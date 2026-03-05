Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство

Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

П ънч, бебето макак, изоставено от майка си, постепенно надраства плюшената си играчка орангутан, която доскоро го утешаваше, и започва да намира нови приятели сред себеподобните си, предаде Асошиейтед прес.

Изображения на Пънч, който влачи играчка, по-голяма от него, привлякоха вниманието на посетителите на зоологическа градина близо до Токио. Когато други маймуни гонели бебето, Пънч се втурвал обратно към играчката орангутан и я прегръщал за утеха.

Наскоро обаче Пънч беше забелязан да се катери по гърба на друга маймуна, да стои сред възрастните и понякога да бъде прегръщан. „Беше хубаво да го видя как расте и съм успокоена“, каза Санае Изуми, 61-годишна почитателка на Пънч от Осака, която дошла в зоологическата градина, защото се притеснявала за бебето маймунче. „Той е очарователен!“

Пънч е бил изоставен от майка си след раждането, вероятно заради изтощение в големите горещини. Пазачите на зоопарка го хранели с мляко и му дали играчката, за да го научат да се социализира – способност, от която новородените макаци се нуждаят, за да оцелеят. „Да помогнем на Пънч да научи правилата на маймунското общество и да бъде приет като негов член е най-важната ни задача“, посочи Косуке Кано, 24-годишен пазач в зоопарка.

Пънч стана световно популярен, след като снимки на него и играчката му се появиха онлайн миналия месец. Зоологическата градина беше принудена да въведе правила – посетителите трябва да пазят тишина, а времето за наблюдение е ограничено до 10 минути, за да се намали стресът за повече от 50 други маймуни.

Това, че Пънч сега избягва играчката през по-голямата част от времето, е добър знак. „Когато се дистанцира от плюшената играчка, това насърчава неговата независимост и именно на това се надяваме“, каза директорът на зоопарка Шигеказу Мизушина.

Пънч все още спи с играчката си всяка нощ, но Мизушина отбеляза, че следващото, което пазачите искат да видят, е малкият макак да се сгушва за сън с други маймуни, допълва Асошиейтед прес.