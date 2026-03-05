България

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

От юли миналата година бушонът е свален, твърди Спаска Тодорова

5 март 2026, 09:34
Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е
Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне
МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток
Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай
ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

Н араства обществено недоволство срещу високите сметки за електроенергия след януари и съмненията за тяхната коректност. След хиляди подадени жалби и над 8 000 сигнала и започнали проверки от институциите, въпросите на потребителите остават без категорични отговори. Не спират и сигналите на зрители до NOVA.

 

Жена твърди, че ѝ е начислена сметка за ток в жилище в Пазарджик, което е необитаемо от юли миналата година, когато майка ѝ починала. От тогава бушонът е свален, твърди Спаска Тодорова. Сметки обаче получавала. 

 

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

На 3 февруари платила сметка от 52,94 евро за август, септември и октомври. На 19 февруари платила още 2,66 евро.

„Обърнах се към NOVA, защото на 28 февруари получих сума за плащане от 65 евро. Вчера дойдох, за да пусна жалба. Жената тук ми каза, че тази сума вече не съществува. Моето обяснение е, че явно тази фактура е изтрита след вашата намеса”, заяви Тодорова.

В жалбата, която тя все пак ще пусне, е включила и искане да се провери дали няма кражба на ток.   

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

От EVN съобщиха за NOVA, че сметката е от месец август и това е стара дължима сума, а не за сегашно потребление. Жената обаче твърдите, че преди това вече е платила сметка за август.

От EVN съобщиха още, че от началото на януари до момента при тях са постъпили над 4000 жалби на абонати за съмнение за начислени неправилни фактури. От дружеството допълниха, че голяма част от тези жалби са неоснователни.

Източник: NOVA    
Високи сметки за ток Обществено недоволство Жалби срещу EVN Некоректни фактури Проверки за ток Спаска Тодорова Необитаемо жилище Кражба на ток Потребителски сигнали Пазарджик
Последвайте ни

По темата

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям

Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 14 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 14 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 11 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

България Преди 37 минути

Мъжът е бил открит в нива край пътя

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Свят Преди 55 минути

Министърът на вътрешната сигурност отказа директен отговор, съпругът ѝ присъства на изслушването

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Свят Преди 1 час

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота

<p>Кристалина Георгиева: Пазарите се движат като влакче на ужасите</p>

Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Войната доведе до рязко поскъпване на световните цени на петрола и хвърли пазарите в смут

<p>Иран коментира балистичната ракета, която падна на територията на Турция</p>

Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

Свят Преди 2 часа

Ердоган обяви, че Турция „не оставя нищо на случайността" за сигурността на границите и въздушното си пространство

<p>КНДР засилва военния си потенциал с тестове след атаката срещу Иран</p>

Ким Чен-ун присъства на изпитания на разрушител и крилата ракета в КНДР

Свят Преди 2 часа

Трети кораб, който севернокорейският лидер също инспектира вчера, е в процес на строеж в Северна Корея

<p>&quot;Горчиво ще съжаляват&quot;: Какво се случва в&nbsp;Близкия изток? (ОБЗОР)</p>

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Саудитска Арабия и Катар прехващат ракети, хиляди бежанци напускат Техеран

<p>Призоваха главния прокурор на САЩ да отговаря на въпроси за &quot;досиетата Епстийн&quot;</p>

Призоваха Пам Бонди да отговаря на въпроси относно "досиетата Епстийн"

Свят Преди 3 часа

Бонди защитава начина, по който министерството е обработило документите и обвинява демократите, че използват материалите за Епстийн, за да отклонят вниманието от успехите на Тръмп

<p>Тръмп е подложен на лечение заради обрив</p>

Тръмп е подложен на превантивно лечение заради обрив на врата

Свят Преди 3 часа

Червен обрив се виждаше от дясната страна на врата на Тръмп, точно над яката, на снимки от участието му в наградна церемония в понеделник

<p>Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем</p>

Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем

България Преди 3 часа

Днес православната църква почита паметта на Конон Исаврийски и на новомъченик Йоан Българин

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Свят Преди 3 часа

Расте загрижеността, че китайските автомобили може да служат за шпионаж - без знанието на хората, които ги ползват

<p>Парадоксът на дълголетието: Защо месото е задължително след 80?</p>

Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

Любопитно Преди 3 часа

Ново проучване преобръща представите за здравословно хранене: Оказва се, че навиците, които ни пазят в младостта, могат да бъдат опасни след 80-годишна възраст

.

Как Испания се превърна в трън в петата на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Педро Санчес се превръща в най-яростния противник на американската интервенция в Иран, а Тръмп заплаши да спре търговията с Испания

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Любопитно Преди 4 часа

Ако редовно заспивате посред бял ден, вероятно е време да преразгледате хигиената си на съня

В ядрото на Земята може да има „океани“ от съществен елемент за живота

В ядрото на Земята може да има „океани“ от съществен елемент за живота

Любопитно Преди 4 часа

Преди повече от 4,6 милиарда години скали, газ и прах около нашето слънце се сблъскали, за да образуват млада планета

Обрат във времето: Идват валежи и застудяване

Обрат във времето: Идват валежи и застудяване

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Красавицата, която избра семейството пред Холивуд: Честит рожден ден, Ева Мендес

Edna.bg

Виктория и Дейвид Бекъм поздравиха Бруклин за рождения му ден, той се ядоса!

Edna.bg

Кметът на Враца: Трябва да си оправим терените, а не да играем на кални ниви

Gong.bg

Григор Димитров: Няма да лъжа, много е трудно да се завърна

Gong.bg

Стотици българи са блокирани на Малдивите вече шести ден

Nova.bg

Трайчо Трайков: Има договорени количества горива до април, газ се доставя по две линии

Nova.bg