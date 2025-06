Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Д атата е 12 февруари 2025 г. Изминал е по-малко от месец от завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, а редица негови решения вече са обект на разгорещени дискусии. Във въпросния ден американският президент провежда телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин – действие, с което на практика зачерта досегашната стратегия на САЩ за изолация на Кремъл, предприета след избухването на войната в Украйна. Малко по-рано, в Саудитска Арабия пристигат делегации на Вашингтон и Москва, като основна тема по време на разговорите им е продължаващата руска инвазия. На фона на ескалиращото напрежение между Белия дом и съюзниците му от НАТО, както и привидното затопляне на отношенията по оста САЩ – Русия, мнозина експерти очакваха, че Путин и Тръмп ще се срещнат съвсем скоро. Руският външен министър Сергей Лавров дори отбеляза, че това може да се случи преди края на февруари. Прогнозата му, обаче, се оказа погрешна. Двамата държави ръководители все още не са разговаряли очи в очи, като въпросът дали подобна среща ще се състои продължава да бъде все така актуален.

Ukraine and Russia sharply ramped up the war with one of the biggest drone battles of their conflict, a day before proposed peace talks were to take place in Istanbul https://t.co/rf6n7YIx8Y pic.twitter.com/mnOJ1WBR60 — Reuters (@Reuters) June 1, 2025

Дипломатическа безизходица

Украинският президент Володимир Зеленски наскоро предложи да се състои тристранна среща на върха между него, Путин и Тръмп, на която да бъде обсъдено как да бъде постигнато трайно прекратяване на военните действия. От Кремъл не изключиха възможността да бъдат проведени подобни преговори, но допълниха, че това би се случило само след сключването на „конкретни споразумения“ между участниците в диалога. Междувременно, турският външен министър Хакан Фидан, който посети Киев, предложи Истанбул да бъде домакин на евентуална среща между Зеленски, Тръмп и Путин. „Или ще позволим на тази война да продължи, или ще постигнем траен мир в рамките на настоящата година“, заяви дипломатът.

Повечето експерти са на мнение, че провеждането на преговори в такъв формат е, меко казано, трудна задача. Според тях, американският президент първоначално ще се опита да се срещне с руския си колега, преди към диалога да се присъедини и украинският държавен глава.

„Подобна среща може и да се случи, но само ако Тръмп окаже натиск върху Путин. Американският президент се смята за глобален миротворец, което е абсурдно твърдение, тъй като той не осъзнава каква е истинската динамика на преговорния процес. Какво прави той? Отговорът на този въпрос е лесен – дава заповеди и очаква хората около него да ги изпълняват безпрекословно. Путин може да се съгласи да се срещне с Тръмп, за да му угоди, но това няма да помогне за прекратяването на войната в Украйна“, заяви за Vesti.bg Филип Сеиб, професор по журналистика от университета в Южна Калифорния, който е автор на няколко книги, посветени на въоръжените конфликти по света през последните десетилетия.

Donald Trump said Russian President Vladimir Putin may be intentionally delaying negotiations on a ceasefire in the war in Ukraine and expressed disappointment at Russian bombing https://t.co/RUKQJwwgh2 pic.twitter.com/C1uhFF3uVZ — Reuters (@Reuters) May 29, 2025

Стратегията на Тръмп

Руската инвазия в Украйна, започнала преди повече от три години, представлява най-мащабния конфликт на територията на Европа след Втората световна война. От гледна точка на Стария континент, намирането на изход от кризата е основен приоритет, тъй като заплахите, идващи от Москва, стават все по-големи. Позицията на Белия дом е малко по-различна, смята професорът по политология и международни отношения от университета в Тенеси Андрей Коробков. „По отношение на войната в Украйна, интересите на Тръмп са насочени в три направления: вътрешнополитическо (прекратяването на конфликта беше едно от основните му предизборни обещания и той иска да докаже, че може да го изпълни), тактическо (спиране на кръвопролитията – нещо, за което той не спира да призовава) и стратегическо (според Вашингтон, Китай представлява най-голямата заплаха за САЩ и влиянието на азиатската страна трябва да бъде ограничено; в същото време, Европа в голяма степен е загубила своето значение). Белият дом насочва вниманието си към Тихоокеанския регион, опитвайки се да предотврати превръщането на Русия в ключов съюзник на Китай. По тази причина, войната в Украйна е проблем, който трябва да бъде разрешен възможно най-скоро“, подчерта експертът за Vesti.bg.

