище. Всички необходими мерки за защита на нашата територия и въздушно пространство ще бъдат предприети без колебание. Всички враждебни действия, с които можем да се сблъскаме, ще срещнат необходимия отговор в рамките на международното право. В този процес ще се поддържат консултации и сътрудничество с НАТО и нашите съюзници.

Отново предупреждаваме всички страни да се въздържат от стъпки, които биха могли да доведат до ескалация на напрежението в региона и разпространение на конфликтите в по-широк мащаб. От изключително значение е всички страни да действат с чувство за отговорност.

В този процес любезно призоваваме нашите медийни организации и потребителите на социалните мрежи да проявяват по-голяма чувствителност и да не се доверяват на новинарски съобщения и публикации, които изискват проверка, могат да предизвикат обществена паника или да съдържат дезинформация. Важно е да се подхожда предпазливо към информация и публикации, различни от тези, издавани от нашите официални власти.

Както нашият президент, Негово Превъзходителство г-н Реджеп Тайип Ердоган, е подчертавал при всеки повод, Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да гарантира, че в региона ще надделеят мирът, стабилността и диалогът. Под ръководството на нашия президент страната ни поема активна роля за предотвратяване на по-нататъшна ескалация, защита на цивилните и решаване на въпросите по мирен път въз основа на международното право.

Пред подобни развития нашата най-голяма сила е единството, солидарността и сплотеността, които ще проявим като нация. Държавата ни, с всички свои институции, остава напълно ангажирана и на пост.

Турция ще продължи да изпълнява отговорностите си по конструктивен начин, за да намали напрежението в региона и да допринесе за решаването на проблемите по мирен път“, се казва в изявлението.

Турският президент Реджеп Ердоган обяви, че Турция „не оставя нищо на случайността" за сигурността на границите и въздушното си пространство и ще отговори „решително и без колебание" при нови враждебни действия от Иран.