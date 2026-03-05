65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев

Н араства обществено недоволство срещу високите сметки за електроенергия след януари и съмненията за тяхната коректност. След хиляди подадени жалби и над 8 000 сигнала и започнали проверки от институциите, въпросите на потребителите остават без категорични отговори. Не спират и сигналите на зрители до NOVA .

Жена твърди, че ѝ е начислена сметка за ток в жилище в Пазарджик, което е необитаемо от юли миналата година, когато майка ѝ починала. От тогава бушонът е свален, твърди Спаска Тодорова. Сметки обаче получавала.

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

На 3 февруари платила сметка от 52,94 евро за август, септември и октомври. На 19 февруари платила още 2,66 евро.

„Обърнах се към NOVA, защото на 28 февруари получих сума за плащане от 65 евро. Вчера дойдох, за да пусна жалба. Жената тук ми каза, че тази сума вече не съществува. Моето обяснение е, че явно тази фактура е изтрита след вашата намеса”, заяви Тодорова.

В жалбата, която тя все пак ще пусне, е включила и искане да се провери дали няма кражба на ток.

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

От EVN съобщиха за NOVA, че сметката е от месец август и това е стара дължима сума, а не за сегашно потребление. Жената обаче твърдите, че преди това вече е платила сметка за август.

От EVN съобщиха още, че от началото на януари до момента при тях са постъпили над 4000 жалби на абонати за съмнение за начислени неправилни фактури. От дружеството допълниха, че голяма част от тези жалби са неоснователни.