В редица отношения, настоящата ситуация е безпрецедентна, а напрежението между САЩ и техните партньори достига невиждани нива. Една от основните причини за това е, че Тръмп счита повечето либерални правителства в Европа за свои идеологически опоненти. „Визията му за международните отношения изглежда пределно ясна – той смята, че САЩ трябва да преговарят единствено с т нар. „Велики сили“. Европейските държави не са съюзници на Вашингтон, а по-скоро клиентски държави, т.е. такива, които са подчинени на Белия дом. Това означава, че независимо от втърдяването на тона си, Тръмп възнамерява да продължи диалога с Путин, настоявайки за сключването на някакво споразумение за прекратяването на войната в Украйна – основно за да може да се фокусира върху истинските си геополитически цели, свързани с Китай. Тъй като самият той се смята за отличен преговарящ, американският президент несъмнено ще настоява за лична среща с Путин, но дали това ще се случи е трудно да се каже“, допълва проф. Коробков.

🔊 'He's now sort of running into the reality that it's a little bit more difficult than he may have thought.' @steveholland1 on Reuters World News unpacks Trump's realization that dealing with Putin is proving to be anything but easy https://t.co/n038PYXQR5 pic.twitter.com/ePpMb7y5o9 — Reuters (@Reuters) May 29, 2025

Преговори, обречени на провал

С всеки изминал ден, сключването на мирно споразумение между Москва и Киев изглежда все по-сложна задача. В навечерието на новия кръг от преговори между двете страни в Турция, Украйна извърши мащабна атака по цели на територията на Русия, в резултат на която бяха унищожени десетки самолети (според Киев, загубите на руската авиация могат да достигнат 7 млрд. долара). Малко по-рано, руският представител в ООН Василий Небензя заяви пред Съвета за сигурност, че Кремъл има готовност за преговори, но само ако Западът „престане да доставя оръжия на киевския режим, а Украйна прекрати мобилизацията“. Реакцията на Киев не закъсня и външният министър Андрий Сибиха отбеляза, че „това е шамар от Русия в лицето на онези, които се застъпват за мир“. Всички тези събития нагледно показват, че преговорите в Турция са обречени на провал и няма как да доведат дори до минимално затопляне на отношенията между двете страни в продължаващия конфликт.

„По мое мнение, т. нар. „мирен процес“ в момента просто не съществува. Путин иска Зеленски да капитулира; Зеленски иска Путин да изтегли всичките си военни части от Украйна. Позициите им продължават да бъдат все така непримирими, а какъв ще бъде изходът от конфликта зависи от това какво ще се случи на бойното поле, не по време на срещи между дипломати и политици, които не търсят мир, а преследват собствените си интереси“, смята проф. Сеиб. Що се отнася до Тръмп, все повече анализатори прогнозират, че в скоро време той може да оттегли САЩ от масата за преговори. Подразнен от липсата на напредък, държавният глава многократно отправи остри критики както към Москва, така и към Киев. Наскоро Тръмп заяви, че нищо няма да се промени, докато не разговаря лице в лице с Путин – изказване, посрещнато със скептицизъм от повечето експерти. Според тях, дори и такава среща да се състои, тя няма как да доведе до сближаване на диаметрално противоположните позиции на Русия и Украйна.

Още от автора:

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка

Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Индонезия – страната, която иска да има нула врагове и хиляда приятели

Случайните открития, които промениха историята на медицината

Опитва ли се Путин да върне Русия в Средновековието

Как Кашмир се оказа „ябълката на раздора“ между Индия и Пакистан

Светът според Доналд Тръмп

Войната на Виктор Орбан срещу ЛГБТ+ общността

По пътя на дипломацията – ще помогне ли Саудитска Арабия за постигането на мир в Украйна

След края на войната – какво бъдеще очаква Украйна

Бизнес, дипломация и заплахи – какво ще се случи с Гренландия

Политиците, които обявиха война на науката

Ердоган срещу Имамоглу – сблъсъкът за бъдещето на Турция

Задава ли се краят на ерата Орбан

Република Сръбска – бурето с барут, което може да избухне съвсем скоро

Непостижима цел ли е мирът в Украйна

Шокиращата история на най-корумпирания държавен лидер в историята

Единството като непостижима цел: Застрашено ли е бъдещето на ЕС

Тръмп срещу Зеленски – скандалът, който раздели Запада на две

Кой ще спечели войната в Украйна

Климатичната криза, която заплашва бъдещето на човечеството

Изборите в Германия и неясното бъдеще на Европа

Държавите, които поеха доброволно по пътя на диктатурата

Как Европа се оказа изолирана от преговорите за Украйна

Секретните военни бази в САЩ, за които повечето хора дори и не са чували

Един век по-късно – събитията, които промениха света

Успехи и провали – какво е наследството на Байдън

„Последният диктатор в Европа“ отива на избори

Задава ли се разрив в отношенията между САЩ и Германия

Непостижима цел ли е присъединяването на Турция към ЕС

Неизбежната промяна в отношенията между САЩ и Куба

Най-сериозните икономически проблеми, пред които Тръмп ще се изправи

Операция „Вълшебният свирач“ - как Великобритания евакуира 800 000 деца за три дни